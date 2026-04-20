Peter Lamelas desató la furia china: "Hagan algo por el desarrollo de la Argentina"

“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que la relación bilateral con China es la más importante del mundo, reiterando que su mayor socio es China y que está dispuesto a profundizar la cooperación y los vínculos entre ambos países”,indica a continuación.

“En la actualidad, funcionan alrededor de 73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con una inversión total que supera los 1,2 trillones de dólares y una tasa de crecimiento compuesto anual del 9,8%. La gran mayoría de esas firmas ha adelantado que continuará operando en China, muchas de ellas ampliando sus inversiones”, comenta el comunicado.

Estados Unidos no puede aplicar su política de 'América Primero' y disfrutar de los beneficios de la cooperación con China y, al mismo tiempo, aplicar una doble vara hipócrita y criticar a otros países que buscan hacer lo mismo, es decir, cooperar con China Estados Unidos no puede aplicar su política de 'América Primero' y disfrutar de los beneficios de la cooperación con China y, al mismo tiempo, aplicar una doble vara hipócrita y criticar a otros países que buscan hacer lo mismo, es decir, cooperar con China

“En la escena internacional del siglo XXI no deben repetirse los viejos guiones del siglo XIX. El rumbo de los países latinoamericanos debe ser elegidos por sus propios pueblos. Son ellos quienes tienen que decidir con quién cooperar y entablar amistades”, apunta.

Explica luego que “el vínculo entre China y América Latina y el Caribe es una cooperación Sur-Sur, que está basada en el apoyo mutuo sin cálculos geopolíticos”.

“En sus relaciones con la Argentina y otros países de América Latina y el Caribe, China siempre ha defendido los principios de igualdad y beneficio mutuo, y nunca ha buscado esferas de influencia ni actuado contra terceros. Esta cooperación provoca una sustancial mejora en los intereses fundamentales de todas las partes, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo”, continúa.

Y finaliza: “Por todo esto, aconsejamos a las personas interesada que reconozcan la corriente principal del mundo actual. en lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman la 'amenaza china', sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de Argentina y los países de América Latina y el Caribe”.

Peter Lamelas: "Los chinos se metieron"

En una entrevista con El Tribuno, Peter Lamelas había dicho, entre otros temas, que los estadounidenses “ignoraron” a América Latina por muchos años y, a partir de eso, “los chinos se metieron”.

"Cuando tratas con ellos, tratas con el gobierno chino, no con una industria privada. Es un sistema controlado por un gobierno comunista, que usa ese control para manejar la información y a la gente”, consideró el funcionario trumpista.

“Estados Unidos estaba durmiendo y se despertó ahora: por Milei, por el presidente Trump, por Marco Rubio. Estamos prestando atención a Latinoamérica. Los chinos son competencia y tienen otros intereses, otros valores. Tenemos que estar preocupados por eso“, remarcó el embajador de USA en la Argentina.

Finalmente, respecto de los acuerdos comerciales que mantiene el país con China, Lamelas expresó: “La Argentina hace negocios con el mundo, yo entiendo eso. Pero creo que en temas de seguridad, comunicaciones e infraestructura clave, tiene que estar preocupada por ellos".

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