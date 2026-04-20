Encuesta: Alarmante rechazo a Milei, que queda con Delcy Rodríguez entre los peores valorados de la región

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Dato alarmante

En tanto, el desagregado de las respuestas arroja un dato alarmante para el Presidente: su imagen "muy mala" sigue aumentando se acerca al 50% (46,3% en abril). Esto indica la consolidación de un núcleo muy fuerte de rechazo a la figura de Milei.

Su percepción "muy buena", en cambio, se mantuvo en el 28% -mismo registro de marzo-, que es un guarismo similar al que Milei obtuvo en las PASO y luego en la primera vuelta de las elecciones de 2023.

Con Delcy Rodríguez

Con este deterioro, Milei desciende en el ranking de presidente de Latinoamérica que realiza CB Global Data. La consultora hace esta misma medición en cada país, donde pregunta por sus respectivos mandatarios, y luego los ordena en función de su imagen positiva.

Milei lideró ese ranking apenas en diciembre de 2025. 4 meses después baja hasta el puesto 14, y es uno de los 6 mandatarios regionales con peor imagen.

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Ese pelotón lo lidera Bernardo Arévalo (Guatemala), seguido por el libertario, quien supera por algunas décimas a Daniel Noboa (Ecuador). Más abajo, en el puesto 17, el penúltimo del ranking, se encuentra la venezolana Delcy Rodríguez, sucesora del detenido Nicolás Maduro.

Pero a diferencia de Milei, la imagen positiva de Rodríguez sube en abril: 1 punto en comparación con marzo, hasta el 27,5%.

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