La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzó el paro programado para hoy (21/4) generando complicaciones en los accesos a los aeropuertos de Bariloche y El Calafate. El gremio de trabajadores estatales gatilló la medida de fuerza tras el vencimiento de una conciliación obligatoria que regía sobre ATE ANAC y puso en jaque el funcionamiento de los vuelos comerciales programados para la jornada.
ARRANCÓ
Paro de ATE en aeropuertos: Impacto en Aeroparque a partir de las 11 horas
ATE comenzó el paro en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate. A las 11, marcharán a Aeroparque y no descartan un bloqueo.
El mayor foco de concentración del día estará principalmente en Capital Federal, donde la columna encabezada por Rodolfo Aguiar marchará a partir de las 11 horas hacia el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Allí, se podrían producir los mayores efectos de la medida de fuerza e incluso un posible bloqueo que fue anticipado por el gremialista.
Qué piden los estatales de ATE
Según comunicados recientes, la protesta de los agremiados corre en torno a la erosión salarial sufrida en el Estado en los últimos dos años, el recorte permanente de derechos laborales con cumbre en la Reforma Laboral, y otros reclamos como pase a planta permanente de contratados. Todo esto colisiona directamente con la política de superávit fiscal que el Gobierno instaló y con el que pretende seguir adelante mediante el recorte de recursos volcados al sector público.
Dentro de esos ítems, se destaca además el plan de despidos que lleva adelante el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que este año avanzaría en más recortes de personal tanto en el área centralizada como en organismos descentralizados.
Además, el reclamo puntual de ATE ANAC corre en torno a maniobras recientes de ANAC y EANA, que con apoyo de la Secretaría de Transporte introdujeron modificaciones a los régimenes de los trabajadores aeronáuticos aumentando la esencialidad al 75% del servicio y disminuyendo en consecuencia las posibilidades de protesta, entre otros cambios.
Qué pasará con los vuelos el 24 de abril
Por delante, las protestas que afectan a los aeropuertos podrían repetirse pronto, incluso dentro de esta misma semana. Esto se debe a que el 24 de abril está programada una medida de fuerza del personal civil del Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Defensa que avanzó con más de 170 despidos en las últimas horas en un agresivo plan de recorte de personal.
Dentro de las medidas previstas figura un “apagón” informativo de siete horas que afectará directamente la aeronavegabilidad ya que no habrá reportes climáticos oficiales. Esto generaría complicaciones severas para las operaciones regulares y no regulares en distintos puntos del país.
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