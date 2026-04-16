Nissan rompe el mercado con su nuevo SUV más barato y ya está en el país

En la parte delantera, la parrilla está ensanchada y genera la óptica de un auto mucho más lujoso y deportivo. Las luces más finas siguen una línea ondulada hacia los extremos que queda muy bien con el resto del diseño que lograron conseguir. Este nuevo SUV tendrá nuevas llantas diamantadas “Blades” de 17″ y protectores laterales a los costados.

En el interior, el Kait tiene un panel 100% digital. También un instrumental TFT personalizable y volante multifunción. Cuenta, además, con seis airbags de serie, cámara 360 con detección de movimiento, alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.

Las tres versiones del Kait ya comenzaron su preventa y los precios lanzamiento para abril y mayo son: $36.500.000 para el Sense, $41.500.000 el Advanced y $46.500.000 el Exclusive. Los colores disponibles son blanco, gris plata, gris oscuro, negro sólido y rojo. Son precios que están por encima de los más económicos del mercado, pero se trata del modelo más barato de Nissan.

--------------------

Otras lecturas de Urgente24:

El nuevo outlet de electrodomésticos que arrasa con precios mega baratos

Estos son los autos SUV chinos baratos que están arrasando en Argentina

Así son las casas prefabricadas que llegaron de China a Argentina: se arman en 10 horas

El nuevo auto SUV de Chevrolet que promete romper con el mercado en Argentina