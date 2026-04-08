El Real Madrid podría enfrentar cambios importantes en su estructura interna en los próximos meses. Más allá de lo que ocurra en el campo de juego, donde la temporada todavía deja interrogantes, en las oficinas de Valdebebas ya se empieza a hablar de una posible reorganización en el núcleo de poder del club.
CAMBIOS EN VALDEBEBAS
Florentino Pérez podría perder a su mano derecha en el Real Madrid
El director general, figura clave de la gestión de Florentino Pérez desde el año 2000, podría abandonar el Real Madrid en medio de una reestructuración.
El club blanco vive desde hace años un recambio generacional dentro de su plantilla. No fue sencillo pasar página tras la salida de figuras históricas como Cristiano Ronaldo, Marcelo, Karim Benzema, Luka Modric o Sergio Ramos, protagonistas de una de las etapas más gloriosas del madridismo. Aun así, el equipo logró levantar otra Champions League ya con Vinicius como figura y sin CR7, aunque la sensación dentro del club es que aquella generación marcó un antes y un después difícil de igualar. Ahora, ese proceso de renovación podría extenderse también a los despachos.
Según informó el diario Mundo Deportivo, uno de los movimientos más relevantes podría afectar a una figura histórica de la gestión moderna del Real Madrid. No se trata de Anas Laghrari, a quien muchos señalan como uno de los hombres de mayor peso en el entorno del presidente, sino de un dirigente que lleva más de dos décadas trabajando codo a codo con Florentino Pérez y que ha participado en algunas de las decisiones más importantes de la era de los Galácticos.
Se trata de José Ángel Sánchez, actual director general del Real Madrid y uno de los ejecutivos más influyentes de la entidad desde la llegada de Florentino a la presidencia en el año 2000. Su posible salida aparece ahora sobre la mesa en medio de los cambios que el club podría afrontar tras el final de la temporada.
Un posible adiós en verano y el peso creciente de Anas Laghrari
La posible salida de Sánchez se produciría, en caso de confirmarse, una vez finalizada la temporada. Según la información publicada por el medio mencionado anteriormente, el escenario de cambios que se prepara en el Madrid apunta al próximo verano, momento habitual tanto en el club como en el fútbol europeo para redefinir la planificación deportiva y también la estructura institucional.
Dentro de ese nuevo escenario aparece con cada vez más fuerza el nombre de Anas Laghrari, uno de los dirigentes más cercanos a Florentino y con vínculos familiares con el entorno del presidente. Florentino mantenía relación con el padre de Laghrari, figura que recientemente fue analizada en Urgente24. El empresario luxemburgués, vinculado al círculo de confianza del mandatario blanco desde hace años, ha ganado peso en las decisiones estratégicas del club y es considerado una figura clave en proyectos recientes impulsados desde el madridismo.
Su creciente influencia dentro del organigrama blanco coincide con un momento de revisión interna en Valdebebas, donde el club evalúa posibles ajustes en su estructura directiva tras una temporada marcada por dudas deportivas y por la sensación de que el proyecto atraviesa una etapa de transición.
El trasfondo: un recambio generacional que el propio club admite como fallido
Este posible movimiento en la estructura del conjunto vikingo también se explica dentro de un contexto más amplio que el propio club empezó a reconocer en los últimos meses. En las adyacencias del Santiago Bernabéu ya no se habla únicamente de resultados deportivos, sino de una revisión más profunda sobre cómo se planificó el recambio generacional tras la etapa más exitosa de la institución.
La salida de figuras ya mencionadas como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric o Karim Benzema marcó el final de un ciclo difícil de repetir. Aunque el club logró levantar otra Champions League en medio de esa transición, el rendimiento del nuevo proyecto no terminó de consolidarse con la regularidad que el madridismo esperaba.
Ese diagnóstico, que incluso fue deslizado desde el entorno del club en programas como El Larguero de Cadena SER, apunta a un error de planificación en la reconstrucción del equipo. Futbolistas llamados a liderar la nueva etapa, como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham o Arda Güler, todavía no han logrado asumir el peso competitivo que durante años sostuvieron los referentes del mediocampo blanco.
En ese escenario de revisión interna, donde se discute tanto el rumbo deportivo como las decisiones tomadas desde los despachos, la posible salida de José Ángel Sánchez aparece como parte de un proceso más amplio de reorganización dentro del club blanco.
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