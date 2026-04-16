Netflix estrenó una película que ya supera las 30 millones de visualizaciones en la plataforma. Una historia que cautivó a los usuarios en apenas pocos días desde su lanzamiento. La misma posee una trama adictiva, dramática e inquietante que supo hacerse viral y ganarse un lugar entre las más vistas.
TODOS COMO LOCOS
La película de Netflix con millones de visualizaciones de la que todos hablan
Una película de Netflix supo arrasar ante los usuarios de la plataforma con más de 30 millones de visualizaciones y todos están hablando de ella.
La trama de esta película no es algo fuera de lo común, pero sí supo enganchar a los usuarios desde el primer minuto. Por esa razón se ubica entre las cinco más vistas de Netflix en 2026, generando adicción y comentarios de todo tipo en redes sociales. Además, cuenta con un elenco de lujo.
La película que arrasa en Netflix con millones de visualizaciones
Esta película fue dirigida por Tommy Wirkola y se llama Embestida. Si bien cuando se estrenó se supo que había sido un gran éxito, no fue hasta ahora que se dieron a conocer los datos concretos de este filme. La misma cosecha 37.7 millones de visualizaciones en menos de una semana desde su lanzamiento.
La película tiene tiburones en su trama, lo cual puede causar todo tipo de reacciones, tanto negativas como positivas. Sin embargo, mezcla también suspenso y supervivencia lo cual la hace adictiva para los usuarios. Las catástrofes y escenas desesperantes siempre mueven muchísimo en el cine.
Si bien muchas críticas sostienen que se trata de una película con muchos clichés y que no aporta nada demasiado novedoso, lo cierto es que su éxito parece indicar lo contrario. O al menos a los usuarios le están gustando este tipo de filmes menos pretenciosos y más clásicos.
“La película entra en un territorio clase B, entre gracioso y absurdo, divertido y no particularmente violento, que apuesta más por el ridículo shock de la situación que por miedos concretos”, sostienen desde Micropsia Cine. Desde Screen Rant indican: “Wirkola está claramente sintonizado con su material y el movimiento de cámara y el montaje están en sintonía con el tono que busca”. También IndieWire agrega: “Embestida funciona y ofrece menos de 90 minutos de acción admirablemente tonta y ocasionalmente escalofriante, aunque podría soportar darle un mordisco más grande a la historia”.
“Cuando un huracán de categoría 5 azota un pueblo costero, la inundación resultante conlleva devastación, caos y algo mucho más aterrador: tiburones hambrientos”, dice la sinopsis oficial que entregó Netflix acerca de la película. La misma es protagonizada por Phoebe Dynevor, Whitney Peak y Djimon Hounsou.
Un dato curioso de esta película es que se trató de un descarte de Sony y si bien fue pensada para el cine, terminó en Netflix causando un revuelo enorme desde su estreno el pasado 10 de abril. Tiburones, catástrofe, suspenso, drama y supervivencia hacen un combo perfecto para estar al menos dos horas pegado a la pantalla sin pausar.
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