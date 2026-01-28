Pekin lo hizo: Logró bajar los indices de contaminación

El plan atacó dos frentes clave, el tránsito y la industria pesada. Se cerraron o relocalizaron fábricas altamente contaminantes, se endurecieron los estándares de emisión y se establecieron controles ambientales mucho más estrictos. Al mismo tiempo, se avanzó con una reforma profunda del sistema de transporte urbano.

Menos smog y más días de aire limpio en Pekín

Uno de los indicadores más elocuentes del cambio es la cantidad de días con aire limpio o moderado. En 2025, Pekín registró 311 jornadas con niveles aceptables de calidad del aire, la cifra más alta desde que comenzó el monitoreo oficial.

Los días de contaminación severa, que antes se contaban por decenas cada año, prácticamente desaparecieron. Según el Índice de Calidad del Aire de China, en todo 2025 solo se registró una jornada considerada grave. Hace poco más de una década, esos episodios paralizaban la ciudad, afectaban la actividad económica y generaban alertas sanitarias constantes.

Restricciones, transporte público y control industrial: La receta contra la contaminación urbana

En el plano del tránsito, Pekín implementó un sistema progresivo de restricciones. Se retiraron de circulación vehículos antiguos, se exigieron estándares de emisiones equivalentes a la normativa Euro 6 y se aplicaron limitaciones por matrícula en días críticos.

Pero el verdadero cambio vino de la mano del transporte público. La red de subtes se expandió de manera acelerada, se modernizó el sistema de colectivos y se fomentó el uso de alternativas como bicicletas y movilidad eléctrica compartida.

La electrificación del parque automotor fue otro factor decisivo. China tiene hoy cerca de 37 millones de vehículos en circulación, y alrededor del 10% corresponde a autos eléctricos o híbridos enchufables. En Pekín, esa proporción es aún mayor gracias a incentivos específicos.

pekín contaminación china 2

Mientras que en 2020 los autos eléctricos representaban apenas el 5% de las ventas, en 2025 superaron el 50% de las nuevas matriculaciones. Solo en 2024 se vendieron más de 640.000 vehículos eléctricos en la ciudad, cifra que siguió creciendo al año siguiente. Taxis y colectivos también fueron electrificados de forma masiva, reduciendo emisiones en el corazón urbano.

¿La ciudad venció a la contaminación para siempre?

Pese a los avances, Pekín todavía no alcanza los niveles recomendados por la OMS, que fija como objetivo una exposición anual inferior a 10 microgramos de PM2.5. Sin embargo, la tendencia es clara y sostenida.

Comparada con ciudades europeas como París, Madrid o Berlín, la capital china aún presenta valores más altos. Pero lo que sorprende a los expertos no es el punto de llegada, sino la velocidad del proceso.

