La Nación bajo fuego por su mirada sobre Luis Brandoni y su historia política

La información en sí forma parte de su biografía; el problema fue la decisión editorial de priorizar ese ángulo en el momento de su muerte. Para muchos, ese enfoque resultó frío, innecesario y hasta fuera de lugar cuando este tipo de notas se suele inclinar hacia el reconocimiento y el homenaje.

Reacción masiva: redes sociales, enojo y cuestionamientos

En pocas horas, el tuit de La Nación acumuló más de 1.466 respuestas, 515 citas y cerca de 356 mil visualizaciones, números que muestran lo rápido que el tema escaló a tendencia.

image El tuit generó miles de reacciones con críticas a La Nación y al autor, Pablo Sirvén. Los usuarios cuestionaron la falta de respeto y defendieron el legado artístico del actor. Fuente: Hola

La mayoría de los comentarios apuntaron directamente contra el medio y el autor, cuestionando lo que se percibió como una falta de tacto en un momento sensible:

"Son de lo peor!!!! Fue uno de los grandes ejemplos de nuestra época moderna".

"en una pais lleno de politicos corruptos, el equívoco politico es uno de los pocos que pasó sin enriquecerse, Brandoni .. mamitaaaaa".

"Increíble, bueno no tanto. [...] Ud. una vez más eligió hacer un análisis de mierda sobre lo que considera equívocos".

"Son una porquería".

"Quien es el reventado HDP que tituló esta mierda irrespetuosa? El periodismo cada vez más inmundo y vergonzante en Argentina, y lo digo COMO PERIODISTA, VERGÜENZA AJENA DAN".

"Cada día La Nación confirma que es un diario de mierda".

"Sos una basura Pablo Sirven, sos una basura La Nación, cambiar el título por las críticas no modifica nada".

Más allá de las formas, una parte importante del público sintió que se desdibujó el historial artístico de Brandoni en favor de una lectura política. En ese sentido, varios usuarios remarcaron que el actor fue una figura querida transversalmente, y que incluso quienes no coincidían con él valoraban su coherencia y el hecho de que nunca estuvo asociado al enriquecimiento personal desde la política.

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