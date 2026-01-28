No todo es el Mundial 2026: estas son las mejores atracciones para visitar en Dallas

Dallas Museum of Art Entrada al Museo de Arte de Dallas, una de las grandes joyas culturales de la ciudad y con acceso gratuito para el público.

Entre las obras más emblemáticas se destacan trabajos de Claude Monet, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Piet Mondrian, Edward Hopper y Jackson Pollock, además de una colección particularmente fuerte de arte americano y europeo. También sobresale el ala Reves, una recreación de la histórica Villa La Pausa, diseñada originalmente por Coco Chanel, que suma un atractivo extra para los amantes del arte y el diseño.

Más allá de sus salas, el Museo de Arte de Dallas ofrece una agenda dinámica con exposiciones temporarias, conciertos, charlas y actividades nocturnas, además de espacios interactivos pensados para familias. Es una visita ideal para equilibrar el viaje entre fútbol, turismo y cultura, sin necesidad de gastar un solo dólar en la entrada.

The Sixth Floor Museum y el tour de JFK: historia en el corazón de Dallas

Visitar The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza es una de las experiencias más impactantes que ofrece Dallas. El museo funciona en el antiguo Texas School Book Depository, el edificio desde donde se investigó el disparo que terminó con la vida del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963, un hecho que marcó para siempre la historia de Estados Unidos.

La muestra permanente está ubicada en el sexto piso del edificio original y propone un recorrido riguroso y contextualizado. A través de fotos, videos, documentos y material audiovisual, el museo reconstruye el clima político y social de los años 60, el día del atentado y sus consecuencias inmediatas. El enfoque es informativo y equilibrado, lejos del morbo, lo que convierte la visita en una experiencia histórica más que sensacionalista.

El precio de la entrada ronda los 24 dólares para adultos, con tarifas reducidas para seniors y menores. Además del museo, el propio sitio ofrece un free walking tour autoguiado por Dealey Plaza, que permite recorrer al aire libre los puntos clave del asesinato: la plaza, la calle Elm y otros lugares emblemáticos del caso.

Más allá del interés político, la visita funciona como una inmersión en uno de los episodios más estudiados del siglo XX. Para muchos viajeros, es una parada obligatoria para entender por qué Dallas quedó asociada para siempre a ese momento histórico y cómo la ciudad resignificó ese pasado a través de la memoria y la educación.

LEGOLAND Discovery Center: un plan ideal para viajar en familia

El LEGOLAND Discovery Center Dallas–Fort Worth es una de las opciones más elegidas por quienes viajan con chicos o buscan un plan distinto entre partido y partido. Ubicado en el Grapevine Mills Mall, entre Dallas y Fort Worth, este centro de entretenimiento bajo techo está pensado para pasar varias horas combinando juego, creatividad y tecnología.

Lego Discovery Dallas Miniland en el LEGOLAND Discovery Center recrea Dallas con miles de piezas LEGO, una de las atracciones favoritas para chicos y grandes.

La entrada cuesta alrededor de 21,99 dólares, y el recorrido incluye múltiples atracciones temáticas: cine LEGO 4D, zonas de construcción libre, recorridos interactivos y juegos mecánicos suaves inspirados en los universos más populares de la marca. Entre los favoritos se destacan Kingdom Quest Laser Ride, Ninjago Training Camp y el LEGO Factory Tour, donde se explica cómo se fabrican los famosos bloques.

Uno de los puntos más llamativos es Miniland, una maqueta gigante que recrea paisajes urbanos de la región con miles de piezas LEGO, además de áreas donde los chicos pueden construir y poner a prueba autos de carrera. Todo el espacio está diseñado para estimular la participación activa, más que la simple observación.

LEGOLAND Discovery Center es una parada perfecta para equilibrar el viaje con un plan relajado y familiar. Funciona bien tanto para una mañana completa como para una tarde previa a un partido, y suma una experiencia distinta dentro del abanico de atracciones que ofrece Dallas.

Medieval Times Dinner & Tournament: cena y caballeros en pleno Texas

Entre las experiencias más extravagantes y memorables de Dallas aparece Medieval Times Dinner & Tournament, un clásico del entretenimiento estadounidense que combina show en vivo, caballos, combates medievales y una cena temática. El castillo de Dallas es uno de los más grandes de la franquicia y suele agotarse, especialmente en fines de semana y eventos masivos como el del Mundial.

La experiencia dura alrededor de dos horas e incluye una cena de cuatro pasos servida al estilo medieval, sin cubiertos, mientras seis caballeros compiten representando distintos reinos. Espadas, justas a caballo, coreografías de combate y una puesta en escena teatral convierten la noche en un espectáculo completo, ideal para ir en grupo o en familia.

Las entradas cuestan 76,95 dólares para adultos y 46,95 dólares para niños, e incluyen tanto el show como la comida. El menú clásico ofrece pollo asado, pan de ajo, maíz con manteca y postre, acompañado por bebidas, en un formato que apunta más a la experiencia que a la alta gastronomía.

Kitsch, exagerado y muy norteamericano, Medieval Times es uno de esos planes que no se repiten fácilmente en otros destinos. Es una forma divertida de pasar una noche inolvidable al paso por Dallas.

Dallas Zoo: naturaleza y fauna en el zoológico más grande de Texas

El Dallas Zoo es una de las atracciones más completas de la ciudad y una opción ideal para cortar con el ritmo urbano entre partido y partido. Fundado en 1888, es el zoológico más antiguo y más grande de Texas, con más de 2.000 animales de 400 especies distribuidos en un predio de 43 hectáreas al sur del centro de Dallas.

La entrada general parte desde los 18 dólares, y el recorrido se divide en dos grandes áreas. ZooNorth, la sección histórica, concentra exhibiciones clásicas, espacios educativos y áreas interactivas, mientras que Wilds of Africa ofrece una experiencia inmersiva que recrea sabanas, selvas y ríos africanos. Uno de los sectores más destacados es Giants of the Savanna, donde conviven elefantes, jirafas, cebras y leones en un entorno abierto.

Entre las exhibiciones más valoradas por los visitantes se encuentran el hábitat de tigres en peligro de extinción, el bosque de chimpancés, la cala de pingüinos africanos y el centro de investigación de gorilas. El zoológico también fue pionero en Estados Unidos en ofrecer una app oficial bilingüe, que facilita la visita y permite planificar el recorrido según intereses y tiempos.

Con amplios espacios verdes, propuestas educativas y actividades para todas las edades, el Dallas Zoo es una alternativa perfecta para pasar medio día al aire libre. Para quienes viajan al Mundial 2026, suma un plan relajado y distinto que completa una agenda diversa más allá del fútbol.

