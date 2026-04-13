Si todavía no la encontraste, es momento de buscarla. Esta miniserie de Netflix es una de esas que pasan desapercibidas entre el ruido de la plataforma, pero que una vez que empezás no podés parar. Tensión, misterio y una historia real tan perturbadora como fascinante.
IMPRESIONANTE
La miniserie de 8 capítulos que es la joya oculta que no podés perderte
Inspirada en hechos reales, esta miniserie de Netflix reconstruye la historia de uno de los criminales más perturbadores del siglo XX.
Se trata de una producción que muchos catalogan como excepcional, fuera de lo común e ideal para maratonear cuando ya no sabés que mirar en las plataformas. Una vez que la empezás no vas a poder parar.
La miniserie que pocos conocen y es furor
La serie se llama La Serpiente y está protagonizada por Tahar Rahim y Jenna Coleman y reconstruye la vida de Charles Sobhraj, un asesino serial que operó en el sudeste asiático durante los años 70. Su método era simple y aterrador: engañar a turistas occidentales con una facilidad escalofriante. Un personaje que resulta difícil de creer que haya sido real, pero que lo es.
La historia se narra de forma no lineal, con saltos en el tiempo que al principio pueden requerir algo de atención, pero que después se entiende que los mismos son el motor del suspenso. Ese recurso narrativo es el que permite ir entendiendo de a poco la complejidad del caso y la psicología de Sobhraj, un hombre que manipulaba con tanta naturalidad que daba escalofríos.
A eso se le suma una ambientación impecable: desde Bangkok hasta Nepal, cada escenario aporta realismo y refuerza esa sensación de peligro constante que corre por toda la miniserie. Los 8 capítulos están cargados de detalles que hacen que la historia respire y se sienta auténtica, no como una dramatización forzada.
A lo largo de esta producción no vas a querer pausar ni un solo segundo, ya que te envuelve en una historia sumamente dramática y llena de momentos de muchísima tensión. La misma tiene todo para convertirse en una de tus favoritas y supo ser muy vista en la plataforma de Netflix.
En definitiva, La Serpiente es exactamente el tipo de producción que muchos no conocen pero que una vez que la ven, sin duda quedan obsesionados. Si buscás algo que te mantenga pegado a la pantalla y que al terminar te deje con ganas de googlear todo sobre el caso real, esta es tu próxima serie.
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