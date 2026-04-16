Nissan rompe el mercado con su nuevo SUV más barato y ya está en el país

El furor por los autos SUV en Argentina es un hecho y las principales marcas tienen a su caballo de batalla, los cuales siguen escalando en ventas. Toyota con su Yaris Cross revolucionó el mercado y también hay alternativas en Fiat, Volkswagen o Fiat. Ahora se suma Nissan con una propuesta que causa furor.
Nissan presenta su SUV más esperado
El Kicks Play es uno de los autos más famosos de Nissan, pero ahora habrá un reemplazo para este modelo que supo ser de los más aclamados. El Nissan Kait llega al mercado argentino para quedarse y desde Brasil ya están produciendo lo que será el SUV más codiciado de Argentina. Ya hay adelantos acerca de su diseño y también los cambios que tendrá.
La marca ya presentó este modelo en un evento realizado en la Costanera de Buenos Aires, donde todos quedaron maravillados por su diseño moderno, amplio y deportivo. Un auto que parece más bien una pequeña camioneta compacta con un andar que será la envidia de todos.
El mismo posee un motor cadenero 1.6 de inyección indirecta con otorga 120 CV y 149 Nm de torque, unido a una caja Ctronic CVT con seis marchas simuladas. Tiene un nuevo eje trasero con resortes y amortiguadores mucho mejores. En cuando al diseño del mismo, es mucho más amplio y robusto, con dos colores que hacen juego y generan un contraste novedoso muy presente en los SUV.
En la parte delantera, la parrilla está ensanchada y genera la óptica de un auto mucho más lujoso y deportivo. Las luces más finas siguen una línea ondulada hacia los extremos que queda muy bien con el resto del diseño que lograron conseguir. Este nuevo SUV tendrá nuevas llantas diamantadas “Blades” de 17″ y protectores laterales a los costados.
En el interior, el Kait tiene un panel 100% digital. También un instrumental TFT personalizable y volante multifunción. Cuenta, además, con seis airbags de serie, cámara 360 con detección de movimiento, alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.
Las tres versiones del Kait ya comenzaron su preventa y los precios lanzamiento para abril y mayo son: $36.500.000 para el Sense, $41.500.000 el Advanced y $46.500.000 el Exclusive. Los colores disponibles son blanco, gris plata, gris oscuro, negro sólido y rojo. Son precios que están por encima de los más económicos del mercado, pero se trata del modelo más barato de Nissan.
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