Argentina despide a Luis Brandoni y Milei reafirma fractura en LLA

LUNES 20 DE ABRIL DE 2026. La muerte de Luis Brandoni sacudió el escenario político y mediático de Argentina por implicar la partida de un influyente personaje de la cultura nacional reciente. El actor, despedido en la Legislatura porteña, falleció a los 86 años fruto de un hematóma subdural.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei continuó su gira en Israel, como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país. Fuertemente alineado con la administración de Benjamin Netanyahu, el mandatario argentino fue agazajado como uno de los principales aliados internacionales.

Desde la distancia, Milei no esquivó dar respuestas en redes sociales sobre el escándalo que envuelve a La Libertad Avanza. En ese sentido, el presidente marcó claramente su postura de acompañamiento a la diputada Lilia Lemoine, y dejó marginados a los "muchachos de las Fuerzas del Cielo" en lo que representa una de las fracturas expuestas más graves que ha atravezado el oficialismo.

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En el plano internacional, y también en Medio Oriente, recrudecieron las tenciones comerciales entre Estados Unidos e Irán, en medio de un alto al fuego que no termina de lucir sólido. Con epicentro en el Estrecho de Ormuz, la insistencia en el bloqueo de la Armada estadounidense sobre buques petroleros en puertos iraníes provocó desconfianza en una segunda ronda de conversaciones y generó una nueva carrera en los costos del petróleo.

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