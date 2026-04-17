El dardo de Montiel a Boca por el apriete mediático al árbitro del Superclásico

Embed - #ConferenciaLPF | Gonzalo Montiel y Leandro Paredes en la previa del #Superclásico

Montiel y la importancia del Superclásico

Por otra parte, Montiel se mostró feliz por estar presente en una nueva edición del Superclásico más allá de que ya tiene varios en el lomo. “Es un clásico que a cualquier jugador le gusta estar, es un clásico, cerrado, saldremos a imponer nuestra idea de juego y a ganarlo. Los clásicos son todos iguales, cada uno con sus herramientas pero lo más importante es ganar. La vida es así, sigue siempre. Soy competitivo, siempre tengo el deseo y la ilusión de seguir ganando cosas”, afirmó.

Para terminar, Montiel recordó un Superclásico del año 2012. “Miré muchos partidos de chico, muchos clásicos. Me acuerdo el que hizo Ponzio de tiro libre y lo presencié como alcanzapelotas”, sentenció el lateral, que será una fija dentro del once de River para recibir a Boca el próximo domingo en el monumental.

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