Champions League: Nápoli 2-1 Chelsea, buscan la clasificación

Nápoli lo dio vuelta ante Chelsea y lo gana 2 a 1.

Se juega la última fecha de la Champions League, Nápoli y Chelsea 2-1, y llegan con distintas necesidades, pero ambos para clasificar.

28 de enero de 2026 - 16:23

EN VIVO

A partir de la 17hs de este miércoles se jugará la última fecha de la fase de liga de la Champions League. Son 32 los equipos que juegan por distintos objetivos, algunos por los 8vos de final y otros por meterse en los 16vos, pero está claro que no se quieren quedar afuera. Nápoli y Chelsea son dos de esos equipos, se enfrentan en Italia con distintos objetivos.

champions league chelsea napoli
Se juega la última fecha de Champions League y Nápoli y Chelsea están obligados a ganar para cumplir sus diferentes objetivos.

Se juega la última fecha de Champions League y Nápoli y Chelsea están obligados a ganar para cumplir sus diferentes objetivos.

Nápoli no tuvo un buen andar en esta fase de liga de la Champions League 25/26 y se ubica 25º en la tabla de posiciones con 8 puntos en 7 partidos, de los cuales ganó 2, empató 2 y perdió 3. Eso lo deja por diferencia de goles (tiene -5) fuera de todo, ya que se clasifican a alguna instancia hasta el 24º, en este momento con la misma cantidad de puntos y diferencia de gol, pero con más goles a favor se encuentra Olympiacos de Grecia.

Chelsea vive una realidad diferente, suma 13 puntos en sus 7 partidos jugados, producto de 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Se ubica 8º, o sea, hasta ahora está clasificando a octavos de final, pero para asegurar ese lugar y no caer al grupo de los que entran a 16vos, deberá ganar en Italia ante un equipo muy necesitado de ganar.

Champions League: El resto de los que se juegan todo

Además de Nápoli y Chelsea otros 30 equipos juegan por algo, en realidad son 28, ya que Arsenal y Bayern Múnich ya se metieron en 8vos de final. Hay un grupo que pelea por entrar a los 16vos y no ser eliminado, otro que puede tener 3 destinos, 8vos, 16vos o ser eliminados, y el último que ya se aseguraron 16vos de final, pero quieren meterse en octavos. Compartimos todos los partidos de la última fecha.

  • Arsenal (1º) vs. Kairat (36º)
  • PSV (22º) vs. Bayern Múnich (2º)
  • Benfica (29º) vs. Real Madrid (3º)
  • Liverpool (4º) vs. Qarabag (18º)
  • Eintracht Frankfurt (33º) vs. Tottenham (5º)
  • PSG (6º) vs. Newcastle (7º)
  • Napoli (25º) vs. Chelsea (8º)
  • Barcelona (9º) vs. Copenhague (26º)
  • Athletic Bilbao (23º) vs. Sporting Lisboa (10º)
  • Manchester City (11º) vs. Galatasaray (17º)
  • Atlético de Madrid (12º) vs. Bodo Glimt (28º)
  • USG (31º) vs. Atalanta (13º)
  • Borussia Dortmund (16º) vs. Inter de Milan (14º)
  • Mónaco (21º) vs. Juventus (15º)
  • Brujas (27º) vs. Olympique Marsella (19º)
  • Bayer Leverkusen (20º) vs. Villarreal (35º)
  • Ajax (32º) vs. Olympiacos (24º)
  • Pafos (30º) vs. Slavia Praga (34º)

Todos los resultados del primer tiempo y los clasificados

  • Arsenal 3-1 Kairat
  • PSV 0-0 Bayern Múnich
  • Benfica 2-1 Real Madrid
  • Liverpool 2-0 Qarabag
  • Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham
  • PSG 1-1 Newcastle
  • Napoli 2-1 Chelsea
  • Barcelona 0-1 Copenhague
  • Athletic Bilbao 2-1 Sporting Lisboa
  • Manchester City 2-0 Galatasaray
  • Atlético de Madrid 1-1 Bodo Glimt
  • Union Saint Gilloise 0-0 Atalanta
  • Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milan
  • Mónaco 0-0 Juventus
  • Brujas 2-0 Olympique Marsella
  • Bayer Leverkusen 2-0 Villarreal
  • Ajax 0-0 Olympiacos
  • Pafos 1-1 Slavia Praga

Con las sorpresivas derrotas de Barcelona y Real Madrid, estos resultados nos dicen que hasta el momento Chelsea, Inter, Juventus, Barcelona, Atletico Madrid y Borussia Dortmund se quedan afuera de los 8vos de final y deberán jugar la instancia de 16vos de final. Donde hasta el momento se está metiendo el Nápoli.

Entre las sorpresas que se quedan afuera de todo están, Benfica que nole alcanza con el 2-1 transitorio al Madrid, Ajax, y Marsella entre los más conocidos.

Live Blog Post

Final de los primeros tiempos, Nápoli 2-1 Chelsea

El Nápoli de Antonio Conte lo entendió desde el principio, había que atacar en todo momento, más allá si el rival conovertía, y eso lo puso en práctica y le salió a la prefección.

Primero no se vino abajo con el gol de Enzo Fernández de penal que abrío el marcador para Chelsea. Luego siguió atacando y consiguió en pocos minutos darlo vuelta y pasar a ganar 2 a 1. Ahora está logrando la clasificación a 16vos de final y sobrevive en la Champions League.

Live Blog Post

Gooool del Nápoli, lo da vuelta y gana 2 a 1

En otra de las jugadas de ataque que viene armando el Nápoli llegó el segundo gol y el que le da la clasificación a 16vos de final. Gran jugada que terminó en el gol de Rasmus Hojlund para poner las cosas 2 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016614370445259217&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Goooooool del Nápoli, el local empata 1-1 sobre 34 minutos

Con una guapeada de Antonio Vergara adentro del area el Nápoli se ilusiona y empata el partido. El conjunto italiano entendió qeu debía salir a matar o morir y así lo hizo. Le salió bien y empató, ahora busca el triunfo que lo clasifique.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016611572131447013&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Nápoli no siente el golpe y se va con todo para arriba

Nápoli más desesperado que antes se fue con todo a buscar el empate y lo tuvo con Di Lorenzo, pero el arquero del equipo inglés evitó el gol. El conjunto italiano deja espacios peligrosamente en la zona de abajo, Chelsea se para de contra para dar el golpe letal.

El resto de los resultados sobre 30 minutos

  • Arsenal 2-1 Kairat
  • PSV 0-0 Bayern Múnich
  • Benfica 0-0 Real Madrid
  • Liverpool 2-0 Qarabag
  • Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham
  • PSG 1-0 Newcastle
  • Napoli 0-0 Chelsea
  • Barcelona 0-1 Copenhague
  • Athletic Bilbao 1-1 Sporting Lisboa
  • Manchester City 2-0 Galatasaray
  • Atlético de Madrid 1-0 Bodo Glimt
  • Union Saint Gilloise 0-0 Atalanta
  • Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milan
  • Mónaco 0-0 Juventus
  • Brujas 2-0 Olympique Marsella
  • Bayer Leverkusen 1-0 Villarreal
  • Ajax 0-0 Olympiacos
  • Pafos 1-0 Slavia Praga

Live Blog Post

Goooooool de Chelsea, Enzo Fernández pone el 1-0 de penal a los 19 minutos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016608022643032490&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Nápoli arrancó con todo y ya tuvo chances de gol

El conjunto italiano está obligado a ganar y se nota, salió con todo a buscar el gol y ya lo puso en aprietos dos veces al Chelsea. Empatan 0 a 0 sobre 8 minutos de juego.

Por otro lado ya se abrieron los marcadores en algunos partidos y la sorpresa la da el Copenhague que gana en España al Barcelona 1 a 0.

Todos los resultados

  • Arsenal 1-1 Kairat
  • PSV 0-0 Bayern Múnich
  • Benfica 0-0 Real Madrid
  • Liverpool 0-0 Qarabag
  • Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham
  • PSG 1-0 Newcastle
  • Napoli 0-0 Chelsea
  • Barcelona 0-1 Copenhague
  • Athletic Bilbao 1-0 Sporting Lisboa
  • Manchester City 1-0 Galatasaray
  • Atlético de Madrid 0-0 Bodo Glimt
  • Union Saint Gilloise 0-0 Atalanta
  • Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milan
  • Mónaco 0-0 Juventus
  • Brujas 1-0 Olympique Marsella
  • Bayer Leverkusen 0-0 Villarreal
  • Ajax 0-0 Olympiacos
  • Pafos 0-0 Slavia Praga
Live Blog Post

Arrancó Nápoli-Chelsea y el resto de los partidos

Comenzaron los últimos 90 minutos de la fase de liga de la Champions League, hoy se definen los clasificados a 16vos de final y de 8vos de final.

Live Blog Post

Solo dos con el pasaje a 8vos asegurado

Solo dos equipos tienen el pasaje a 8vos de final asegurado. Uno es Arsenal que además se aseguró el 1º lugar de la tabla y enfrentrará al debutante Kairat Almaty. El otro es Bayern Múnich que hasta el momento está segundo, los bávaros enfrentarán al PSV de Países Bajos.

Live Blog Post

Nápoli y Chelsea se juegan mucho en el Diego Armando Maradona

Tanto Nápoli como Chelsea están obligados a ganar para cumplir sus objetivos. Los italaianos deben ganar para sobrevivir a la fase de liga y no qeudar afuera prematuramente en Champions Laague. Los ingleses, ya clasificados a 16vos de final, necesitan ganar para asegurarse un lugar en los octavos de final y así saltear la fase anterior. Se juegan todo en la noche fria de Nápoles

Live Blog Post

Se definen los 24 clasificados en la Champions League

Se juega la 8º y última fecha de la fase de Liga de la Champions League y 32 equipos pelearán por 24 lugares para seguir en carrera. Los primeros 8 pasarán directamente a octavos de final y del puesto 9º al 24º disputarán los 16vos de final. Todos los partidos van a las 17hs de Argentina, estos son:

  • Arsenal - Kairat
  • PSV - Bayern Múnich
  • Benfica - Real Madrid
  • Liverpool - Qarabag
  • Eintracht Frankfurt - Tottenham
  • PSG - Newcastle
  • Napoli - Chelsea
  • Barcelona - Copenhague
  • Athletic Bilbao - Sporting Lisboa
  • Manchester City - Galatasaray
  • Atlético de Madrid - Bodo Glimt
  • Union Saint Gilloise - Atalanta
  • Borussia Dortmund - Inter de Milan
  • Mónaco - Juventus
  • Brujas - Olympique Marsella
  • Bayer Leverkusen - Villarreal
  • Ajax - Olympiacos
  • Pafos - Slavia Praga
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2016571188084867174&partner=&hide_thread=false

