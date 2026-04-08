Florentino Pérez podría perder a su mano derecha en el Real Madrid

Anas Laghrari Anas Laghrari y Florentino Pérez. El dirigente luxemburgués es una de las figuras que más influencia ha ganado en el entorno del presidente del Real Madrid en los últimos años.

Dentro de ese nuevo escenario aparece con cada vez más fuerza el nombre de Anas Laghrari, uno de los dirigentes más cercanos a Florentino y con vínculos familiares con el entorno del presidente. Florentino mantenía relación con el padre de Laghrari, figura que recientemente fue analizada en Urgente24. El empresario luxemburgués, vinculado al círculo de confianza del mandatario blanco desde hace años, ha ganado peso en las decisiones estratégicas del club y es considerado una figura clave en proyectos recientes impulsados desde el madridismo.

Su creciente influencia dentro del organigrama blanco coincide con un momento de revisión interna en Valdebebas, donde el club evalúa posibles ajustes en su estructura directiva tras una temporada marcada por dudas deportivas y por la sensación de que el proyecto atraviesa una etapa de transición.

El trasfondo: un recambio generacional que el propio club admite como fallido

Este posible movimiento en la estructura del conjunto vikingo también se explica dentro de un contexto más amplio que el propio club empezó a reconocer en los últimos meses. En las adyacencias del Santiago Bernabéu ya no se habla únicamente de resultados deportivos, sino de una revisión más profunda sobre cómo se planificó el recambio generacional tras la etapa más exitosa de la institución.

La salida de figuras ya mencionadas como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric o Karim Benzema marcó el final de un ciclo difícil de repetir. Aunque el club logró levantar otra Champions League en medio de esa transición, el rendimiento del nuevo proyecto no terminó de consolidarse con la regularidad que el madridismo esperaba.

José Ángel Sánchez. José Ángel Sánchez conversa con Florentino Pérez en el entorno del Real Madrid. El director general del club podría abandonar su cargo en medio de los cambios que se analizan en Valdebebas.

Ese diagnóstico, que incluso fue deslizado desde el entorno del club en programas como El Larguero de Cadena SER, apunta a un error de planificación en la reconstrucción del equipo. Futbolistas llamados a liderar la nueva etapa, como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham o Arda Güler, todavía no han logrado asumir el peso competitivo que durante años sostuvieron los referentes del mediocampo blanco.

En ese escenario de revisión interna, donde se discute tanto el rumbo deportivo como las decisiones tomadas desde los despachos, la posible salida de José Ángel Sánchez aparece como parte de un proceso más amplio de reorganización dentro del club blanco.

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