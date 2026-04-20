La locura del oficialismo: ni velar a Luis Brandoni en el Congreso supieron

image

Cuando para los libertarios la "república" es solo discurso

Acá está la locura del oficialismo: no distinguen entre grieta política y cuestión de Estado. Brandoni no era "kirchnerista" ni "peronista"; era un radical histórico que peleó contra las dictaduras y por la democracia. Pero para ellos parece que si no es de La Libertad Avanza, no vale la pena el esfuerzo. La demora de Menem fue falta de cintura institucional.

Y al lector común, al vecino que llora a Brandoni en las redes, le importa porque esto erosiona el respeto a la memoria colectiva. Cuando un gobierno no sabe honrar a quien ocupó una banca en el Congreso, está diciendo que "las formas republicanas son solo para cuando nos conviene". Si Carlos Menem fue velado en el Senado, Fernando de la Rúa en el Congreso, ¿por qué con Brandoni no? Porque no hubo gestión. Punto.

image El oficialismo libertario mostró su falta de criterio al no velar a Brandoni en el Congreso. Fuente: Teleshow

Antes se entendía que la República está por encima de las diferencias. Hoy no. Un diputado nacional con mandato cumplido, velado por caridad de la Ciudad. Eso resume la vergüenza.

Brandoni se merecía el Salón de los Pasos Perdidos, las banderas a media asta y el reconocimiento de todos los bloques. En cambio, tuvo que conformarse con la Legislatura porteña. Y eso duele. Porque es mezquino, porque es torpe y porque muestra que para este oficialismo las instituciones son relato.

Descansá en paz, Beto. Y que la Argentina sepa distinguir que no se trata de defender a un radical. Se trata de defender las formas que nos hacen un país serio.

-----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

River 0-1 Boca: el penal de Paredes fue suficiente para el triunfo Xeneize

El despido de C5N que nunca existió: A quién dieron por echada y apareció al aire

Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos