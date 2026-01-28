Luego de estar negociando varios días en silencio, River sacude el mercado de pases con un refuerzo internacional. Se sabía que Marcelo Gallardo estaba en búsqueda de un jugador revulsivo con uno contra uno y creatividad y de golpe Fabrizio Romano anunció que el Millonario contrató a Kendry Paéz, hombre del Chelsea.
Bombazo: River cerró a Kendry Páez del Chelsea como nuevo refuerzo
Luego de días de estar negociando en silencio, River cerró la llegada de Kendry Páez como refuerzo para este 2026.
Durante los últimos días River estuvo buscando la llegada de un jugador que le diera una tónica diferente a cada uno de los ataques y es por eso que fue en búsqueda de nombres interesantes como Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Santino Andino pero finalmente ninguno se terminó poniendo la camiseta de La Banda.
La dirigencia del Millonario decidió parar la pelota y empezar a buscar una opción interesante en el más profundo silencio, sabiendo que lo mejor para que la operación se cierre era que se mantenga el nombre guardado bajo siete llaves. Finalmente Fabrizio Romano anunció la llegada de Kendry Páez, joya ecuatoriana que pertenece al Chelsea.
River se trajo a Kendry Páez de Europa
“River Plate llegó a un acuerdo para firmar a Kendry Páez a préstamo del Chelsea. Chelsea retira a Kendry del préstamo en Estrasburgo. Páez viaja a Buenos Aires para revisión médica como solución ideal para su desarrollo”, indicó Fabrizio Romano. El zurdo de 18 años se sumará a préstamo por un año y no tendrá opción de compra.
Kendy Páez surgió de la cantera de Independiente del Valle como uno de los grandes talentos de Sudamérica y rápidamente fue adquirido por Chelsea a cambio de 20 millones de euros. Con los Blues no logró asentarse y fue así que recaló en Racing de Estrasburgo, club perteneciente al mismo conglomerado empresarial, pero tampoco se asentó.
Ahora River y Chelsea lograron un acuerdo para que Kendry Páez llegue al Millonario como nuevo refuerzo por el plazo de un año y lo que tendrá el club de Núñez como compensación será un derecho de vidriera a futuro. De esta manera Marcelo Gallardo tendrá en su plantel a un jugador sumamente talentoso, con una zurda muy interesante que promete darle y mucho a un equipo necesitado de magia y creatividad.