Franco Colapinto tuvo un momento de protagonismo en el último GP de Japón, el pasado 31 de marzo, cuando uno de los pilotos de Fórmula 1 debió esquivar al argentino tras una salida en una de las variantes. Tras esto y habiendo pasado algunos días, el británico se refirió a este hecho que terminó en un accidente.
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Franco Colapinto fue duramente atacado por un piloto de Fórmula 1: "Inaceptable"
Franco Colapinto recibió duras críticas por parte de un piloto de Fórmula 1 y dejó a todos sorprendidos. ¿Qué le dijeron?
La Fórmula 1 tiene sus reglas y también los accidentes que pueden ser letales. Uno de los choques más impresionantes fue el de un piloto británico en el GP de Japón, en su afán por esquivar el monoplaza de Franco Colapinto. El mismo se refirió por primera vez a este hecho y defenestró al argentino que corre para Alpine.
Franco Colapinto muy criticado por piloto de Fórmula 1
Oliver Bearman, en su intento por esquivar el A526 de Franco Colapinto, sufrió un incidente muy fuerte en Suzuka. Todo ocurrió en la salida de una de las variantes y no fue hasta varias semanas después que el británico se refirió al hecho en concreto. Consultado por ello, no hizo más que hundir al argentino. ¿Qué fue lo que dijo?
Todo ocurrió en el podcast Up to speed, donde Bearman se refirió al accidente que protagonizó en Japón. Además, también hizo hincapié en las nuevas regulaciones del reglamento 2026 de la FIA, las cuales impactan de lleno en la competencia actual de la Fórmula 1.
"Es la primera vez en la historia, o por lo menos desde que tengo memoria, que dos autos que pelean la posición tienen un delta de velocidad tan grande. Y eso es un poco el resultado desafortunado de estas nuevas regulaciones. 50 km/h de diferencia... Franco se movió delante de mí para defender la posición", dijo Bearman en primer lugar. Pero su bronca siguió escalando.
"El año pasado hubiera estado en el límite, pero prácticamente ok con un delta de apenas 5 o 10 km/h. Pero con 50, no me dejó suficiente espacio y tuve que esquivar un choque que pudo haber sido mucho, mucho más grande. A esa velocidad, cualquier movimiento es gigantesco. Tuve suerte de no haberlo golpeado, iba a ser mucho peor si lo hacía", destacó el piloto británico.
"Era algo de lo que habíamos hablado el viernes, lo que lo hace un poco más frustrante. Entre todos los pilotos dijimos 'Vamos, necesitamos tener un poco más de respeto con el otro', moverte para defender tu posición con un poco más de tiempo porque los deltas de velocidad son los más grandes que jamás hemos tenido en este deporte. Y después, dos días más tarde, pasa esto, lo que para mí fue inaceptable", destacó el piloto de Haas. Unas palabras que denotan su enojo tanto con los cambios en el reglamento, como también con Colapinto.
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