Franco Colapinto fue duramente atacado por un piloto de Fórmula 1: "Inaceptable"

"El año pasado hubiera estado en el límite, pero prácticamente ok con un delta de apenas 5 o 10 km/h. Pero con 50, no me dejó suficiente espacio y tuve que esquivar un choque que pudo haber sido mucho, mucho más grande. A esa velocidad, cualquier movimiento es gigantesco. Tuve suerte de no haberlo golpeado, iba a ser mucho peor si lo hacía", destacó el piloto británico.

"Era algo de lo que habíamos hablado el viernes, lo que lo hace un poco más frustrante. Entre todos los pilotos dijimos 'Vamos, necesitamos tener un poco más de respeto con el otro', moverte para defender tu posición con un poco más de tiempo porque los deltas de velocidad son los más grandes que jamás hemos tenido en este deporte. Y después, dos días más tarde, pasa esto, lo que para mí fue inaceptable", destacó el piloto de Haas. Unas palabras que denotan su enojo tanto con los cambios en el reglamento, como también con Colapinto.

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