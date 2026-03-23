Portugal se prepara para sus dos últimos partidos antes del Mundial 2026 en esta fecha FIFA. El conjunto lusitano jugará ante México el 28 de marzo y Estados Unidos el 31 del mismo mes. La novedad es la ausencia de su máxima figura, Cristiano Ronaldo, aunque parece ser temporal. El motivo real te lo contamos acá.
CR7 AFUERA
¿Llega al Mundial? El motivo médico por el que Cristiano Ronaldo no jugará los amistosos de Portugal
Conocé los detalles del parte médico de Cristiano Ronaldo, la lista de convocados de Roberto Martínez rumbo al Mundial 2026.
¿Por qué Cristiano Ronaldo no fue citado por Portugal?
Para llevar tranquilidad a los aficionados y fanáticos no solo de Portugal sino de todo el fútbol Mundial, Cristiano Ronaldo no fue citado no por una cuestión de gusto del entrenador, sino que es por una pequeña lesión. Por este motivo el jugador del Al-Nassr no estará en los últimos amistosos de Portugal.
Su lesión es leve y no le permitirá jugar ante México y Estados Unidos, pero en una o dos semanas más estará óptimo para volver a las canchas. Por este motivo es que el entrenador de Portugal, Roberto Martínez aclaró que la lesión de CR7 no pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026 organizado por EEUU, Canadá y México.
Roberto Martínez dijo lo siguiente sobre el tema: “No está en riesgo (refiriéndose al Mundial 2026). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo”.
Los convocados de Portugal para los amistosos de marzo
De esta forma los convocados por Roberto Martínez para los amistosos del 28 de marzo con México y el 31 del mismo mes con Estados Unidos son los siguientes:
Porteros: Diogo Costa (Porto, POR), Rui Silva (Sporting de Portugal, POR), José Sá (Wolverhampton, ING).
Defensas: Matheus Nunes (Manchester City, ING), Diogo Dalot (Manchester United, ING), João Cancelo (Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Tomás Araújo (Benfica, POR), António Silva (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).
Centrocampistas: João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Rodrigo Mora (Oporto, POR), Mateus Fernandes (West Ham, ING).
Delanteros: Ricardo Horta (Braga, POR), Pedro Gonçalves (Sporting, POR), João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP) y Gonçalo Ramos (PSG, FRA).
Estos jugadores más Cristiano Ronaldo serán los que busquen ganar la primera Copa del Mundo para Portugal, en realidad dos de ellos quedarán afuera ya que la lista es de 26 y con CR7 en esta lista llegan a 28. Veremos quienes serán los que no pasan el corte.
El calendario de Portugal para el Mundial 2026
Portugal integrará el grupo “K” del cual fue cabeza de serie. Debutará el 17 de junio ante el ganador del repechaje intercontinental número 1, y su rival podría ser Bolivia, luego el día 23 de junio enfrentará a Uzbekistán y cerrará su participación en el grupo el día 27 de junio ante su rival más duro, Colombia.
Una vez terminada la fase de grupos deberá saber su posición para ver si clasifica o no a 16vos de final. Todo indica que sí ya que este año entran los dos primeros de cada zona más los mejores 8 terceros.
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