River y un anuncio que le da un golpe letal a Boca

Luego de varios meses de rumores, River hizo oficial lo que todos los hinchas estaban esperando. El estadio Monumental, que recientemente terminó sus obras de ampliación, sufrirá una nueva remodelación que llevará a la casa del Millonario al siguiente nivel, pero además le propiciará un golpe letal a un Boca que no encuentra soluciones con La Bombonera.
Fue Stéfano Di Carlo, presidente de River, el que anunció mediante un video publicado en canales oficiales que el Monumental entrará en obras el próximo mes de abril para añadir 16 mil localidades más y además se pondrá un techado que cubrirá las tribunas en su totalidad. La obra se financiará con un crédito internacional, tendrá una inversión de más de 100 millones de dólares y tendrá una duración de tres años donde tan solo se perderá la localía en tres encuentros.
Hoy en día River tiene el estadio con más capacidad de Sudamérica y ahora lo llevará a ser uno de los más amplios de todo el mundo con un total de 101 mil espectadores presentes en cada uno de los partidos. Más allá del folklore y las chicanas, esto es un golpe durísimo sobre la mesa que deja muy atrasado a Boca y La Bombonera.
Desde hace tiempo River ha empezado a sacar una gran distancia con el resto de los clubes del fútbol argentino en cuanto a ingresos se refiere gracias a las obras que se están realizando en el Monumental. El aumento de localidades hace que se genere mayor cantidad de ingresos por venta de abonos y entradas cada vez que se juega de local.
Por si fuera poco, el Monumental es el estadio predilecto para realizar shows musicales del más alto nivel y de hecho la dirigencia de River está limando de talles para extender un acuerdo que le dejará 100 millones de dólares con la productora DF Entertainment como ganancia por la realización de 10 recitales por año por los próximos 10 años.
River deja atrás a Boca con su nuevo Monumental
Mientras tanto, la Bombonera cuenta con una capacidad de 57200 espectadores y en las últimas horas Boca anunció el inicio de obras para aumentar esta capacidad a 57380 espectadores, es decir que solo se agregarán 180 butacas, demasiado lejos de la obra que está emprendiendo River con el Monumental donde prácticamente se duplica la capacidad de la La Bombonera. A pesar de todo, Juan Román Riquelme parece estar atado al modelo actual de la casa Xeneize y no se prevé una ampliación significativa.
“La Bombonera está cada vez más linda, no tiene nada que ver con lo que era hace seis años atrás. Si el día de mañana podemos tener una cancha con más capacidad, lo vamos a hacer con felicidad”, expresó Riquelme dialogando con Flavio Azzaro. Por ahora el Alberto J. Armando mantiene su aspecto pintoresco pero pierde en capacidad y generación de ganancias contra el Monumental de River.
