SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, inauguró este miércoles (8/04) en la Ciudad de Buenos Aires el Espacio Productivo de su territorio, un ámbito concebido para que empresas y emprendedores de la provincia desarrollen actividades comerciales e institucionales en la capital del país.
PLANTA BANDERA
Pullaro (Santa Fe) pisa fuerte en CABA con su propia sede de negocios
Maximiliano Pullaro inauguró una embajada comercial y productiva de Santa Fe en CABA para impulsar negocios y vínculos institucionales.
El lugar -ubicado a cinco cuadras del Obelisco- cuenta con 450 metros cuadrados especialmente acondicionados e incluye cuatro salas de reuniones, puestos de trabajo colaborativo, un auditorio con capacidad para más de 40 personas y un área de servicios. La iniciativa busca ofrecer una base operativa para el entramado productivo santafesino y facilitar la generación de vínculos, negocios e intercambios.
Maxi Pullaro celebra un "hito"
Durante el acto, Pullaro definió la apertura como "un hito del Gobierno Provincial" y remarcó la intención de fortalecer la articulación con el sector privado.
Posterior a ello, el mandatario destacó la necesidad de impulsar el desarrollo económico en un contexto complejo. En ese sentido, aseguró que el objetivo es "acompañar a quienes generan valor y empleo" y sostuvo que el rol del Estado debe orientarse a facilitar el crecimiento.
"Gobernar hoy es generar trabajo y articular con el sector privado para producir más y mejor. Ese es el camino para salir adelante", señaló.
Sobre esa línea, explicó que el nuevo espacio permitirá visibilizar la producción santafesina y potenciar su competitividad: "Es una oportunidad para mostrar nuestras industrias, nuestros productos y el valor agregado que generamos. Queremos que quienes lo utilicen lo sientan propio".
Por su parte, la diputada nacional Gisela Scaglia consideró que la iniciativa representa una forma de innovación institucional. "Es un lugar de coworking para quienes generan empleo. A partir de su esfuerzo, el Estado tiene que crear condiciones para que puedan crecer y ser más productivos", indicó.
Luego, manifestó: "Esta es nuestra embajada comercial y desde aquí vamos a mostrar la potencia de Santa Fe al país".
Un espacio de vinculación
A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el carácter estratégico del espacio.
"Va a estar disponible para empresas, pymes, cámaras y emprendedores. Muchos santafesinos que vienen a Buenos Aires no cuentan con un lugar donde reunirse o trabajar. Este ámbito funciona como un hub de vinculaciones institucionales y comerciales que mejora la escala y la competitividad", precisó.
En tanto, el secretario de la delegación de Santa Fe en CABA, Hernán Rossi, recordó el proceso de recuperación del inmueble: "Hace dos años comenzamos a trabajar para poner este espacio en valor y destinarlo a los sectores que generan empleo y riqueza. La idea es que quienes lleguen a la capital puedan aprovechar el tiempo y concretar negocios".
De la actividad participaron también los diputados nacionales José Núñez y Pablo Farías; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; además de autoridades, empresarios y representantes de distintas instituciones de la Provincia.
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