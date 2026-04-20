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Argentina despide a Luis Brandoni y Milei reafirma fractura en LLA

Falleció Luis Brandoni, ícono de la cultura argentina.&nbsp;

Falleció Luis Brandoni, ícono de la cultura argentina. 

Falleció Luis Brandoni, ícono de la cultura argentina.&nbsp;

Falleció Luis Brandoni, ícono de la cultura argentina. 

El fallecimiento de Luis Brandoni shockeó al país. Desde Israel, Javier Milei afirmó que "Lilia tiene razón". Además, nueva fase de tensión en Medio Oriente.

20 de abril de 2026 - 14:16
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LUNES 20 DE ABRIL DE 2026. La muerte de Luis Brandoni sacudió el escenario político y mediático de Argentina por implicar la partida de un influyente personaje de la cultura nacional reciente. El actor, despedido en la Legislatura porteña, falleció a los 86 años fruto de un hematóma subdural.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei continuó su gira en Israel, como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país. Fuertemente alineado con la administración de Benjamin Netanyahu, el mandatario argentino fue agazajado como uno de los principales aliados internacionales.

Desde la distancia, Milei no esquivó dar respuestas en redes sociales sobre el escándalo que envuelve a La Libertad Avanza. En ese sentido, el presidente marcó claramente su postura de acompañamiento a la diputada Lilia Lemoine, y dejó marginados a los "muchachos de las Fuerzas del Cielo" en lo que representa una de las fracturas expuestas más graves que ha atravezado el oficialismo.

En el plano internacional, y también en Medio Oriente, recrudecieron las tenciones comerciales entre Estados Unidos e Irán, en medio de un alto al fuego que no termina de lucir sólido. Con epicentro en el Estrecho de Ormuz, la insistencia en el bloqueo de la Armada estadounidense sobre buques petroleros en puertos iraníes provocó desconfianza en una segunda ronda de conversaciones y generó una nueva carrera en los costos del petróleo.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

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Sebastián Amerio en escena por la Ley de Financiamiento Universitario

El Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, quien quedó en medio del bochorno cuando el juez Raúl Ojeda rechazó su presentación contra la reforma laboral porque no es abogado matriculado, ahora intenta correr a los jueces de la Corte Suprema de la causa por la Ley de Financiamiento Universitario.

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Javier Milei recibe la máxima distinción de Israel

En Jerusalén, el mandatario argentino recibió la Medalla Presidencial de Honor. Se trata de la condecoración más importante que otorga el estado judío y premio que motivó en gran parte la gira de Milei en Medio Oriente.

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Javier Milei en Israel, junto a Isaac Herzog.&nbsp;

Javier Milei en Israel, junto a Isaac Herzog.

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Luis Brandoni y más datos sobre su fallecimiento

La muerte de Luis Brandoni ha conmocionado al país. El actor sufrió un inesperado accidente doméstico y estuvo internado por varios días debido a un hematoma subdural. Hay varios tipos de hematomas subdurales. Cristina Fernández de Kirchner (CFK) también padeció uno de ellos. Fue operada con éxito. De qué se trata esta afección y cuáles son los síntomas.

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La Nación y la polémica sobre Luis Brandoni

El fallecimiento de Luis Brandoni movilizó a todos, pero lo que verdaderamente explotó en redes fue la polémica que desató La Nación con un título que cayó pésimo y encendió críticas inmediatas. En cuestión de horas, se volvió tendencia por el enfoque que eligió el medio de Fernán Saguier mientras el actor está siendo velado.

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Proyecto libertario de Salud Mental

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone una reforma integral de la normativa vigente en salud mental, con modificaciones que impactan en los criterios de internación, el rol de los equipos interdisciplinarios, el abordaje de las adicciones y el sistema de control judicial.

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Donald Trump sigue proponiendo inestabilidad

En medio de un frágil alto al fuego con Irán, el presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes que no autorizará la apertura del estrecho de Ormuz, vía marítima indispensable para el comercio internacional de petróleo —que la Casa Blanca ha puesto bajo bloqueo para garantizar el flujo del mismo—, hasta que se suscriba un acuerdo nuclear con Irán. Pero desde la República Islámica han denunciado que Washington ha violado la tregua tras haber atacado a un carguero iraní.

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Peter Lamelas contra China

Este lunes (20/04) embajada China en Buenos Aires cruzó duramente a Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos (USA), y le pidió que su país haga “algo concreto por el desarrollo de la Argentina y el resto de América Latina y el Caribe". Fue en respuesta a los dichos del diplomático.

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Encuesta regional sobre Javier Milei

La imagen de Javier Milei volvió a caer en la medición de abril de la consultora CB Global Data. Peor aún para el mandatario argentino, este mes quedó ubicado en el pelotón de los presidentes que peor percepción tiene en sus respectivos países. Por ejemplo, la chavista Delcy Rodríguez, de Venezuela.

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