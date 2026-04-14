Una billetera virtual muy usada en Argentina lanzó préstamos para aquellos usuarios que no poseen ingresos formales y cuenta con un sistema propio alejado del Veraz. La misma permite que recibas dinero de forma fácil, sin pasar por el banco, y ya otorgó más de un millón de créditos a distintas familias.
OPORTUNIDAD
Billetera virtual lanza préstamos sin tener que pasar por el banco: cómo acceder
Si no tenés ingresos formales o el banco no quiere otorgarte préstamos, esta billetera virtual puede ser de gran ayuda.
La odisea de sacar un préstamo o crédito en Argentina es cada vez más ardua. Los bancos, ante la morosidad que sigue en alza, están teniendo mucho más cuidado con la entrega de dinero a clientes y por eso muchos se quedan sin esta posibilidad. Una billetera virtual aprovechó esta oportunidad y lo hace muy sencillo. ¿Cómo acceder?
La billetera virtual Personal Pay creció muchísimo en los últimos años y hoy en día es de las más utilizadas junto a Mercado Pago, Ualá y Naranja X. La misma vio la oportunidad de lanzar préstamos o créditos a sus usuarios ante las barreras que ponen los bancos tradicionales. De esta manera muchas personas optan por obtener dinero de esta manera.
Billetera virtual otorga préstamos sin pasar por bancos
Lo que sucede con Personal Pay es que no depende del Veraz ni tampoco de ingresos formales para otorgar préstamos. Por esa razón quienes tienen deudas están libres de pedir el monto de dinero que la misma billetera virtual otorga. Hoy en día esta fintech ya tiene 1,3 millones de créditos otorgados.
Si bien desde Personal Pay no tienen en cuenta deudas de otras entidades, sí realizan un análisis de la cuenta de sus usuarios. Si pagan a término o si realizan consumos frecuentemente, esta es una luz verde a la hora de entregan préstamos. Si no, la opción directamente no estará disponible. Quienes usan esta fintech suelen pedir hasta tres créditos por mes cada uno, siendo también un reflejo de la economía actual.
Si no tenés recibo de sueldo o si estás actualmente en el Veraz, Personal Pay igualmente analiza tu caso y dependiendo del comportamiento que tenés en la aplicación será el monto que podrán otorgarte en un préstamo. Esto es una gran iniciativa para incluir en el sistema a aquellas personas que no tienen ingresos elevados o bien necesitan seguir pagando cuentas y no endeudarse aún más.
La billetera virtual, por su parte, permite sacar dos tipos de préstamos o créditos: uno de ellos es mediante los pagos en cuotas. Si realizás una compra en un comercio mediante QR o tarjeta Visa Prepaga, podés elegir por cuotificar antes de realizar la transacción.
Por otro lado están los préstamos personales que son microcréditos al instante, donde la idea es afrontar con ellos ciertos gastos pequeños o inesperados como una salida, la compra de algún electrodoméstico o cuestiones que no son tan urgentes como para tomar un crédito millonario.
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