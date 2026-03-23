¿Llega al Mundial? El motivo médico por el que Cristiano Ronaldo no jugará los amistosos de Portugal.

Porteros: Diogo Costa (Porto, POR), Rui Silva (Sporting de Portugal, POR), José Sá (Wolverhampton, ING).

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City, ING), Diogo Dalot (Manchester United, ING), João Cancelo (Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Tomás Araújo (Benfica, POR), António Silva (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Rodrigo Mora (Oporto, POR), Mateus Fernandes (West Ham, ING).

Delanteros: Ricardo Horta (Braga, POR), Pedro Gonçalves (Sporting, POR), João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP) y Gonçalo Ramos (PSG, FRA).

Estos jugadores más Cristiano Ronaldo serán los que busquen ganar la primera Copa del Mundo para Portugal, en realidad dos de ellos quedarán afuera ya que la lista es de 26 y con CR7 en esta lista llegan a 28. Veremos quienes serán los que no pasan el corte.

El calendario de Portugal para el Mundial 2026

Portugal integrará el grupo “K” del cual fue cabeza de serie. Debutará el 17 de junio ante el ganador del repechaje intercontinental número 1, y su rival podría ser Bolivia, luego el día 23 de junio enfrentará a Uzbekistán y cerrará su participación en el grupo el día 27 de junio ante su rival más duro, Colombia.

Una vez terminada la fase de grupos deberá saber su posición para ver si clasifica o no a 16vos de final. Todo indica que sí ya que este año entran los dos primeros de cada zona más los mejores 8 terceros.

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