Argentina despide a Luis Brandoni y Milei reafirma fractura en LLA

LUNES 20 DE ABRIL DE 2026. La muerte de Luis Brandoni sacudió el escenario político y mediático de Argentina por implicar la partida de un influyente personaje de la cultura nacional reciente. El actor, despedido en la Legislatura porteña, falleció a los 86 años fruto de un hematóma subdural.
Sebastián Amerio en escena por la Ley de Financiamiento Universitario
El Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, quien quedó en medio del bochorno cuando el juez Raúl Ojeda rechazó su presentación contra la reforma laboral porque no es abogado matriculado, ahora intenta correr a los jueces de la Corte Suprema de la causa por la Ley de Financiamiento Universitario.
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