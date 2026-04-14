Billetera virtual lanza préstamos sin tener que pasar por el banco: cómo acceder

Si no tenés recibo de sueldo o si estás actualmente en el Veraz, Personal Pay igualmente analiza tu caso y dependiendo del comportamiento que tenés en la aplicación será el monto que podrán otorgarte en un préstamo. Esto es una gran iniciativa para incluir en el sistema a aquellas personas que no tienen ingresos elevados o bien necesitan seguir pagando cuentas y no endeudarse aún más.

La billetera virtual, por su parte, permite sacar dos tipos de préstamos o créditos: uno de ellos es mediante los pagos en cuotas. Si realizás una compra en un comercio mediante QR o tarjeta Visa Prepaga, podés elegir por cuotificar antes de realizar la transacción.

Por otro lado están los préstamos personales que son microcréditos al instante, donde la idea es afrontar con ellos ciertos gastos pequeños o inesperados como una salida, la compra de algún electrodoméstico o cuestiones que no son tan urgentes como para tomar un crédito millonario.

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