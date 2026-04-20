A los 86 años, tras casi diez días internado por un hematoma subdural, murió Luis Brandoni en el Sanatorio Güemes, y con él se va un actor clave y una figura política marcada por su pertenencia a la UCR. Frontal y sin tapujos, en los últimos años también se cruzó fuerte con Javier Milei, dejando claro de qué lado estaba.
"ESE SEÑOR DICE QUE..."
Murió Luis Brandoni: El día que cruzó a Javier Milei y por qué le parecía ignorante
Falleció Luis Brandoni a los 86 años, actor y radical de fierro que nunca se calló. Siempre marcó distancia con Javier Milei y cuestionó su manera de gobernar.
Luis Brandoni y la política: una vida atravesada por la UCR y la democracia
Hablar de Brandoni es meterse en una historia donde el arte y la política no se pueden separar, porque anduvieron tensionados constantemente durante más de cinco décadas. Su militancia en la Unión Cívica Radical fue parte central de su identidad, algo que se puede rastrear desde los años 70 hasta sus últimas apariciones públicas, sin cambios bruscos ni oportunismos evidentes.
En plena década del 70, cuando era secretario general de la Asociación Argentina de Actores, su rol excedía lo gremial: protegió colegas perseguidos y enfrentó presiones políticas que terminaron marcando su vida. La Triple A lo amenazó de muerte y le dio 48 horas para abandonar el país, lo que derivó en su exilio en México durante varios meses.
Más adelante, durante la dictadura, fue incluido en listas negras que limitaron su trabajo. Aun así, mantuvo su compromiso político: su casa fue espacio de reuniones clandestinas vinculadas a Raúl Alfonsín, en un contexto donde eso implicaba riesgos concretos.
Con el regreso de la democracia, su participación se formalizó. Fue asesor cultural del gobierno de Alfonsín y luego diputado nacional entre 1997 y 2001, etapa en la que tomó una decisión poco habitual: donó el 100% de su dieta a causas benéficas. También fue candidato en varias elecciones, incluyendo senador en 2005 (donde obtuvo 8,04% de los votos) y vicegobernador bonaerense en 2007.
Esa línea política se mantuvo incluso en los años más recientes, donde no escondió su posicionamiento frente al kirchnerismo y, luego, frente a Javier Milei. En 2023, pleno año electoral que le daría el triunfo a Milei, fue tajante: "Ese señor dice que lo peor que hay en el país es el radicalismo. Desconoce que la vida de un partido de 130 años no es producto de la casualidad. Entonces no puedo votar a ese sujeto".
En esa misma línea, dejó clara su rechazo a las opciones del balotaje: "A mí no me interesa ninguno de los dos" (en referencia también a Sergio Massa) y "No vamos a votar por ningún otro candidato que no sea nuestro", marcando una posición que dentro de Juntos por el Cambio no fue mayoritaria.
También cuestionó el respaldo de Patricia Bullrich a Milei: "No estoy de acuerdo con eso. Los que votamos por ella lo hicimos pensando que podía ser una buena gestora. Pero no aceptarle cualquier actitud o ruta que tome".
En redes sociales, tras su muerte, volvió a circular otra frase que lo define: "Hice política durante muchos años de mi vida y no dejé de ser decente", una declaración que resume su forma de entender la actividad pública en un país donde esa relación está siempre tan discutida.
Qué pensaba Brandoni de Javier Milei y la grieta política argentina
Las reacciones tras su muerte mostraron un reconocimiento amplio, aunque no exento de tensiones. Dirigentes de distintos espacios lo despidieron resaltando su compromiso democrático, pero también reaparecieron críticas vinculadas a sus posiciones políticas, especialmente por su postura frente al kirchnerismo y sus opiniones sobre el actual gobierno.
En los últimos años, Brandoni mantuvo una mirada crítica sobre Javier Milei, aunque más matizada que en 2023. En 2025, expresó preocupación por el estilo del Presidente: "La personalidad del Presidente es algo que me inquieta. La poca previsibilidad que me ofrece con sus expresiones". Esa preocupación estaba vinculada a la gestión: "Me hace pensar que en una de esas cometemos un error que hubiésemos podido evitar", advirtió en una entrevista en televisión, poniendo el foco en los riesgos de una comunicación política poco previsible.
También cuestionó el concepto de "batalla cultural", uno de los ejes discursivos del oficialismo: "Me gustaría que alguien me explicara qué es la batalla cultural. Creo que no lo estoy viendo con toda precisión". Sin embargo, su mirada no era completamente negativa, ya que reconocía algunos cambios: "Sé que hay cosas que se están modificando y algunas son justas, por ejemplo, en el tema del cine, lo cultural".
En paralelo, en las redes sociales hubo homenajes transversales, pero también críticas que recordaban su frase en los Martín Fierro de 2024 "La gente no quiere más ladrones por todas partes", dirigida al kirchnerismo, que volvió a viralizarse recientemente (sobre todo por la reacción de Carla Peterson y Nancy Dupláa).
Brandoni nunca separó su carrera artística de su compromiso político, algo que hoy aparece cada vez menos en figuras de su nivel. Su figura contrastó con una época más marcada por la prudencia estratégica que por la convicción. Porque, en definitiva, Brandoni eligió incomodar antes que adaptarse, un rasgo poco frecuente en la Argentina.
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