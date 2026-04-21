Paro de ATE en aeropuertos: Impacto en Aeroparque a partir de las 11 horas

Además, el reclamo puntual de ATE ANAC corre en torno a maniobras recientes de ANAC y EANA, que con apoyo de la Secretaría de Transporte introdujeron modificaciones a los régimenes de los trabajadores aeronáuticos aumentando la esencialidad al 75% del servicio y disminuyendo en consecuencia las posibilidades de protesta, entre otros cambios.

Aguiar Rodolfo Aguiar, líder de ATE.

Qué pasará con los vuelos el 24 de abril

Por delante, las protestas que afectan a los aeropuertos podrían repetirse pronto, incluso dentro de esta misma semana. Esto se debe a que el 24 de abril está programada una medida de fuerza del personal civil del Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Defensa que avanzó con más de 170 despidos en las últimas horas en un agresivo plan de recorte de personal.

Dentro de las medidas previstas figura un “apagón” informativo de siete horas que afectará directamente la aeronavegabilidad ya que no habrá reportes climáticos oficiales. Esto generaría complicaciones severas para las operaciones regulares y no regulares en distintos puntos del país.

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