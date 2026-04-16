La película de Netflix con millones de visualizaciones de la que todos hablan

“La película entra en un territorio clase B, entre gracioso y absurdo, divertido y no particularmente violento, que apuesta más por el ridículo shock de la situación que por miedos concretos”, sostienen desde Micropsia Cine. Desde Screen Rant indican: “Wirkola está claramente sintonizado con su material y el movimiento de cámara y el montaje están en sintonía con el tono que busca”. También IndieWire agrega: “Embestida funciona y ofrece menos de 90 minutos de acción admirablemente tonta y ocasionalmente escalofriante, aunque podría soportar darle un mordisco más grande a la historia”.

“Cuando un huracán de categoría 5 azota un pueblo costero, la inundación resultante conlleva devastación, caos y algo mucho más aterrador: tiburones hambrientos”, dice la sinopsis oficial que entregó Netflix acerca de la película. La misma es protagonizada por Phoebe Dynevor, Whitney Peak y Djimon Hounsou.

Un dato curioso de esta película es que se trató de un descarte de Sony y si bien fue pensada para el cine, terminó en Netflix causando un revuelo enorme desde su estreno el pasado 10 de abril. Tiburones, catástrofe, suspenso, drama y supervivencia hacen un combo perfecto para estar al menos dos horas pegado a la pantalla sin pausar.

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