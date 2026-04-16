España es más que Madrid y Barcelona: crean una IA para aliviar la saturación turística

Basta de saturación: ¿cómo ordena esta IA la problemática?

Así nace Cicerone, una inteligencia artificial desarrollada por la startup española iUrban que busca redistribuir los flujos turísticos y ayudar a que los visitantes descubran destinos menos conocidos.

La herramienta funciona como un asistente digital que analiza el perfil del viajero, sus intereses, el tiempo disponible o incluso el momento del día, y propone alternativas fuera de los lugares más saturados. En lugar de limitar el acceso a los destinos más populares, el sistema sugiere barrios, municipios cercanos o experiencias menos concurridas y más originales, que pueden resultar igual de atractivas para quienes buscan conocer un destino en profundidad.

“La idea es simple: no prohibimos nada, ofrecemos alternativas”, explicó Andrés Martínez Vidal, CEO y cofundador de iUrban, en una entrevista con Condé Nast Traveller. Según detalla la compañía, el sistema ajusta sus recomendaciones en tiempo real teniendo en cuenta factores como la afluencia de visitantes, los horarios o la movilidad dentro del destino, variables cada vez más relevantes a la hora de planificar una visita.

Madrid Vista aérea de Madrid, uno de los destinos más visitados de España y donde ya se prueba el asistente turístico basado en IA.

El proceso se organiza en tres momentos del viaje. Antes de viajar, la IA propone rutas y experiencias menos conocidas. Durante la estancia, el visitante puede escanear códigos QR o interactuar con el sistema para recibir sugerencias actualizadas. Después del viaje, las consultas se transforman en datos que permiten entender mejor cómo se mueve el turismo y ajustar las recomendaciones futuras.

Madrid, Marbella y Castellón: los primeros destinos que prueban el sistema

La tecnología ya comenzó a aplicarse en distintos puntos de España. En teoría, la herramienta promete redistribuir los flujos turísticos y aliviar la presión sobre los destinos más saturados, un fenómeno cada vez más visible en las principales ciudades del país. Sin embargo, la verdadera prueba está en su aplicación práctica. Por eso, distintos territorios comenzaron a experimentar con el sistema para medir su impacto real en la dinámica del turismo.

Uno de los casos más visibles es Madrid, donde el Ayuntamiento lanzó un asistente turístico basado en esta inteligencia artificial capaz de interactuar en 95 idiomas, una iniciativa pionera en Europa. Desde su lanzamiento en abril de 2025, el sistema VisitMadridGPT, que integra esta tecnología, ha registrado cerca de 20.000 usuarios únicos procedentes de 103 países, lo que permitió empezar a analizar cómo se mueven los visitantes dentro de la ciudad y qué tipo de experiencias buscan durante su estadía en la capital española.

El proyecto también llegó a Marbella, uno de los destinos turísticos más exclusivos del sur de España, donde las oficinas de turismo incorporaron esta tecnología para ofrecer información las 24 horas en múltiples idiomas, incluyendo chino, inglés o alemán. El sistema permite además recomendar actividades en tiempo real según el perfil del viajero, algo que puede ayudar a distribuir mejor los flujos de visitantes dentro del propio destino.

Otro de los ensayos se desarrolla en la provincia de Castellón, donde la Diputación está probando la herramienta en una docena de municipios. El objetivo es claro: mover parte del turismo que llega a la costa hacia el interior, una de las principales problemáticas dentro de la congestión turística española, conectando a los visitantes con rutas culturales, alojamientos y comercios locales que normalmente quedan fuera de los circuitos tradicionales.

La lógica detrás de estas pruebas tiene que ver también con una particularidad del país. España es un territorio relativamente compacto, donde en pocas horas de viaje es posible pasar de la costa al interior o de grandes ciudades a pueblos con identidades culturales muy distintas. En ese contexto, una inteligencia artificial capaz de orientar a los visitantes hacia destinos alternativos podría ayudar no solo a aliviar la presión turística en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, sino también a dar visibilidad a localidades que hoy quedan fuera de los itinerarios más populares.

Valencia Vista de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el complejo diseñado por Santiago Calatrava que se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad.

Una herramienta frente al turismo masivo y la despoblación

La apuesta por este tipo de tecnología también se vincula con un desafío estructural que atraviesa España desde hace años. Mientras las grandes ciudades reciben cada vez más visitantes, miles de localidades del interior enfrentan el problema contrario. Según distintos análisis sobre demografía territorial citados por la propia plataforma iUrban, cerca de 4.000 municipios españoles se encuentran en riesgo de despoblación, una realidad que impacta directamente en la actividad económica y en la sostenibilidad de muchos territorios.

En ese contexto, Cicerone busca aprovechar el potencial del turismo para equilibrar esa balanza. Si los algoritmos que hoy concentran visitantes en los mismos destinos logran redirigir parte de esos flujos hacia pueblos, comarcas o rutas culturales menos conocidas, el impacto podría sentirse tanto en la experiencia del viajero como en la economía local.

La propuesta ya ha obtenido reconocimiento internacional. El sistema fue premiado por la ONU durante un encuentro celebrado en Riad en 2025, donde se destacó su capacidad para utilizar inteligencia artificial con un enfoque de gestión turística sostenible. Por eso, su implementación en España podría no solo consolidar el proyecto de la empresa, sino también abrir la puerta a su expansión hacia otros destinos turísticos de Europa y del mundo.

La lógica detrás de la iniciativa es sencilla pero ambiciosa: utilizar la tecnología no solo para facilitar un viaje, sino para repensar cómo se distribuye el turismo dentro de un país con una enorme diversidad cultural y territorial. En un mapa donde Madrid y Barcelona concentran gran parte de las visitas, mostrar que España también vive en sus pueblos, rutas y comarcas puede convertirse en una oportunidad para todos.

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