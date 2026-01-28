Bombazo: River cerró a Kendry Páez del Chelsea como nuevo refuerzo

Ahora River y Chelsea lograron un acuerdo para que Kendry Páez llegue al Millonario como nuevo refuerzo por el plazo de un año y lo que tendrá el club de Núñez como compensación será un derecho de vidriera a futuro. De esta manera Marcelo Gallardo tendrá en su plantel a un jugador sumamente talentoso, con una zurda muy interesante que promete darle y mucho a un equipo necesitado de magia y creatividad.

