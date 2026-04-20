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La mañana de Urgente24: fuertes lluvias, crisis del PAMI, polémicas del Superclásico y Milei en Israel

Entre tensiones políticas, señales económicas y la agenda internacional de Javier Milei, el día arranca con varios frentes abiertos en Argentina y el mundo.

Entre tensiones políticas, señales económicas y la agenda internacional de Javier Milei, el día arranca con varios frentes abiertos en Argentina y el mundo.

Entre tensiones políticas, señales económicas y la agenda internacional de Javier Milei, el día arranca con varios frentes abiertos en Argentina y el mundo.

Entre tensiones políticas, señales económicas y la agenda internacional de Javier Milei, el día arranca con varios frentes abiertos en Argentina y el mundo.

Javier Milei y Axel Kicillof buscan reconfigurar su imagen mientras el Congreso suma tensiones y la crisis del PAMI vuelve a presionar a las provincias.

20 de abril de 2026 - 07:28
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La agenda argentina comienza el día entre señales cruzadas en política y economía. Mientras el Gobierno enfrenta nuevas dificultades para avanzar con proyectos clave en el Congreso (como la eliminación de las PASO o la reforma del financiamiento universitario) también aparecen tensiones con las provincias por la situación del PAMI y por los recursos que reclaman los sistemas jubilatorios provinciales.

En paralelo, la economía sigue bajo la lupa de los mercados, con el riesgo país todavía condicionado por la historia de defaults de la Argentina y con discusiones internas dentro del propio gabinete sobre el ritmo del ajuste del gasto público. A esto se suma la agenda internacional, donde la gira de Javier Milei en Israel vuelve a mostrar el alineamiento diplomático del Gobierno. Con ese escenario, estas son las claves del día.

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Deportes: polémica por el VAR, mercado europeo y fútbol en streaming

La agenda deportiva arranca marcada por la polémica arbitral tras el Superclásico, que sigue generando debate por la decisión del árbitro Darío Herrera. Al mismo tiempo, el mercado europeo vuelve a moverse con rumores sobre Julián Álvarez y el interés del Barcelona, mientras que en redes sociales un divertido streaming con Leandro Paredes, Davo Xeneize y Gastón Edul se volvió viral entre los hinchas.

Se filtra por qué el árbitro Darío Herrera no cobró el penal para River en el Superclásico

La polémica del último Superclásico entre River y Boca sigue generando debate tras conocerse la explicación que habría dado el árbitro Darío Herrera sobre la jugada más discutida del partido. A pocos minutos del final, Lautaro Blanco impactó por detrás a Lucas Martínez Quarta dentro del área, una acción que provocó fuertes reclamos desde el banco de River. Sin embargo, según trascendió, el juez entendió que el contacto no tuvo la intensidad suficiente para derribar al defensor y que el jugador sintió el roce y se dejó caer, motivo por el cual decidió no sancionar penal. La jugada tampoco fue revisada por el VAR, lo que mantuvo abierta la polémica tras el encuentro.

Cristiano Ronaldo vende su cadena de gimnasios tras malos resultados y pasan a manos de UFC Gym

El proyecto de gimnasios CR7 Fitness by Crunch, asociado a la marca de Cristiano Ronaldo, afronta un cambio de rumbo en España después de varios años con resultados económicos discretos. La cadena registró una caída cercana al 25% en su facturación anual, pasando de unos 2,3 millones de euros a alrededor de 1,69 millones, en un contexto de fuerte competencia en el sector del fitness. Ante este escenario, los centros que aún siguen operando dejarán de estar vinculados a la marca del futbolista y pasarán a integrarse bajo la enseña UFC Gym, perteneciente al grupo propietario de la liga de artes marciales mixtas, en una reestructuración que busca relanzar el negocio con un nuevo enfoque.

Barcelona fija en €100 millones su límite para fichar a Julián Álvarez

La novela sobre el futuro de Julián Álvarez suma un nuevo capítulo en el mercado europeo. Según informó el diario Mundo Deportivo, el FC Barcelona tiene al delantero argentino como una de sus prioridades y cree que podría alcanzar un acuerdo con el jugador en lo personal, aunque ya fijó un tope para negociar con el Atlético de Madrid: no pagar más de 100 millones de euros por el traspaso. El club catalán sigue condicionado por las reglas de fair play financiero, mientras que el conjunto rojiblanco no tiene intención de desprenderse fácilmente del campeón del mundo.

Arbeloa enfría la idea de una revolución en el Real Madrid

En medio del debate sobre el futuro del Real Madrid tras la eliminación europea, Álvaro Arbeloa salió a bajar el tono de los rumores sobre una posible reconstrucción del equipo. El técnico y exjugador blanco aseguró que el club no necesita una revolución para volver a competir por títulos y defendió la calidad del plantel actual. “Este es un equipo top. Podemos mejorar como cualquier equipo, pero no hacen falta grandes cambios”, afirmó. Arbeloa también destacó el respaldo de la afición madridista y aseguró haber percibido orgullo por el rendimiento del equipo en Múnich, además de señalar que los hinchas sienten que el club “fue privado de estar en semifinales” tras la polémica eliminación.

Leandro Paredes apareció en el streaming de Davo Xeneize y el encuentro se volvió viral

El campeón del mundo Leandro Paredes sorprendió al participar en un streaming del popular creador de contenido Davo Xeneize, donde también estuvo el periodista Gastón Edul, en un divertido encuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Durante la transmisión, entre bromas y charla futbolera, incluso llamaron por videollamada al delantero de Boca Miguel Merentiel, lo que generó una fuerte repercusión entre los hinchas y dejó uno de los momentos más comentados de la jornada en el mundo del fútbol digital.

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Mundo: terremoto en Japón, crisis en Ormuz y tiroteo en Estados Unidos

La agenda internacional arranca con varios episodios que sacuden distintas regiones del mundo. Un fuerte terremoto activó alertas de tsunami en Japón, la tensión en Medio Oriente impacta en el tráfico marítimo del estrecho de Ormuz y en Estados Unidos un brutal tiroteo dejó ocho niños muertos, uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años.

Operaron en Barcelona al ministro bonaerense Carlos Bianco

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue operado de urgencia por una apendicitis en Barcelona y no pudo regresar a la Argentina junto al gobernador Axel Kicillof y el resto de la comitiva que participó de la gira oficial por España. La intervención se realizó el sábado en una clínica de la ciudad y el funcionario deberá permanecer algunos días en observación antes de viajar. Bianco había acompañado a Kicillof en su visita a España, donde el mandatario bonaerense mantuvo reuniones con empresarios y participó de encuentros políticos con dirigentes internacionales como Pedro Sánchez, Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro.

Carlos Bianco
Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, fue operado de urgencia en Barcelona y deberá permanecer algunos días en España antes de regresar a la Argentina.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, fue operado de urgencia en Barcelona y deberá permanecer algunos días en España antes de regresar a la Argentina.

El tráfico marítimo sigue semi paralizado en el estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente continúa impactando en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. El tránsito de buques por el estrecho de Ormuz se mantuvo prácticamente paralizado durante las últimas horas, con apenas tres embarcaciones registradas en un lapso de 12 horas, según datos de seguimiento marítimo. Entre los movimientos detectados se encuentra el petrolero Nero, sancionado por el Reino Unido por operaciones vinculadas al petróleo ruso, que abandonó el Golfo, mientras que un buque químico y un metanero de gas licuado ingresaron en sentido contrario. La reducción del tráfico refleja la creciente incertidumbre en la zona tras las tensiones entre Estados Unidos, Irán e Israel, en un corredor por el que circula una parte clave del comercio global de energía.

Un terremoto de magnitud 7,5 golpea el noreste de Japón y activa alertas de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió la costa noreste de Japón y provocó alertas de tsunami en varias zonas del país. El sismo se registró frente al océano Pacífico, cerca de las prefecturas de Iwate y Hokkaido, con una profundidad de unos 10 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica japonesa. Las autoridades confirmaron olas cercanas al metro de altura y advirtieron que podrían alcanzar hasta tres metros, por lo que ordenaron evacuaciones preventivas en varias ciudades costeras. Aunque por el momento no se reportan víctimas ni daños graves, el Gobierno japonés activó un grupo de trabajo de emergencia y pidió a la población mantenerse alejada de la costa mientras se monitorea la evolución del fenómeno.

El prorruso Rumen Radev gana las elecciones en Bulgaria y gobernará con mayoría

El expresidente Rumen Radev, considerado cercano a Moscú y crítico de la ayuda europea a Ucrania, se impuso en las elecciones anticipadas celebradas en Bulgaria con cerca del 45% de los votos, según proyecciones basadas en el recuento oficial. El resultado le otorgaría alrededor de 135 escaños, una mayoría suficiente para gobernar sin necesidad de alianzas en un país que ha atravesado una prolongada inestabilidad política con ocho elecciones en cinco años. Durante la campaña, Radev cuestionó la adopción del euro y expresó su rechazo a seguir enviando apoyo militar a Ucrania, posiciones que podrían tensionar la relación del país con la Unión Europea y la OTAN.

Identifican al autor del tiroteo que dejó ocho niños muertos en Luisiana

Las autoridades de Estados Unidos identificaron al responsable del tiroteo ocurrido en Shreveport, Luisiana, en el que murieron ocho menores de edad, el episodio más mortífero registrado en el país desde 2024. El atacante fue señalado como Shamar Elkins, padre de siete de las víctimas, niños de entre uno y catorce años. Tras el ataque, el agresor robó un vehículo para huir, lo que desencadenó una persecución policial que terminó con su muerte durante un intercambio de disparos con los agentes. Dos mujeres adultas también resultaron heridas, una de ellas de gravedad, mientras las autoridades investigan los motivos del crimen.

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Economía: dólar bajo la lupa y tensiones por el ajuste

El frente económico vuelve a combinar señales mixtas entre el mercado financiero y las discusiones internas del Gobierno sobre el ritmo del ajuste. Mientras el dólar y el riesgo país siguen siendo indicadores clave para los inversores, también aparecen tensiones dentro del propio equipo económico y presiones fiscales vinculadas al sistema previsional y a las provincias.

Caputo y Pettovello frenan parte del ajuste que impulsa Sturzenegger

Las tensiones dentro del equipo económico volvieron a quedar expuestas tras el intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de profundizar los recortes en organismos del Estado. El plan incluía eliminar más servicios y puestos en el INTI, donde finalmente se redujeron cerca de 1.000 servicios de laboratorio que podrían derivar en unos 700 despidos, menos de lo que buscaba el área de Desregulación. También hubo fricciones en el Ministerio de Capital Humano: la ministra Sandra Pettovello decidió frenar un fuerte ajuste en la Secretaría de Trabajo que implicaba cerrar agencias territoriales y ahorrar alrededor de $1.407 millones anuales. Las diferencias reflejan las tensiones internas sobre hasta dónde profundizar el recorte del gasto público.

La Anses deberá girar $2,5 billones a las provincias por sus cajas jubilatorias

Las cuentas previsionales también suman presión sobre las finanzas públicas. Según estimaciones preliminares, la Anses debería transferir alrededor de $2,5 billones este año a las 13 provincias que mantienen sus sistemas jubilatorios propios y no los transfirieron a la Nación. Los giros corresponden a la cobertura parcial de los déficits de esas cajas provinciales, aunque las auditorías que determinan los montos están atrasadas en la mayoría de los casos. Mientras tanto, varias provincias avanzan en acuerdos parciales con el Gobierno nacional para garantizar adelantos de fondos, en medio de reclamos judiciales y negociaciones con la Casa Rosada.

Luis Caputo, Sandra Pettovello y Luis Petri durante el traspaso de mando.
Luis Caputo, Sandra Pettovello y Luis Petri durante el traspaso de mando presidencial; el equipo económico y político del Gobierno vuelve a quedar bajo la lupa por las tensiones internas sobre el ajuste.

Luis Caputo, Sandra Pettovello y Luis Petri durante el traspaso de mando presidencial; el equipo económico y político del Gobierno vuelve a quedar bajo la lupa por las tensiones internas sobre el ajuste.

El riesgo país no baja al ritmo esperado y el mercado sigue mirando el historial argentino

La evolución del riesgo país continúa siendo uno de los indicadores que más atención generan en los mercados financieros. Aunque el índice se encuentra cerca de los niveles más bajos de los últimos años, el Gobierno reconoce que su descenso todavía no refleja del todo las expectativas oficiales. El viceministro de Economía, José Luis Daza, explicó que el indicador sigue condicionado por la historia de defaults del país y la cautela de los inversores. “El mercado evalúa a la Argentina por su historia. Somos el país que más default hizo en el mundo”, afirmó el funcionario, aunque sostuvo que con el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica el riesgo país debería seguir bajando en los próximos meses.

El dólar abre la jornada bajo la lupa de los mercados

La cotización del dólar vuelve a ocupar el centro de la atención financiera en el inicio de la jornada. En el mercado paralelo, el dólar blue se ubica en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, mientras que el dólar oficial del Banco Nación cotiza en $1.340 y $1.390, respectivamente. En los mercados financieros, el dólar MEP se mueve cerca de $1.408,20 y $1.415,50, mientras que el contado con liquidación (CCL) ronda los $1.456,80 y $1.459,50. En tanto, el dólar cripto opera cerca de $1.451, mientras que el dólar tarjeta se ubica alrededor de $1.807. En paralelo, el riesgo país se mantiene en torno a los 518 puntos básicos, un indicador que los mercados siguen de cerca mientras el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal y mejorar el acceso al financiamiento.

El Banco Central flexibiliza encajes y apuesta a una baja de tasas

La flexibilización de encajes dispuesta por el Banco Central podría ayudar a una baja de las tasas de interés, aunque en el mercado todavía dudan de una rápida recuperación del crédito. La medida redujo el requisito mínimo de integración diaria de los bancos del 75% al 65% y les permitió incorporar nuevos títulos públicos (como LECAP o bonos CER) dentro de los encajes. El objetivo es mejorar la liquidez del sistema y facilitar una baja de las tasas de los préstamos, que en algunos casos aún se ubican cerca del 70% anual. Sin embargo, analistas advierten que el aumento de la morosidad y la caída del poder adquisitivo de los salarios siguen siendo factores que limitan la expansión del crédito entre familias y empresas.

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Política: Congreso, PAMI y reacomodamientos políticos

El escenario político argentino empieza a moverse con la mirada puesta en el ciclo electoral de 2027. Entre tensiones dentro del oficialismo, reacomodamientos en el peronismo y conflictos con gobernadores, la agenda política suma nuevos frentes.

El Gobierno pierde apoyo político y no consigue los votos para eliminar las PASO

En Casa Rosada admiten que hoy no cuentan con los votos necesarios en el Congreso para avanzar con la eliminación de las PASO, uno de los proyectos que el oficialismo consideraba clave para reorganizar el calendario electoral de cara a una eventual reelección de Javier Milei. Dentro del Gobierno atribuyen el retroceso al impacto político del escándalo que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, un tema que debilitó la posición del oficialismo y complicó las negociaciones legislativas. El rechazo del PRO terminó de bloquear el proyecto y volvió a instalar el debate sobre posibles acuerdos electorales dentro del espacio opositor al Gobierno.

El oficialismo busca modificar la ley de financiamiento universitario tras un revés judicial

El Gobierno intenta reactivar en el Congreso un proyecto para modificar la ley de financiamiento universitario luego de que la Justicia ordenara cumplir con la actualización salarial y presupuestaria aprobada por el Parlamento. La iniciativa libertaria, presentada en Diputados en febrero, busca reducir el impacto fiscal de la norma vigente, que podría obligar al Estado a desembolsar unos $2,5 billones para las universidades públicas. El tema también reavivó tensiones dentro del oficialismo: en el entorno de Santiago Caputo cuestionan al titular de la Cámara baja, Martín Menem, por no haber impulsado el tratamiento del proyecto cuando el Gobierno contaba con mayor margen político.

Javier Milei junto a Benjamín Netanyahu.
Javier Milei junto a Benjamin Netanyahu en Israel, donde el Presidente continúa su agenda internacional con reuniones y actividades oficiales.

Javier Milei junto a Benjamin Netanyahu en Israel, donde el Presidente continúa su agenda internacional con reuniones y actividades oficiales.

Sigue la gira de Milei en Israel con reuniones políticas y respaldo diplomático

El presidente Javier Milei continúa su visita oficial en Israel tras el acto que compartió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, donde defendió su agenda internacional y volvió a cuestionar a los gobiernos de izquierda en la región. “Durante décadas nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas”, afirmó el mandatario durante el evento. Para este lunes la agenda incluye nuevas reuniones con autoridades israelíes, entre ellas el presidente Isaac Herzog, en el marco de una gira que busca consolidar la alianza política entre Argentina, Israel y Estados Unidos.

Intendentes del PJ tensionan la estrategia de Kicillof rumbo a 2027

Mientras Axel Kicillof busca instalar su proyección presidencial, un grupo de intendentes del conurbano bonaerense comenzó a expresar resistencia dentro del propio peronismo. Dirigentes como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar) y Juan Andreotti (San Fernando) ya dejaron trascender su incomodidad con el armado político del gobernador y algunos sectores empiezan a mirar nuevamente a Sergio Massa como alternativa dentro del espacio. La tensión interna aparece en un contexto en el que el peronismo vuelve a moverse frente al escenario electoral que empieza a perfilarse hacia 2027.

Gobernadores presionan a la Nación por la crisis del PAMI

La situación financiera del PAMI volvió a tensar la relación entre la Casa Rosada y varias provincias, que denuncian un traslado creciente de pacientes jubilados hacia los sistemas públicos de salud. Gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Martín Llaryora (Córdoba) reclamaron por deudas millonarias de la obra social nacional, mientras hospitales provinciales y municipales absorben prestaciones que antes realizaba el sector privado. Según prestadores, la deuda acumulada del PAMI ronda los $500.000 millones, en un contexto en el que el gasto en prestaciones cayó 41,3% interanual en el primer trimestre.

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Clima: probabilidad de lluvias en el norte y en la tarde de Buenos Aires

La jornada se presenta con condiciones relativamente estables en buena parte del país, aunque el área metropolitana podría registrar lluvias hacia la tarde o noche. En el norte se esperan temperaturas más elevadas junto con lluvias y tormentas, mientras que el sur mantiene registros más fríos.

-Buenos Aires:

Mínima 20°, máxima 23°. Cielo parcialmente nublado durante la mañana, con probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde.

-Córdoba:

Mínima 14°, máxima 17°. Jornada con nubosidad variable y temperaturas templadas.

-Rosario:

Mínima 18°, máxima 23°. Cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, con probabilidad de lluvias hacia la tarde noche.

-Mendoza:

Mínima 9°, máxima 15°. Condiciones estables con cielo parcialmente nublado a lo largo del día.

-Salta:

Mínima 17°, máxima 23°. Cielos mayormente nublados, con probabilidad de lluvias desde primeras horas de la tarde y tormentas hacia la noche en el norte del país.

-Ushuaia:

Mínima 6°, máxima 10°. Temperaturas bajas y cielo con nubosidad variable. Puede registrarse alguna gota aislada hacia el final del día.

-La Plata:

Mínima 18°, máxima 21°. Cielo mayormente nublado durante el día, con temperaturas templadas y posibilidad de lluvias aisladas hacia la tarde.

-San Miguel de Tucumán:

Mínima 18°, máxima 21°. Temperaturas templadas pero con probabilidad de lluvias en Tucumán. Se esperan chubascos desde el mediodía, con 100% de humedad y cielo mayormente cubierto.

-San Fernando del Valle de Catamarca:

Mínima 12°, máxima 21°. Temperaturas templadas con nubosidad variable durante gran parte del día en la capital catamarqueña.

-Resistencia:

Mínima 21°, máxima 23°. Ambiente cálido y húmedo con alerta meteorológica por fuertes tormentas esperadas desde primeras horas del día, con extensión hasta la noche.

-Formosa:

Mínima 22°, máxima 26°. Clima cálido con cielos nublados desde primeras horas de la mañana. Probabilidad de lluvias y tormentas a partir de las 17 horas, con alerta meteorológica.

-Posadas:

Mínima 22°, máxima 26°. Ambiente húmedo con nubosidad variable y posibles lluvias hacia el cierre del día. Se esperan tormentas hacia la noche.

-Paraná:

Mínima 19°, máxima 23°. Lluvias desde primeras horas del día en Entre Ríos, con probabilidad de tormentas desde el mediodía hasta la tarde.

-Santa Rosa:

Mínima 10°, máxima 13°. Fuertes lluvias durante gran parte del día en la provincia pampeana. Las precipitaciones podrían extenderse hasta primeras horas del martes.

-La Rioja:

Mínima 13°, máxima 19°. Temperaturas templadas con nubosidad variable durante todo el día.

-San Juan:

Mínima 9°, máxima 16°. Condiciones estables con cielo parcialmente nublado hasta primeras horas de la tarde, cuando la nubosidad comienza a disiparse.

-San Luis:

Mínima 10°, máxima 12°. Cielo nublado en la provincia, con alguna lluvia aislada hacia el mediodía. También se espera alguna precipitación durante la madrugada del martes.

-Neuquén:

Mínima 7°, máxima 16°. Cielo parcialmente nublado con algunas lluvias aisladas hacia el final del día. Humedad cercana al 71%.

-Viedma:

Mínima 4°, máxima 18°. Ambiente fresco con viento moderado y algo de nubosidad durante la mañana en la capital rionegrina.

-Rawson:

Mínima 3°, máxima 18°. Cielo despejado y clima estable en la capital de Chubut. Se espera una humedad cercana al 63%.

-Río Gallegos:

Mínima 7°, máxima 15°. Comienza a sentirse el frío en Santa Cruz, con cielo parcialmente nublado durante la tarde y condiciones estables en la ciudad.

-Santiago del Estero:

Mínima 18°, máxima 21°. Gran nivel de nubosidad durante el día en la provincia, con leve probabilidad de lluvias aisladas.

Otras ciudades del mundo:

-Montevideo:

Mínima 19°, máxima 22°. Gran nivel de nubosidad durante el día. 87% de humedad en la capital uruguaya, con posibilidad de alguna lluvia aislada hacia la tarde noche.

-Santiago de Chile:

Mínima 12°, máxima 14°. Lluvias intensas desde las primeras horas de la mañana, un fenómeno típico del clima invernal andino de la región. 100% de probabilidad de precipitaciones.

-São Paulo:

Mínima 17°, máxima 26°. Buen clima en la ciudad brasileña, con cielos despejados durante gran parte del día y algo de nubosidad hacia el cierre de la jornada.

-Miami:

Mínima 23°, máxima 27°. Clima cálido y húmedo, con probabilidad de lluvias y tormentas a partir del mediodía horario local. Hacia la noche en Florida se espera que esas lluvias pierdan intensidad.

-Madrid:

Mínima 19°, máxima 27°. Día primaveral, ya con temperaturas cercanas al verano en la capital española. Cielos despejados hasta la tarde, luego algo de nubosidad pero sin probabilidad de lluvias.

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