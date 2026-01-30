Explota la bomba en Valdebebas. El Real Madrid de Florentino Pérez admite, puertas adentro, un fallo en la reconstrucción tras la era dorada del club. No se trata de una crítica externa ni de un análisis periodístico: es un reconocimiento interno que apunta directamente a la planificación deportiva y al recambio generacional tras la salida de referentes históricos como Kroos y Modric.
NADA COMO KROOS Y MODRIĆ
Florentino Pérez lo admite: el Real Madrid acepta la falla en su recambio generacional
El Larguero lanzó una bomba: el Real Madrid reconoce errores de planificación tras la salida de Kroos y Modric. Un diagnóstico inédito en la era Florentino.
El entorno blanco atraviesa un clima de alta tensión tras la derrota ante el Benfica de José Mourinho en Champions. La paciencia de los hinchas parece haberse agotado y los silbidos, incluso después de la goleada ante el Mónaco, parecen volver más fuerte. En ese contexto, Álvaro Arbeloa quedó en una posición incómoda, observado con lupa, mientras los reproches también alcanzaron al propio capataz y, sobre todo, a los jugadores.
La salida trastabillada de Xabi Alonso, un ex ídolo del club, terminó de desnudar un problema más profundo. Para buena parte del madridismo, el foco ya no está solo en los entrenadores, sino en un plantel armado desde los despachos, con figuras que no terminan de rendir como se esperaba y una sensación creciente de desconexión entre talento, actitud y funcionamiento colectivo.
El reconocimiento interno y una bomba que explotó en redes
La información que terminó de encender el debate salió al aire en El Larguero, el programa de Manu Carreño en Cadena SER. Allí se deslizó, con fuentes directas del entorno blanco, algo inédito en la era Florentino: el Real Madrid acepta que falló en la planificación del recambio generacional, especialmente en la transición tras la salida de Toni Kroos y Luka Modric.
Según esa lectura interna, el club esperaba mucho más de futbolistas como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Arda Güler, llamados a tomar la posta del mediocampo histórico. Pero ese salto de jerarquía nunca terminó de llegar. La bomba, replicada en las últimas horas por cuentas influyentes del madridismo, explotó en redes y corrió el eje del debate: ya no se trata solo del entrenador, sino de quién armó este plantel y bajo qué lógica.
En ese escenario vuelve a aparecer con fuerza el nombre de Anas Laghrari, mano derecha de Florentino Pérez y figura clave en las decisiones estructurales del club. Su creciente peso en la toma de decisiones deportivas y estratégicas lo coloca en el centro de la discusión, en un momento donde el proyecto empieza a mostrar fisuras que exceden a cualquier técnico de turno.
Un equipo frágil atrás y un problema que ya no se puede tapar
El reconocimiento del error no surge en el vacío. El último partido ante el Benfica dejó una imagen muy preocupante, especialmente en el fondo. El Real Madrid mostró fragilidad en toda la línea defensiva, sin un lateral derecho fijo y con Federico Valverde nuevamente improvisado en una posición que no es la suya. A su alrededor, los centrales y el lateral izquierdo tampoco respondieron: Raúl Asencio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras tuvieron una noche floja, con desajustes constantes, malas salidas y una sensación generalizada de desconexión.
Asencio mostró dudas en los cierres y perdió referencias, mientras que Huijsen estuvo lento en las coberturas y mal perfilado en acciones clave. Carreras, por su parte, sufrió en su banda y no logró sostener el retroceso. El diagnóstico que se repitió en redes fue contundente: los cuatro del fondo jugaron mal, dormidos, sin coordinación ni liderazgo.
En ese contexto, el señalamiento del hincha ya no se limita a un nombre propio. La crítica también alcanza a figuras ofensivas como Jude Bellingham o Franco Mastantuono, cuestionados más por actitud y compromiso que por talento. Para buena parte del madridismo, el problema dejó de ser individual: es colectivo, estructural y nace en un armado de plantel que no termina de equilibrarse.
El debate se amplía: sucesión, proyecto y posibles técnicos
En paralelo al debate sobre la planificación y al creciente peso de Anas Laghrari como posible heredero del modelo de poder de Florentino, empezó a abrirse otro frente inevitable: el de los nombres para el banco. Porque en el Real Madrid, cuando se reconoce un error estructural, la conversación nunca se queda solo en el diagnóstico.
Durante las últimas semanas volvió a circular con fuerza el nombre de Jürgen Klopp, una vieja obsesión del entorno blanco desde la salida de Ancelotti. El técnico alemán, identificado con liderazgo fuerte, equipos intensos y vestuarios comprometidos, fue señalado en su momento como el perfil ideal para una transición de época. Sin embargo, el propio Klopp se encargó de desmentir públicamente cualquier contacto reciente, enfriando una versión que había ganado volumen tras la caída de Xabi Alonso.
En ese mismo radar también reaparece, aunque con menor volumen, una figura conocida en Valdebebas: José Mourinho. El portugués, que hoy dirige al Benfica y viene de golpear al Madrid en Champions, siempre vuelve a escena cuando el club atraviesa momentos de crisis y búsqueda de autoridad. Su nombre no figura como prioridad, pero su peso simbólico sigue presente cada vez que el debate gira hacia el control del vestuario y el carácter competitivo.
En ese vacío empezó a crecer otro nombre, más silencioso pero cada vez más presente en los pasillos del fútbol europeo: Unai Emery. El actual entrenador del Aston Villa viene de llevar al club inglés a la Champions la temporada pasada y de sostenerlo competitivo en Europa, con un equipo intenso (y de pocos nombres importantes), ordenado y tácticamente trabajado. Su perfil gusta por varios motivos: experiencia internacional, manejo de vestuario, obsesión por el detalle y un carácter fuerte, algo que en el Madrid siempre se valora cuando el plantel está cargado de estrellas.
Por ahora no hay movimientos formales ni negociaciones abiertas, pero el solo hecho de que estos nombres empiecen a instalarse en el debate marca un punto clave: el foco ya no está únicamente en quién dirige hoy, sino en qué tipo de liderazgo necesita el Real Madrid para salir de una reconstrucción que, según el propio club, no salió como estaba planificada. Y en ese escenario, Anas Laghrari aparece cada vez menos como una figura del futuro lejano y cada vez más como un actor del presente.
------------------------
