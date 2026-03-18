Peter Lamelas: "es un momento único, tenemos alineamiento total entre Washington y Buenos Aires"

En el mensaje de nominación, Trump lo describió como un “ médico, filántropo e increíble hombre de negocios que ejemplifica el sueño americano”.

Se trata de un diplomático tan distinto como controvertido

lamelas-rubio Peter Lamelas con Marco Rubio, actual Secretario de Estado de USA y ex senador por el estado de Florida

Peter Lamelas manifestó públicamente su intención de limitar la presencia la República Popular de China en Nicaragua, Venezuela y Cuba. En el caso de Argentina, se comprometió a visitar cada provincia de nuestro país para convencerlos de no hacer negocios con Pekin. Peter Lamelas manifestó públicamente su intención de limitar la presencia la República Popular de China en Nicaragua, Venezuela y Cuba. En el caso de Argentina, se comprometió a visitar cada provincia de nuestro país para convencerlos de no hacer negocios con Pekin.

Esas afirmaciones le valieron repudio de distintos dirigentes nacionales porque representaban una clara injerencia interna en cuestiones de cada estado sub nacional.