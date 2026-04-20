Murió Luis Brandoni: El día que cruzó a Javier Milei y por qué le parecía ignorante

Esa línea política se mantuvo incluso en los años más recientes, donde no escondió su posicionamiento frente al kirchnerismo y, luego, frente a Javier Milei. En 2023, pleno año electoral que le daría el triunfo a Milei, fue tajante: "Ese señor dice que lo peor que hay en el país es el radicalismo. Desconoce que la vida de un partido de 130 años no es producto de la casualidad. Entonces no puedo votar a ese sujeto".

Embed

En esa misma línea, dejó clara su rechazo a las opciones del balotaje: "A mí no me interesa ninguno de los dos" (en referencia también a Sergio Massa) y "No vamos a votar por ningún otro candidato que no sea nuestro", marcando una posición que dentro de Juntos por el Cambio no fue mayoritaria.

También cuestionó el respaldo de Patricia Bullrich a Milei: "No estoy de acuerdo con eso. Los que votamos por ella lo hicimos pensando que podía ser una buena gestora. Pero no aceptarle cualquier actitud o ruta que tome".

En redes sociales, tras su muerte, volvió a circular otra frase que lo define: "Hice política durante muchos años de mi vida y no dejé de ser decente", una declaración que resume su forma de entender la actividad pública en un país donde esa relación está siempre tan discutida.

Qué pensaba Brandoni de Javier Milei y la grieta política argentina

Las reacciones tras su muerte mostraron un reconocimiento amplio, aunque no exento de tensiones. Dirigentes de distintos espacios lo despidieron resaltando su compromiso democrático, pero también reaparecieron críticas vinculadas a sus posiciones políticas, especialmente por su postura frente al kirchnerismo y sus opiniones sobre el actual gobierno.

image Fue reconocido transversalmente tras su muerte, aunque reactivó tensiones políticas por sus críticas al kirchnerismo y al estilo de Javier Milei.

En los últimos años, Brandoni mantuvo una mirada crítica sobre Javier Milei, aunque más matizada que en 2023. En 2025, expresó preocupación por el estilo del Presidente: "La personalidad del Presidente es algo que me inquieta. La poca previsibilidad que me ofrece con sus expresiones". Esa preocupación estaba vinculada a la gestión: "Me hace pensar que en una de esas cometemos un error que hubiésemos podido evitar", advirtió en una entrevista en televisión, poniendo el foco en los riesgos de una comunicación política poco previsible.

También cuestionó el concepto de "batalla cultural", uno de los ejes discursivos del oficialismo: "Me gustaría que alguien me explicara qué es la batalla cultural. Creo que no lo estoy viendo con toda precisión". Sin embargo, su mirada no era completamente negativa, ya que reconocía algunos cambios: "Sé que hay cosas que se están modificando y algunas son justas, por ejemplo, en el tema del cine, lo cultural".

Embed

En paralelo, en las redes sociales hubo homenajes transversales, pero también críticas que recordaban su frase en los Martín Fierro de 2024 "La gente no quiere más ladrones por todas partes", dirigida al kirchnerismo, que volvió a viralizarse recientemente (sobre todo por la reacción de Carla Peterson y Nancy Dupláa).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1848671997162655797&partner=&hide_thread=false “Ladrones”



Por esta frase de Brandoni que el director combinó con la imagen de Nancy Duplaá y Carla Peterson: “El país no quiere más ladrones”. pic.twitter.com/rHnBuABPzP — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 22, 2024

Brandoni nunca separó su carrera artística de su compromiso político, algo que hoy aparece cada vez menos en figuras de su nivel. Su figura contrastó con una época más marcada por la prudencia estratégica que por la convicción. Porque, en definitiva, Brandoni eligió incomodar antes que adaptarse, un rasgo poco frecuente en la Argentina.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H

River 0-1 Boca: el penal de Paredes fue suficiente para el triunfo Xeneize

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos

El despido de C5N que nunca existió: A quién dieron por echada y apareció al aire