“Donald Trump y Javier Milei son amigos. Existe también una hermandad entre los pueblos. Argentina es el octavo país más extenso del mundo, tiene riquezas únicas y hay que potenciarlas y desarrollarlas en los próximos años” agregó el doctor Peter Lamelas.
EMBAJADOR DE USA EN ARGENTINA
Peter Lamelas: "es un momento único, tenemos alineamiento total entre Washington y Buenos Aires"
“Estoy preocupado porque muchos en Argentina no entienden que este acercamiento no ha ocurrido en décadas. Es el momento para invertir aquí” dijo Peter Lamelas.
El médico y diplomático nació en Cuba, es un empresario cuya familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía apenas 4 años. Dio su primera entrevista en vivo en LN+ desde que asumió la embajada americana en Buenos Aires.
En el ámbito privado, es el fundador de la empresa de atención médica de urgencias más grande del Estado de Florida: Now Urgent Care.
Donald Trump y la Argentina
“Mi familia se fue huyendo del comunismo, nos fuimos en un bote de la cruz roja a Florida. Mi papá era farmacéutico y Estados Unidos nos dio un oportunidad de sobrevivir y progresar”.
En el mensaje de nominación, Trump lo describió como un “ médico, filántropo e increíble hombre de negocios que ejemplifica el sueño americano”.
Se trata de un diplomático tan distinto como controvertido
Esas afirmaciones le valieron repudio de distintos dirigentes nacionales porque representaban una clara injerencia interna en cuestiones de cada estado sub nacional.