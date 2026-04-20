La mañana de Urgente24: fuertes lluvias, crisis del PAMI, polémicas del Superclásico y Milei en Israel

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Deportes: polémica por el VAR, mercado europeo y fútbol en streaming

La agenda deportiva arranca marcada por la polémica arbitral tras el Superclásico, que sigue generando debate por la decisión del árbitro Darío Herrera. Al mismo tiempo, el mercado europeo vuelve a moverse con rumores sobre Julián Álvarez y el interés del Barcelona, mientras que en redes sociales un divertido streaming con Leandro Paredes, Davo Xeneize y Gastón Edul se volvió viral entre los hinchas.

Se filtra por qué el árbitro Darío Herrera no cobró el penal para River en el Superclásico

La polémica del último Superclásico entre River y Boca sigue generando debate tras conocerse la explicación que habría dado el árbitro Darío Herrera sobre la jugada más discutida del partido. A pocos minutos del final, Lautaro Blanco impactó por detrás a Lucas Martínez Quarta dentro del área, una acción que provocó fuertes reclamos desde el banco de River. Sin embargo, según trascendió, el juez entendió que el contacto no tuvo la intensidad suficiente para derribar al defensor y que el jugador sintió el roce y se dejó caer, motivo por el cual decidió no sancionar penal. La jugada tampoco fue revisada por el VAR, lo que mantuvo abierta la polémica tras el encuentro.

Cristiano Ronaldo vende su cadena de gimnasios tras malos resultados y pasan a manos de UFC Gym

El proyecto de gimnasios CR7 Fitness by Crunch, asociado a la marca de Cristiano Ronaldo, afronta un cambio de rumbo en España después de varios años con resultados económicos discretos. La cadena registró una caída cercana al 25% en su facturación anual, pasando de unos 2,3 millones de euros a alrededor de 1,69 millones, en un contexto de fuerte competencia en el sector del fitness. Ante este escenario, los centros que aún siguen operando dejarán de estar vinculados a la marca del futbolista y pasarán a integrarse bajo la enseña UFC Gym, perteneciente al grupo propietario de la liga de artes marciales mixtas, en una reestructuración que busca relanzar el negocio con un nuevo enfoque.

Barcelona fija en €100 millones su límite para fichar a Julián Álvarez

La novela sobre el futuro de Julián Álvarez suma un nuevo capítulo en el mercado europeo. Según informó el diario Mundo Deportivo, el FC Barcelona tiene al delantero argentino como una de sus prioridades y cree que podría alcanzar un acuerdo con el jugador en lo personal, aunque ya fijó un tope para negociar con el Atlético de Madrid: no pagar más de 100 millones de euros por el traspaso. El club catalán sigue condicionado por las reglas de fair play financiero, mientras que el conjunto rojiblanco no tiene intención de desprenderse fácilmente del campeón del mundo.

Arbeloa enfría la idea de una revolución en el Real Madrid

En medio del debate sobre el futuro del Real Madrid tras la eliminación europea, Álvaro Arbeloa salió a bajar el tono de los rumores sobre una posible reconstrucción del equipo. El técnico y exjugador blanco aseguró que el club no necesita una revolución para volver a competir por títulos y defendió la calidad del plantel actual. “Este es un equipo top. Podemos mejorar como cualquier equipo, pero no hacen falta grandes cambios”, afirmó. Arbeloa también destacó el respaldo de la afición madridista y aseguró haber percibido orgullo por el rendimiento del equipo en Múnich, además de señalar que los hinchas sienten que el club “fue privado de estar en semifinales” tras la polémica eliminación.

Leandro Paredes apareció en el streaming de Davo Xeneize y el encuentro se volvió viral

El campeón del mundo Leandro Paredes sorprendió al participar en un streaming del popular creador de contenido Davo Xeneize, donde también estuvo el periodista Gastón Edul, en un divertido encuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Durante la transmisión, entre bromas y charla futbolera, incluso llamaron por videollamada al delantero de Boca Miguel Merentiel, lo que generó una fuerte repercusión entre los hinchas y dejó uno de los momentos más comentados de la jornada en el mundo del fútbol digital.