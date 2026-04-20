La muerte de Luis Brandoni golpeó fuerte este 20 de abril: a los 86 años se fue un actor icónico y un radical comprometido con la democracia, pero su despedida terminó inesperadamente en polémica. Aunque le correspondía el Congreso, su velatorio terminó en la Legislatura porteña, un error institucional gravísimo imposible de justificar.
DE PRESTADO EN LA LEGISLATURA
La locura del oficialismo: ni velar a Luis Brandoni en el Congreso supieron
Luis Brandoni merecía el Congreso, pero el oficialismo falló y lo velaron en la Legislatura porteña. Desprolijidad, falta de respeto y cero institucionalidad.
El Congreso le dio la espalda a Luis Brandoni en su despedida
Luis Brandoni no fue un actor que jugó a la política de casualidad. Militante histórico de la UCR, en 1997 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y ocupó su banca hasta 2001 en el bloque radical. Defendió la democracia con la misma pasión con la que interpretaba a un porteño de barrio. Fue asesor cultural de Raúl Alfonsín y siempre estuvo del lado de las instituciones, incluso cuando le costó caro.
Le correspondía por derecho ser velado en el Congreso, como pasó con otros exlegisladores y figuras republicanas. Pero no. La Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, no respondió en tiempo y forma a la solicitud. Cero gestión, cero sensibilidad, cero respeto.
Gracias a que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se compadeció (porque Brandoni también era Ciudadano Ilustre porteño), el velatorio se pudo hacer ahí, desde el mediodía hasta la medianoche. Un exdiputado nacional terminando "de prestado" en Perú 160.
Duele decirlo, pero esto no es un detalle. Brandoni representó al pueblo en el Congreso durante cuatro años clave. La tradición republicana manda que un exdiputado nacional tenga ese reconocimiento mínimo. Y el oficialismo, que tanto habla de "república" y "instituciones", dejó pasar la oportunidad de demostrarlo. Como ya contamos en Urgente24 en la nota "Martín Menem tiene en contra a los trabajadores del Congreso y la oposición mete más presión" (mayo 2025), las tensiones en el Palacio no son nuevas. Hoy se sumó esta.
Cuando para los libertarios la "república" es solo discurso
Acá está la locura del oficialismo: no distinguen entre grieta política y cuestión de Estado. Brandoni no era "kirchnerista" ni "peronista"; era un radical histórico que peleó contra las dictaduras y por la democracia. Pero para ellos parece que si no es de La Libertad Avanza, no vale la pena el esfuerzo. La demora de Menem fue falta de cintura institucional.
Y al lector común, al vecino que llora a Brandoni en las redes, le importa porque esto erosiona el respeto a la memoria colectiva. Cuando un gobierno no sabe honrar a quien ocupó una banca en el Congreso, está diciendo que "las formas republicanas son solo para cuando nos conviene". Si Carlos Menem fue velado en el Senado, Fernando de la Rúa en el Congreso, ¿por qué con Brandoni no? Porque no hubo gestión. Punto.
Antes se entendía que la República está por encima de las diferencias. Hoy no. Un diputado nacional con mandato cumplido, velado por caridad de la Ciudad. Eso resume la vergüenza.
Brandoni se merecía el Salón de los Pasos Perdidos, las banderas a media asta y el reconocimiento de todos los bloques. En cambio, tuvo que conformarse con la Legislatura porteña. Y eso duele. Porque es mezquino, porque es torpe y porque muestra que para este oficialismo las instituciones son relato.
Descansá en paz, Beto. Y que la Argentina sepa distinguir que no se trata de defender a un radical. Se trata de defender las formas que nos hacen un país serio.
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