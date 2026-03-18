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EMBAJADOR DE USA EN ARGENTINA

Peter Lamelas: "es un momento único, tenemos alineamiento total entre Washington y Buenos Aires"

“Estoy preocupado porque muchos en Argentina no entienden que este acercamiento no ha ocurrido en décadas. Es el momento para invertir aquí” dijo Peter Lamelas.

18 de marzo de 2026 - 18:57
Peter Lamelas y señora, en Puerto Madero

Peter Lamelas y señora, en Puerto Madero

“Donald Trump y Javier Milei son amigos. Existe también una hermandad entre los pueblos. Argentina es el octavo país más extenso del mundo, tiene riquezas únicas y hay que potenciarlas y desarrollarlas en los próximos años” agregó el doctor Peter Lamelas.

El médico y diplomático nació en Cuba, es un empresario cuya familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía apenas 4 años. Dio su primera entrevista en vivo en LN+ desde que asumió la embajada americana en Buenos Aires.

En el ámbito privado, es el fundador de la empresa de atención médica de urgencias más grande del Estado de Florida: Now Urgent Care.

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Cada fin de semana, compartía cenas con la familia Trump en Mar A Lago, hasta que el jefe de estado de la Unión le propuso su viaje hasta las Pampas. Cada fin de semana, compartía cenas con la familia Trump en Mar A Lago, hasta que el jefe de estado de la Unión le propuso su viaje hasta las Pampas.

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Peter Lamelas es un empresario de la salud exitoso en Florida, USA

Peter Lamelas es un empresario de la salud exitoso en Florida, USA

Donald Trump y la Argentina

“Mi familia se fue huyendo del comunismo, nos fuimos en un bote de la cruz roja a Florida. Mi papá era farmacéutico y Estados Unidos nos dio un oportunidad de sobrevivir y progresar”.

En el mensaje de nominación, Trump lo describió como un “ médico, filántropo e increíble hombre de negocios que ejemplifica el sueño americano”.

Se trata de un diplomático tan distinto como controvertido

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Peter Lamelas con Marco Rubio, actual Secretario de Estado de USA y ex senador por el estado de Florida

Peter Lamelas con Marco Rubio, actual Secretario de Estado de USA y ex senador por el estado de Florida

Peter Lamelas manifestó públicamente su intención de limitar la presencia la República Popular de China en Nicaragua, Venezuela y Cuba. En el caso de Argentina, se comprometió a visitar cada provincia de nuestro país para convencerlos de no hacer negocios con Pekin. Peter Lamelas manifestó públicamente su intención de limitar la presencia la República Popular de China en Nicaragua, Venezuela y Cuba. En el caso de Argentina, se comprometió a visitar cada provincia de nuestro país para convencerlos de no hacer negocios con Pekin.

Esas afirmaciones le valieron repudio de distintos dirigentes nacionales porque representaban una clara injerencia interna en cuestiones de cada estado sub nacional.

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