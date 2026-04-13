La miniserie de 8 capítulos que es la joya oculta que no podés perderte

A lo largo de esta producción no vas a querer pausar ni un solo segundo, ya que te envuelve en una historia sumamente dramática y llena de momentos de muchísima tensión. La misma tiene todo para convertirse en una de tus favoritas y supo ser muy vista en la plataforma de Netflix.

En definitiva, La Serpiente es exactamente el tipo de producción que muchos no conocen pero que una vez que la ven, sin duda quedan obsesionados. Si buscás algo que te mantenga pegado a la pantalla y que al terminar te deje con ganas de googlear todo sobre el caso real, esta es tu próxima serie.

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