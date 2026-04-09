Pullaro (Santa Fe) pisa fuerte en CABA con su propia sede de negocios

"Gobernar hoy es generar trabajo y articular con el sector privado para producir más y mejor. Ese es el camino para salir adelante", señaló.

Sobre esa línea, explicó que el nuevo espacio permitirá visibilizar la producción santafesina y potenciar su competitividad: "Es una oportunidad para mostrar nuestras industrias, nuestros productos y el valor agregado que generamos. Queremos que quienes lo utilicen lo sientan propio".

image "Gobernar hoy es generar trabajo y articular con el sector privado para producir más y mejor", destacó el mandatario al dejar habilitado el lugar ubicado a cinco cuadras del Obelisco. Foto: Gobierno de Santa Fe

Por su parte, la diputada nacional Gisela Scaglia consideró que la iniciativa representa una forma de innovación institucional. "Es un lugar de coworking para quienes generan empleo. A partir de su esfuerzo, el Estado tiene que crear condiciones para que puedan crecer y ser más productivos", indicó.

Luego, manifestó: "Esta es nuestra embajada comercial y desde aquí vamos a mostrar la potencia de Santa Fe al país".

Un espacio de vinculación

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el carácter estratégico del espacio.

"Va a estar disponible para empresas, pymes, cámaras y emprendedores. Muchos santafesinos que vienen a Buenos Aires no cuentan con un lugar donde reunirse o trabajar. Este ámbito funciona como un hub de vinculaciones institucionales y comerciales que mejora la escala y la competitividad", precisó.

En tanto, el secretario de la delegación de Santa Fe en CABA, Hernán Rossi, recordó el proceso de recuperación del inmueble: "Hace dos años comenzamos a trabajar para poner este espacio en valor y destinarlo a los sectores que generan empleo y riqueza. La idea es que quienes lleguen a la capital puedan aprovechar el tiempo y concretar negocios".

De la actividad participaron también los diputados nacionales José Núñez y Pablo Farías; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; además de autoridades, empresarios y representantes de distintas instituciones de la Provincia.

image El nuevo espacio, de 450 metros cuadrados, funcionará como centro de reuniones, coworking y promoción para empresas, pymes y emprendedores santafesinos en la capital del país. Foto: Gobierno de Santa Fe

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