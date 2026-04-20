Este lunes (20/04) embajada China en Buenos Aires cruzó duramente a Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos (USA), y le pidió que su país haga “algo concreto por el desarrollo de la Argentina y el resto de América Latina y el Caribe". Fue en respuesta a los dichos del diplomático.
RÉPLICA AL EMBAJADOR DE USA
Peter Lamelas desató la furia china: "Hagan algo por el desarrollo de la Argentina"
La Embajada de China en Buenos Aires emitió un duro comunicado en respuesta a los dichos del embajador de USA en la Argentina, Peter Lamelas.
“Estados Unidos estaba durmiendo y se despertó ahora: por Milei, por el presidente Trump, por Marco Rubio. Estamos prestando atención a Latinoamérica. Los chinos son competencia y tienen otros intereses, otros valores. Tenemos que estar preocupados por eso“, había advertido Peter Lamelas en una entrevista al medio salteño El Tribuno.
“El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, atacó y difamó deliberadamente la cooperación entre China y la Argentina, en una entrevista concedida en la provincia de Salta en la que también formuló declaraciones agraviantes sobre el vínculo entre China y América Latina y el Caribe”, comienza un comunicado de la sede diplomática.
A continuación agrega que “sus comentarios ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos y ponen al descubierto la mentalidad de suma cero de la Guerra Fría, que aún mantienen ciertos sectores estadounidenses que incitan a la confrontación entre bloques y a la división de esferas de influencia”.
“Al respecto, China expresa su fuerte descontento y rotundo rechazo”, añade la nota, que enseguida contrasta la postura del embajador con la del primer mandatario de su país.
“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que la relación bilateral con China es la más importante del mundo, reiterando que su mayor socio es China y que está dispuesto a profundizar la cooperación y los vínculos entre ambos países”,indica a continuación.
“En la actualidad, funcionan alrededor de 73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con una inversión total que supera los 1,2 trillones de dólares y una tasa de crecimiento compuesto anual del 9,8%. La gran mayoría de esas firmas ha adelantado que continuará operando en China, muchas de ellas ampliando sus inversiones”, comenta el comunicado.
“En la escena internacional del siglo XXI no deben repetirse los viejos guiones del siglo XIX. El rumbo de los países latinoamericanos debe ser elegidos por sus propios pueblos. Son ellos quienes tienen que decidir con quién cooperar y entablar amistades”, apunta.
Explica luego que “el vínculo entre China y América Latina y el Caribe es una cooperación Sur-Sur, que está basada en el apoyo mutuo sin cálculos geopolíticos”.
“En sus relaciones con la Argentina y otros países de América Latina y el Caribe, China siempre ha defendido los principios de igualdad y beneficio mutuo, y nunca ha buscado esferas de influencia ni actuado contra terceros. Esta cooperación provoca una sustancial mejora en los intereses fundamentales de todas las partes, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo”, continúa.
Y finaliza: “Por todo esto, aconsejamos a las personas interesada que reconozcan la corriente principal del mundo actual. en lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman la 'amenaza china', sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de Argentina y los países de América Latina y el Caribe”.
Peter Lamelas: "Los chinos se metieron"
En una entrevista con El Tribuno, Peter Lamelas había dicho, entre otros temas, que los estadounidenses “ignoraron” a América Latina por muchos años y, a partir de eso, “los chinos se metieron”.
"Cuando tratas con ellos, tratas con el gobierno chino, no con una industria privada. Es un sistema controlado por un gobierno comunista, que usa ese control para manejar la información y a la gente”, consideró el funcionario trumpista.
“Estados Unidos estaba durmiendo y se despertó ahora: por Milei, por el presidente Trump, por Marco Rubio. Estamos prestando atención a Latinoamérica. Los chinos son competencia y tienen otros intereses, otros valores. Tenemos que estar preocupados por eso“, remarcó el embajador de USA en la Argentina.
Finalmente, respecto de los acuerdos comerciales que mantiene el país con China, Lamelas expresó: “La Argentina hace negocios con el mundo, yo entiendo eso. Pero creo que en temas de seguridad, comunicaciones e infraestructura clave, tiene que estar preocupada por ellos".
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