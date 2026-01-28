Champions League: Nápoli 2-1 Chelsea, buscan la clasificación

Live Blog Post

Todos los resultados del primer tiempo y los clasificados

Arsenal 3-1 Kairat

PSV 0-0 Bayern Múnich

Benfica 2-1 Real Madrid

Liverpool 2-0 Qarabag

Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham

PSG 1-1 Newcastle

Napoli 2-1 Chelsea

Barcelona 0-1 Copenhague

Athletic Bilbao 2-1 Sporting Lisboa

Manchester City 2-0 Galatasaray

Atlético de Madrid 1-1 Bodo Glimt

Union Saint Gilloise 0-0 Atalanta

Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milan

Mónaco 0-0 Juventus

Brujas 2-0 Olympique Marsella

Bayer Leverkusen 2-0 Villarreal

Ajax 0-0 Olympiacos

Pafos 1-1 Slavia Praga

Con las sorpresivas derrotas de Barcelona y Real Madrid, estos resultados nos dicen que hasta el momento Chelsea, Inter, Juventus, Barcelona, Atletico Madrid y Borussia Dortmund se quedan afuera de los 8vos de final y deberán jugar la instancia de 16vos de final. Donde hasta el momento se está metiendo el Nápoli.

Entre las sorpresas que se quedan afuera de todo están, Benfica que nole alcanza con el 2-1 transitorio al Madrid, Ajax, y Marsella entre los más conocidos.