La reciente incautación de un buque iraní por parte de Estados Unidos volvió a sacudir a los mercados energéticos globales, en un contexto ya marcado por la extrema volatilidad derivada de la crisis geopolítica en Medio Oriente. El episodio, ocurrido en el estratégico estrecho de Ormuz, disparó los precios del petróleo y del gas.
NUEVO ALZA
Donald Trump desata otro sacudón global en petróleo tras incautar un buque iraní
La tensión escala en Medio Oriente luego de la orden de Trump. Suben el petróleo y el gas ante el temor de un corte clave en el suministro mundial.
El incidente se produjo cuando fuerzas que responden a Donald Trump interceptaron un carguero iraní que intentaba atravesar el estrecho, una vía por la que circula cerca del 20% del petróleo global. La acción, enmarcada en un endurecimiento del bloqueo marítimo contra Irán, elevó la tensión entre ambos países y puso en duda la continuidad de eventuales negociaciones diplomáticas.
Desde el punto de vista económico, el impacto fue inmediato. Los precios internacionales del crudo registraron subas significativas ante el riesgo de una interrupción prolongada del flujo energético. La crisis en Ormuz ya había reducido drásticamente el tránsito marítimo, con caídas de hasta el 70% en el tráfico de petroleros en las primeras semanas del conflicto. Este cuello de botella logístico afecta no solo al petróleo, sino también al gas natural licuado (GNL), clave para el abastecimiento energético de Europa y Asia.
¿Cuánto aumentó el petróleo?
Los contratos futuros del crudo Brent aumentaron 6,94%, llegando a cotizar US$96,59. Al mismo tiempo, los futuros de WTI pasaron el 7%, llegando a US$88,46. Los futuros de gas aumentaron 1,86%.
Una vez más, ante la posibilidad de restricciones en la oferta, los precios reaccionan al alza. En este caso, el temor no se limita a una interrupción puntual, sino a un escenario de escalada militar que comprometa uno de los principales corredores energéticos del mundo.
De hecho, según publicó Bloomberg Línea, analistas advierten que el estrecho de Ormuz representa uno de los “chokepoints” más sensibles del sistema energético global, donde cualquier alteración tiene efectos multiplicadores.
El aumento de precios también se explica por factores financieros. En contextos de incertidumbre, los inversores tienden a posicionarse en commodities como el petróleo, lo que amplifica los movimientos alcistas.
¿Quiénes se benefician con el aumento de precios?
A su vez, las compañías energéticas se ven beneficiadas en el corto plazo: en episodios recientes vinculados al conflicto, las acciones del sector registraron fuertes subas en los mercados internacionales.
También se benefician quienes tienen información privilegiada y saben cuando se está por realizar un ataque, ya que pueden comprar y vender acciones antes de los hechos y así generar una ganancia.
Para el mundo, el shock energético se convierte en un factor adicional de inflación, especialmente en países con alta dependencia de combustibles fósiles.
En este contexto, la incautación del buque no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de presión económica sobre Irán, que incluye sanciones y control de rutas comerciales. Al mismo tiempo, refuerza el riesgo de represalias por parte de Teherán, lo que podría agravar aún más la situación.
En un mundo altamente dependiente de la energía, la geopolítica sigue siendo uno de los principales determinantes de los precios y, en última instancia, del pulso de la economía global.
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