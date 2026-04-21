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Paro de ATE en aeropuertos: Impacto en Aeroparque a partir de las 11 horas

ATE comenzó el paro en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate. A las 11, marcharán a Aeroparque y no descartan un bloqueo.

21 de abril de 2026 - 08:57
ATE promete jornada complicada en Aeroparque.&nbsp;

ATE promete jornada complicada en Aeroparque. 

FOTO: ARGENTINA.GOB

El mayor foco de concentración del día estará principalmente en Capital Federal, donde la columna encabezada por Rodolfo Aguiar marchará a partir de las 11 horas hacia el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Allí, se podrían producir los mayores efectos de la medida de fuerza e incluso un posible bloqueo que fue anticipado por el gremialista.

Si no hay plata para los trabajadores, NO HABRÁ PAZ PARA EL GOBIERNO. Tenemos que APROVECHAR ESTE MOMENTO porque la sociedad nos empieza a dar la razón. Quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público. Ya todos se dieron cuenta que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sólo se tradujeron en una FENOMENAL PÉRDIDA DE DERECHOS para toda la sociedad. Vamos a brindar una conferencia de prensa a partir de las 12 en el Aeroparque Jorge Newbery. Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el presidente se hace el cantante en Israel, anticipó Aguiar en X. Si no hay plata para los trabajadores, NO HABRÁ PAZ PARA EL GOBIERNO. Tenemos que APROVECHAR ESTE MOMENTO porque la sociedad nos empieza a dar la razón. Quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público. Ya todos se dieron cuenta que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sólo se tradujeron en una FENOMENAL PÉRDIDA DE DERECHOS para toda la sociedad. Vamos a brindar una conferencia de prensa a partir de las 12 en el Aeroparque Jorge Newbery. Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el presidente se hace el cantante en Israel, anticipó Aguiar en X.

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ATE promete complicaciones en aeropuertos.&nbsp;

ATE promete complicaciones en aeropuertos.

Qué piden los estatales de ATE

Según comunicados recientes, la protesta de los agremiados corre en torno a la erosión salarial sufrida en el Estado en los últimos dos años, el recorte permanente de derechos laborales con cumbre en la Reforma Laboral, y otros reclamos como pase a planta permanente de contratados. Todo esto colisiona directamente con la política de superávit fiscal que el Gobierno instaló y con el que pretende seguir adelante mediante el recorte de recursos volcados al sector público.

Dentro de esos ítems, se destaca además el plan de despidos que lleva adelante el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que este año avanzaría en más recortes de personal tanto en el área centralizada como en organismos descentralizados.

Además, el reclamo puntual de ATE ANAC corre en torno a maniobras recientes de ANAC y EANA, que con apoyo de la Secretaría de Transporte introdujeron modificaciones a los régimenes de los trabajadores aeronáuticos aumentando la esencialidad al 75% del servicio y disminuyendo en consecuencia las posibilidades de protesta, entre otros cambios.

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Rodolfo Aguiar, l&iacute;der de ATE.&nbsp;

Rodolfo Aguiar, líder de ATE.

Qué pasará con los vuelos el 24 de abril

Por delante, las protestas que afectan a los aeropuertos podrían repetirse pronto, incluso dentro de esta misma semana. Esto se debe a que el 24 de abril está programada una medida de fuerza del personal civil del Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Defensa que avanzó con más de 170 despidos en las últimas horas en un agresivo plan de recorte de personal.

Dentro de las medidas previstas figura un “apagón” informativo de siete horas que afectará directamente la aeronavegabilidad ya que no habrá reportes climáticos oficiales. Esto generaría complicaciones severas para las operaciones regulares y no regulares en distintos puntos del país.

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FUENTE: Urgente24

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