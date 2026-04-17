Un supermercado muy conocido está liquidando electrodomésticos a precios muy bajos y que tientan muchísimo a los clientes. Podés encontrar productos con descuentos de hasta 40%, lo cual es bastante para estos artículos que suelen tener valores sumamente altos. No te lo pierdas.
IMPERDIBLE
Este supermercado está rematando electrodomésticos a precios bomba
Un supermercado muy reconocido está ofreciendo descuentos bomba en electrodomésticos con hasta 40% menos.
Si tenés pensado renovar tus electrodomésticos, te mudás y tenés que equipar tu casa o te toca hacer un regalo de último momento, este supermercado va a ser tu salvación. Los electrodomésticos son algo vital en cualquier hogar y nada mejor que adquirirlos sin que el bolsillo sufra demasiado.
Supermercado remata electrodomésticos con 40% menos
Este supermercado es Coto y en su área de electro tiene promociones imperdibles que muchos ya están aprovechando. Cabe destacar que son limitadas y se renuevan semanalmente, con lo cual es vital apurarse a la hora de adquirir cualquier producto que esté en liquidación.
Lo bueno de estos descuentos es que están vigentes tanto en tiendas físicas como en la página online del supermercado, con lo cual no hace falta ir de manera presencial a comprar. Además suelen tener promociones bancarias que ayudan todavía más a realizar esa compra que a veces cuesta más por el bolsillo.
Además de los electrodomésticos clásicos como heladeras, lavarropas, cocinas y demás, Coto también liquida tecnología. Hay televisores smart marca Noblex, de 43 pulgadas, por menos de $365.000. Un LG de 32 pulgadas se consigue a $294.000, lo cual es bastante económico si necesitás renovar tus pantallas. Una buena noticia es que se puede financiar con Banco Galicia en 6 pagos sin interés y Banco Ciudad alcanza hasta las 18 cuotas.
Yendo hacia los aires acondicionados, que es una buena época para comprarlos y que queden listos para el verano, se consiguen a $456.000 de la marca THS con 2300 frigorías. Como estos productos hay muchos más y también se consiguen pequeños electrodomésticos que siempre tienen valores mucho más bajos. Lo ideal es chequear muy bien en la página para estar atento a todas las promociones.
Otras cuotas que se pueden conseguir en Coto son con el Banco Macro, ya que ofrece 12 cuotas en artículos de bazar, librería y muebles. Una manera especial de gastar menos, comprar lo que más nos gusta y no tener que preocuparnos por los gastos tan altos. Siempre es bueno renovar aquello que funciona mal o que está roto, ya que son elementos muy necesarios en cualquier casa.
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