Champions League: Nápoli 2-1 Chelsea, buscan la clasificación

A partir de la 17hs de este miércoles se jugará la última fecha de la fase de liga de la Champions League. Son 32 los equipos que juegan por distintos objetivos, algunos por los 8vos de final y otros por meterse en los 16vos, pero está claro que no se quieren quedar afuera. Nápoli y Chelsea son dos de esos equipos, se enfrentan en Italia con distintos objetivos.
Todos los resultados del primer tiempo y los clasificados
- Arsenal 3-1 Kairat
- PSV 0-0 Bayern Múnich
- Benfica 2-1 Real Madrid
- Liverpool 2-0 Qarabag
- Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham
- PSG 1-1 Newcastle
- Napoli 2-1 Chelsea
- Barcelona 0-1 Copenhague
- Athletic Bilbao 2-1 Sporting Lisboa
- Manchester City 2-0 Galatasaray
- Atlético de Madrid 1-1 Bodo Glimt
- Union Saint Gilloise 0-0 Atalanta
- Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milan
- Mónaco 0-0 Juventus
- Brujas 2-0 Olympique Marsella
- Bayer Leverkusen 2-0 Villarreal
- Ajax 0-0 Olympiacos
- Pafos 1-1 Slavia Praga
Con las sorpresivas derrotas de Barcelona y Real Madrid, estos resultados nos dicen que hasta el momento Chelsea, Inter, Juventus, Barcelona, Atletico Madrid y Borussia Dortmund se quedan afuera de los 8vos de final y deberán jugar la instancia de 16vos de final. Donde hasta el momento se está metiendo el Nápoli.
Entre las sorpresas que se quedan afuera de todo están, Benfica que nole alcanza con el 2-1 transitorio al Madrid, Ajax, y Marsella entre los más conocidos.
Deja tu comentario