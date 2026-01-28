Pekin lo hizo: Logró bajar los indices de contaminación

Durante años, hablar de Pekín era casi sinónimo de smog. La imagen de una ciudad cubierta por una nube gris, con barbijos como parte del paisaje urbano, se volvió un símbolo global de la contaminación descontrolada. Sin embargo, algo cambió.
Y no de manera gradual ni tibia, en apenas 12 años, la capital china logró reducir cerca del 98% de su contaminación atmosférica más peligrosa. La ciencia lo confirma y los datos oficiales lo respaldan. Lo que nadie vio venir, hoy sacude el debate ambiental a escala mundial.
Cómo Pekín pasó del colapso ambiental a la recuperación histórica
A comienzos de la década pasada, Pekín figuraba entre las ciudades con peor calidad del aire del planeta. Las partículas PM2.5, microscópicas pero letales para la salud, alcanzaban niveles alarmantes. En 2013, la concentración anual promedio era de 89,5 microgramos por metro cúbico, casi nueve veces por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Doce años después, el escenario es radicalmente distinto. En 2025, ese promedio descendió a 27 microgramos. Por primera vez desde que existen mediciones sistemáticas, la capital china bajó del umbral de los 30 microgramos anuales.
¿Qué hizo esta ciudad para reducir la contaminación un 98% en poco más de una década?
El punto de quiebre fue 2013. Tras una serie de episodios críticos de contaminación extrema, el Gobierno chino lanzó un plan integral contra la polución urbana. A diferencia de iniciativas anteriores, esta vez las medidas fueron duras, coordinadas y sostenidas en el tiempo.
El plan atacó dos frentes clave, el tránsito y la industria pesada. Se cerraron o relocalizaron fábricas altamente contaminantes, se endurecieron los estándares de emisión y se establecieron controles ambientales mucho más estrictos. Al mismo tiempo, se avanzó con una reforma profunda del sistema de transporte urbano.
Menos smog y más días de aire limpio en Pekín
Uno de los indicadores más elocuentes del cambio es la cantidad de días con aire limpio o moderado. En 2025, Pekín registró 311 jornadas con niveles aceptables de calidad del aire, la cifra más alta desde que comenzó el monitoreo oficial.
Los días de contaminación severa, que antes se contaban por decenas cada año, prácticamente desaparecieron. Según el Índice de Calidad del Aire de China, en todo 2025 solo se registró una jornada considerada grave. Hace poco más de una década, esos episodios paralizaban la ciudad, afectaban la actividad económica y generaban alertas sanitarias constantes.
Restricciones, transporte público y control industrial: La receta contra la contaminación urbana
En el plano del tránsito, Pekín implementó un sistema progresivo de restricciones. Se retiraron de circulación vehículos antiguos, se exigieron estándares de emisiones equivalentes a la normativa Euro 6 y se aplicaron limitaciones por matrícula en días críticos.
Pero el verdadero cambio vino de la mano del transporte público. La red de subtes se expandió de manera acelerada, se modernizó el sistema de colectivos y se fomentó el uso de alternativas como bicicletas y movilidad eléctrica compartida.
La electrificación del parque automotor fue otro factor decisivo. China tiene hoy cerca de 37 millones de vehículos en circulación, y alrededor del 10% corresponde a autos eléctricos o híbridos enchufables. En Pekín, esa proporción es aún mayor gracias a incentivos específicos.
Mientras que en 2020 los autos eléctricos representaban apenas el 5% de las ventas, en 2025 superaron el 50% de las nuevas matriculaciones. Solo en 2024 se vendieron más de 640.000 vehículos eléctricos en la ciudad, cifra que siguió creciendo al año siguiente. Taxis y colectivos también fueron electrificados de forma masiva, reduciendo emisiones en el corazón urbano.
¿La ciudad venció a la contaminación para siempre?
Pese a los avances, Pekín todavía no alcanza los niveles recomendados por la OMS, que fija como objetivo una exposición anual inferior a 10 microgramos de PM2.5. Sin embargo, la tendencia es clara y sostenida.
Comparada con ciudades europeas como París, Madrid o Berlín, la capital china aún presenta valores más altos. Pero lo que sorprende a los expertos no es el punto de llegada, sino la velocidad del proceso.
