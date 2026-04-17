Ya se empieza a palpitar el Superclásico del próximo domingo entre River y Boca en el estadio Monumental y cómo es habitual se dio la conferencia de prensa previa de ambos equipos donde se presentaron Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. De entrada el lateral Millonario se plantó y le lanzó un dardo al Xeneize.
SUPERCLÁSICO
El dardo de Montiel a Boca por el apriete mediático al árbitro del Superclásico
En medio de la conferencia de prensa organizada por AFA, Gonzalo Montiel fue tajante tras la queja de Boca por la designación de Darío Herrera.
En el día de ayer Boca improvisó una conferencia de prensa donde Nicolás Figal, Miguel Merentiel y Leandro Paredes hablaron sobre la designación de Darío Herrera como árbitro principal del encuentro. “Nos sentimos perjudicados algún que otro partido, pero no hay que focalizarse en eso. Hay que tratar de enfocarnos más en el juego y en el partido”, comentó el atacante uruguayo.
“Yo estuve en ese partido de 2023, en los últimos que visitamos esa cancha no tenemos un buen recuerdo. Pasaron algunas cosas raras, pero no quiero tocar el tema porque uno se predispone mal”, agregó Figal. Ante esto llegó la consulta para Gonzalo Montiel, quien quiso ser más que respetuoso de Darío Herrera tras ser designado como árbitro del próximo Superclásico.
El palo de Montiel a Boca
“Primero, del árbitro creo que hay que tener un poco más de respeto, porque es el que decide”, sentenció Montiel, que más allá de no portar la cinta de capitán habitualmente es una de las voces más importantes adentro del vestuario de River y también adentro del campo de juego.
Otro de los puntos que tocó Montiel fue el estado del campo de juego del Monumental. “Sobre el campo, un poco lo que se vio. No está en buenas en condiciones, pero nos favorece a ninguno de los dos equipos”, sentenció el lateral de River, otra respuesta a los dichos de jugadores de Boca que se mostraron disconformes luego de lo que se vio en el duelo del Millonario contra Carabobo.
Montiel y la importancia del Superclásico
Por otra parte, Montiel se mostró feliz por estar presente en una nueva edición del Superclásico más allá de que ya tiene varios en el lomo. “Es un clásico que a cualquier jugador le gusta estar, es un clásico, cerrado, saldremos a imponer nuestra idea de juego y a ganarlo. Los clásicos son todos iguales, cada uno con sus herramientas pero lo más importante es ganar. La vida es así, sigue siempre. Soy competitivo, siempre tengo el deseo y la ilusión de seguir ganando cosas”, afirmó.
Para terminar, Montiel recordó un Superclásico del año 2012. “Miré muchos partidos de chico, muchos clásicos. Me acuerdo el que hizo Ponzio de tiro libre y lo presencié como alcanzapelotas”, sentenció el lateral, que será una fija dentro del once de River para recibir a Boca el próximo domingo en el monumental.
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