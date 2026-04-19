Inundaciones en Santa Fe afectaron al 90% de la producción hortícola y subieron los precios

En términos macroeconómicos, el fenómeno podría tener un efecto acotado a nivel nacional, dado que Santa Fe ha perdido peso relativo frente a otros polos productivos como el cinturón hortícola de La Plata, Cuyo o el NOA.

Sin embargo, a escala regional, las consecuencias son menor disponibilidad de alimentos frescos, mayores costos logísticos por la necesidad de importar productos desde otras provincias y, en última instancia, presión sobre la inflación de alimentos.

Este último punto no es menor en el contexto argentino, donde los precios de los alimentos tienen una alta incidencia en el índice de inflación general.

Un problema que se repite y no se soluciona

La necesidad de sustituir producción local por mercadería proveniente de otras regiones implica mayores costos de transporte y logística, que se trasladan directamente al precio final.

Además, el episodio vuelve a poner en agenda la vulnerabilidad del sector agropecuario frente al cambio climático. La recurrencia de eventos extremos —como lluvias intensas y prolongadas— plantea desafíos tanto para la sostenibilidad productiva como para la estabilidad de precios.

En este sentido, especialistas advierten que la falta de inversión en infraestructura hídrica y sistemas de mitigación amplifica los efectos negativos de estos fenómenos.

En perspectiva, la recuperación dependerá de la evolución climática en las próximas semanas. No solo Santa Fe se ha visto afectada. Zonas de Tucumán y el sudeste de Santiago del Estero también sufrieron importantes inundaciones. Si las condiciones mejoran, el sector podría recomponerse parcialmente en el corto plazo. Sin embargo, de persistir las lluvias, el impacto podría profundizarse, consolidando un escenario de escasez y mayores precios.

Otras noticias de Urgente24

Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos

Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H

LLA fundió IOSFA, creó OSFFESEG y derivó gendarmes y prefectos a la salud privada

Estrategia de Carrefour para matar a los shoppings

Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche