River y un anuncio que le da un golpe letal a Boca

River deja atrás a Boca con su nuevo Monumental

Mientras tanto, la Bombonera cuenta con una capacidad de 57200 espectadores y en las últimas horas Boca anunció el inicio de obras para aumentar esta capacidad a 57380 espectadores, es decir que solo se agregarán 180 butacas, demasiado lejos de la obra que está emprendiendo River con el Monumental donde prácticamente se duplica la capacidad de la La Bombonera. A pesar de todo, Juan Román Riquelme parece estar atado al modelo actual de la casa Xeneize y no se prevé una ampliación significativa.

“La Bombonera está cada vez más linda, no tiene nada que ver con lo que era hace seis años atrás. Si el día de mañana podemos tener una cancha con más capacidad, lo vamos a hacer con felicidad”, expresó Riquelme dialogando con Flavio Azzaro. Por ahora el Alberto J. Armando mantiene su aspecto pintoresco pero pierde en capacidad y generación de ganancias contra el Monumental de River.

