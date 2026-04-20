La imagen de Javier Milei volvió a caer en la medición de abril de la consultora CB Global Data. Peor aún para el mandatario argentino, este mes quedó ubicado en el pelotón de los presidentes que peor percepción tiene en sus respectivos países. Por ejemplo, la chavista Delcy Rodríguez, de Venezuela.
OPINIÓN PÚBLICA
Encuesta: Alarmante rechazo a Milei, que queda con Delcy Rodríguez entre los peores valorados de la región
La encuesta de abril de CB Global Data confirma el deterioro de la imagen presidencial y la consolidación de un nucleo duro de fuerte rechazo.
El capítulo argentino de la medición regional de la firma que dirige Cristian Buttié y a la que accedió Urgente24 se relevó entre el 13 y el 18/04, y abarcó 2.567 casos efectivos recolectados de forma online. El margen de error es de +/-1,9%.
En coincidencia con otros trabajos, el de CB Global Data muestra un nuevo declive de la imagen de Javier Milei, que cayó hasta el 36,2%, perdiendo 6 puntos en relación a la medición de marzo.
Desde febrero, la aprobación presidencial perdió 10 puntos.
En cuanto al rechazo, en abril crece 4 puntos desde el mes pasado, hasta prácticamente el 60% (59,7%).
Dato alarmante
En tanto, el desagregado de las respuestas arroja un dato alarmante para el Presidente: su imagen "muy mala" sigue aumentando se acerca al 50% (46,3% en abril). Esto indica la consolidación de un núcleo muy fuerte de rechazo a la figura de Milei.
Su percepción "muy buena", en cambio, se mantuvo en el 28% -mismo registro de marzo-, que es un guarismo similar al que Milei obtuvo en las PASO y luego en la primera vuelta de las elecciones de 2023.
Con Delcy Rodríguez
Con este deterioro, Milei desciende en el ranking de presidente de Latinoamérica que realiza CB Global Data. La consultora hace esta misma medición en cada país, donde pregunta por sus respectivos mandatarios, y luego los ordena en función de su imagen positiva.
Milei lideró ese ranking apenas en diciembre de 2025. 4 meses después baja hasta el puesto 14, y es uno de los 6 mandatarios regionales con peor imagen.
Ese pelotón lo lidera Bernardo Arévalo (Guatemala), seguido por el libertario, quien supera por algunas décimas a Daniel Noboa (Ecuador). Más abajo, en el puesto 17, el penúltimo del ranking, se encuentra la venezolana Delcy Rodríguez, sucesora del detenido Nicolás Maduro.
Pero a diferencia de Milei, la imagen positiva de Rodríguez sube en abril: 1 punto en comparación con marzo, hasta el 27,5%.
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