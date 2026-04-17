Irán abre "por completo" Ormuz, por donde fluye el petróleo

Trump celebra el alto al fuego en Líbano, pero Israel seguirá allí

El régimen iraní, patrocinador en armas y logística de milicias chiíes de Medio Oriente como Hezbolá y los hutíes de Yemen, exigía que en la frágil tregua alcanzada con EE. UU. y en la propuesta estadounidense se incluyera un alto el fuego de Israel en Líbano, así como la liberación de activos iraníes bloqueados en el sistema financiero internacional, entre otros puntos.

Sin embargo, a pesar del alto al fuego de 10 días en Líbano -que inició ayer a la noche por interseción de Trump-, Israel comunicó que mantendrá sus tropas en el sur de ese país, desacordando así con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, quien clamó por esta tregua y que el Ejército israelí se retirara de la zona sur ante el temor de una incursión militar que porlongaría la guerra al estilo lo de Gaza.

image Benjamin Netanyahu, primerministro de Israel | THE JERUSALEM POST

"Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros" en el sur de Líbano, dijo el jueves el primer ministro de Israel a través de un video. " Es necesaria para prevenir infiltraciones y ataques con misiles antitanques contra comunidades israelíes", precisó Benjamin Netanyahu, en alusión a los ataques que Tel Aviv enfrenta de parte de Hezbola, la milicia chií libanesa.

El jefe de Gobierno también que la zona de amortiguamiento al sur de Líbano es “mucho más fuerte, continua y sólida” que la de antes de la tregua de 2024. "Ahí es donde nos quedaremos. No nos vamos", sentenció el primer ministro israelí, a través de un video difundido por cadena nacional.

Al inicio del video, Netanyahu agradeció al presidente Trump por tregua de diez días en Líbano y aseguró que la decisión busca impulsar un eventual acuerdo de paz con Beirut.

Tenemos una oportunidad de lograr un acuerdo de paz histórico con el Líbano. El presidente Trump tiene la intención de invitarme, junto al presidente libanés, para intentar avanzar en ese acuerdo Tenemos una oportunidad de lograr un acuerdo de paz histórico con el Líbano. El presidente Trump tiene la intención de invitarme, junto al presidente libanés, para intentar avanzar en ese acuerdo

“Hemos modificado fundamentalmente la situación. Eliminamos el enorme arsenal de aproximadamente 150.000 cohetes y misiles que Nasrallah había preparado, y lo abatimos”, señaló en otro momento, al ufanase del éxito que tuvieron los bombardeos contra Líbano, a quien el Estado hebreo le disputa las Granjas de Sheeba, en el marco de su supuesta lucha contra Hezbolá.

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