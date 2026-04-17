Este supermercado está rematando electrodomésticos a precios bomba

Yendo hacia los aires acondicionados, que es una buena época para comprarlos y que queden listos para el verano, se consiguen a $456.000 de la marca THS con 2300 frigorías. Como estos productos hay muchos más y también se consiguen pequeños electrodomésticos que siempre tienen valores mucho más bajos. Lo ideal es chequear muy bien en la página para estar atento a todas las promociones.

Otras cuotas que se pueden conseguir en Coto son con el Banco Macro, ya que ofrece 12 cuotas en artículos de bazar, librería y muebles. Una manera especial de gastar menos, comprar lo que más nos gusta y no tener que preocuparnos por los gastos tan altos. Siempre es bueno renovar aquello que funciona mal o que está roto, ya que son elementos muy necesarios en cualquier casa.

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