Si la carne no hace piquete, será IPC de 2,7% en abril

Siguen los dibujos en el INdEC. Guillermo Moreno hizo escuela entre los libertarios.

La carne

"(…) En definitiva, con un aporte significativo de los regulados por el efecto arrastre de los combustibles, pero con una moderación en la inflación núcleo y estacionales que otra vez tendrán un impacto limitado, el IPC rondará el 2,7% mensual en abril, bajando un importante escalón.

Si bien aún resulta un registro alto, alejarse del 3% mensual es una muy buena noticia especialmente en términos de formación de expectativas y de impacto en la inercia inflacionaria.

De cara al resto del año, el escenario base (70% de probabilidad de ocurrencia en 2026) supone que se retoma el camino de desaceleración inflacionaria, si bien resultará difícil volver a un registro por debajo del 2% mensual (se prevé recién para el último trimestre). Este recorrido de moderación en los precios, de todos modos, está sujeto a la buena coyuntura cambiaria y financiera.

En este sentido, con una cosecha gruesa abundante, no deberían observarse presiones cambiarias significativas en los próximos 200 días.

El dibujo

De todos modos, vale señalar que el desafío de los precios relativos se sostiene, con cuentas públicas con escaso margen de maniobra.

En un contexto de recaudación en términos reales en baja, sostener el superávit fiscal requiere de continuar con recortes en el gasto.

Los subsidios económicos son una de las partidas que tienen en la mira las autoridades de acuerdo con la Ley de Presupuesto 2026. No obstante, vale señalar que en el 1er. trimestre se incrementaron 52% i.a..

El reto de los subsidios de la energía eléctrica está en el sector residencial y, en particular, en los hogares de menores ingresos, que actualmente cubren el 55% del costo de generación.

En sentido contrario, tanto los hogares de mayores recursos, como el comercial e industrial, ya cubren por encima del 90%.

En cuanto a los subsidios al transporte, a modo de ejemplo, la tarifa mínima en el AMBA pagada por el usuario cubre el 45% de la tarifa técnica (Boleto + compensación del Estado) y el 34% del costo real del boleto, según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Finalmente, se suma la cuestión internacional, en el marco del conflicto en Medio Oriente, tras más de un mes de bloqueo en el Estrecho de Ormuz (Irán había anunciado su liberación el viernes pasado, pero lo volvió a cerrar al día siguiente), ya se verificó un impacto en la inflación global.

De hecho, en marzo, Estados Unidos reportó una inflación del 1,1% mensual, Brasil un 0,9% y la Zona Euro un 1,3%.

Adicionalmente, no sólo aumentaron los commodities energéticos, sino también insumos relevantes para Argentina como los fertilizantes (urea +54% en marzo, según el Banco Mundial) y el acero (+10% mensual).

De esta forma, el contexto global también le suma presión a la dinámica de los precios locales.

Números

En definitiva, el escenario base apunta a una moderación de la nominalidad hacia delante, si bien persisten desafíos por factores internacionales y locales.

La inflación se ubicaría en torno al 32% anual, con la núcleo en 31,5% i.a..

Por su parte, los precios regulados continuarían evolucionando por encima (39% i.a.), y los estacionales un escalón por debajo (22% i.a.).

De este modo, el registro del IPC al cierre del año sería similar al del 2025 (31,5% i.a.).

El escenario de 2026 estuvo marcado inicialmente por dos desafíos centrales:

la acumulación de reservas (con avances, aunque requiere consolidación) y

la recuperación del crecimiento con creación de empleo (un frente que continúa mostrando debilidad).

A estos se sumaron, en los últimos meses, dos retos adicionales que, si bien se consideran alcanzables en nuestro escenario base, permanecen abiertos: retomar el proceso de desinflación y sostener el superávit fiscal en el tiempo."

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