Donald Trump desata otro sacudón global en petróleo tras incautar un buque iraní

De hecho, según publicó Bloomberg Línea, analistas advierten que el estrecho de Ormuz representa uno de los “chokepoints” más sensibles del sistema energético global, donde cualquier alteración tiene efectos multiplicadores.

El aumento de precios también se explica por factores financieros. En contextos de incertidumbre, los inversores tienden a posicionarse en commodities como el petróleo, lo que amplifica los movimientos alcistas.

¿Quiénes se benefician con el aumento de precios?

A su vez, las compañías energéticas se ven beneficiadas en el corto plazo: en episodios recientes vinculados al conflicto, las acciones del sector registraron fuertes subas en los mercados internacionales.

También se benefician quienes tienen información privilegiada y saben cuando se está por realizar un ataque, ya que pueden comprar y vender acciones antes de los hechos y así generar una ganancia.

Para el mundo, el shock energético se convierte en un factor adicional de inflación, especialmente en países con alta dependencia de combustibles fósiles.

En este contexto, la incautación del buque no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de presión económica sobre Irán, que incluye sanciones y control de rutas comerciales. Al mismo tiempo, refuerza el riesgo de represalias por parte de Teherán, lo que podría agravar aún más la situación.

En un mundo altamente dependiente de la energía, la geopolítica sigue siendo uno de los principales determinantes de los precios y, en última instancia, del pulso de la economía global.

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