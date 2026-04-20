El fallecimiento de Luis Brandoni movilizó a todos, pero lo que verdaderamente explotó en redes fue la polémica que desató La Nación con un título que cayó pésimo y encendió críticas inmediatas. En cuestión de horas, se volvió tendencia por el enfoque que eligió el medio de Fernán Saguier mientras el actor está siendo velado.
"¡SON DE LO PEOR!"
La Nación bajo fuego por su mirada sobre Luis Brandoni y su historia política
La Nación desató una batahlo por su nota sobre Luis Brandoni, en la que el medio analizó con dureza sus afiliaciones políticas en un momento tan delicado.
Un obituario político que incomodó en el peor momento
El punto de partida de la polémica fue el título del artículo difundido por La Nación, "Luis Brandoni: una vida signada por los equívocos políticos" (que luego cambiaron a "Una vida signada por las persecuciones y malentendidos políticos"), con una foto del actor junto a Raúl Alfonsín y firmada por Pablo Sirvén. Desde el arranque, el enfoque dejó claro que sería un análisis atravesado por la dimensión política de la vida de Brandoni más que un obituario tradicional.
El texto reconoce que fue "uno de los actores mejor dotados tanto para la comedia como para el drama", con una carrera sostenida durante décadas en cine, teatro y televisión. Sin embargo, la nota pone el foco en cómo su militancia, históricamente vinculada al radicalismo, influyó en su recorrido profesional, hablando de "equívocos" que, según el análisis, le trajeron consecuencias concretas.
Ahí se mencionan su rol como secretario general de la Asociación Argentina de Actores, su participación en una reunión con Juan Domingo Perón en 1974, las acusaciones falsas que derivaron en conflictos con canales privados, y la persecución que sufrió tanto por la Triple A como por la dictadura militar, que lo incluyó en listas negras y lo obligó a exiliarse bajo amenaza.
Ya en democracia, el artículo repasa su paso por la política institucional: asesor cultural de Raúl Alfonsín, diputado nacional por la UCR en 1997 y candidato a vicegobernador bonaerense en 2007. También menciona su alineamiento más reciente con Cambiemos y Juntos por el Cambio, además de su participación activa en movilizaciones y su salida del gremio de actores en 2017 por diferencias con una conducción que definía como "kirchnerista".
La información en sí forma parte de su biografía; el problema fue la decisión editorial de priorizar ese ángulo en el momento de su muerte. Para muchos, ese enfoque resultó frío, innecesario y hasta fuera de lugar cuando este tipo de notas se suele inclinar hacia el reconocimiento y el homenaje.
Reacción masiva: redes sociales, enojo y cuestionamientos
En pocas horas, el tuit de La Nación acumuló más de 1.466 respuestas, 515 citas y cerca de 356 mil visualizaciones, números que muestran lo rápido que el tema escaló a tendencia.
La mayoría de los comentarios apuntaron directamente contra el medio y el autor, cuestionando lo que se percibió como una falta de tacto en un momento sensible:
- "Son de lo peor!!!! Fue uno de los grandes ejemplos de nuestra época moderna".
- "en una pais lleno de politicos corruptos, el equívoco politico es uno de los pocos que pasó sin enriquecerse, Brandoni .. mamitaaaaa".
- "Increíble, bueno no tanto. [...] Ud. una vez más eligió hacer un análisis de mierda sobre lo que considera equívocos".
- "Son una porquería".
- "Quien es el reventado HDP que tituló esta mierda irrespetuosa? El periodismo cada vez más inmundo y vergonzante en Argentina, y lo digo COMO PERIODISTA, VERGÜENZA AJENA DAN".
- "Cada día La Nación confirma que es un diario de mierda".
- "Sos una basura Pablo Sirven, sos una basura La Nación, cambiar el título por las críticas no modifica nada".
Más allá de las formas, una parte importante del público sintió que se desdibujó el historial artístico de Brandoni en favor de una lectura política. En ese sentido, varios usuarios remarcaron que el actor fue una figura querida transversalmente, y que incluso quienes no coincidían con él valoraban su coherencia y el hecho de que nunca estuvo asociado al enriquecimiento personal desde la política.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H
C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es
River 0-1 Boca: el penal de Paredes fue suficiente para el triunfo Xeneize
El despido de C5N que nunca existió: A quién dieron por echada y apareció al aire
Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos