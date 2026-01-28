En la noche de ayer San Lorenzo venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1-0 con gol de Diego Herazo para conseguir sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura. Una vez que finalizó el encuentro el que rompió el silencio fue Jhohan Romaña, quien habló de su frustrada venta a River y soltó varias bombas importantes.
NO SE GUARDÓ NADA
Jhohan Romaña confirmó su futuro y soltó una bomba que impactó en San Lorenzo y River
Jhohan Romaña rompió el silencio y confirmó su futuro luego de estar estar a punto de dejar San Lorenzo para llegar a River.
En medio de un mercado de pases donde River buscó refuerzos para todas las posiciones, uno de los apuntados por Marcelo Gallargo fue Jhohan Romaña, a quien vio con un gran perfil para adaptarse a su equipo y ser variante y competencia para Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. El Millonario negoció de manera formal con San Lorenzo y todo estaba dado para que la operación se cierre.
Jhohan Romaña expresó internamente su deseo de pasar a River e incluso llegó a arreglar su contrato con el club de Núñez. Sin embargo, el Ciclón no aceptó ni la primera oferta de 2,5 millones de dólares por el 80% de la ficha ni la segunda que era de 2,6 millones de la moneda estadounidense por el 50% y el Millonario, cansado de tantas vueltas, no negoció más.
Jhohan Romaña rompió el silencio
Ahora que quedó prácticamente confirmada su continuidad en San Lorenzo al menos por seis meses más, Romaña rompió el silencio y soltó munición pesada. “Ahora estoy mucho más tranquilo. Fueron días muy difíciles para mí y para toda mi familia por todo lo que se dijo. Yo tengo códigos. Nunca he presionado para salir, como se dijo”, comentó en primer lugar dialogando con TyC Sports.
En la misma línea agregó: “En el mercado de pases, Johan Romaña es motivo de que 'se va o que se queda'. Yo siempre lo he dicho, siempre voy a optar por lo que sea mejor para el club. Tuve ofertas muy grandes, que a mí y a mi familia nos cambiaban la vida, pero me quedé y quiero seguir peleando”, expresó el colombiano de 27 años, demostrando su molestia.
Finalmente, con su salida a River totalmente caída, Romaña dejó en claro que ahora tiene la mente puesta en San Lorenzo. “Contento por estar acá, contento por el respaldo del entrenador. Fue una persona clave para que yo hoy en día tenga la cabeza acá. Espero poder cosechar triunfos con San Lorenzo”, sentenció el defensor.
Más en GOLAZO24
Bombazo: River cerró a Kendry Páez del Chelsea como nuevo refuerzo