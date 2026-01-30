Florentino Pérez lo admite: el Real Madrid acepta la falla en su recambio generacional

En ese escenario vuelve a aparecer con fuerza el nombre de Anas Laghrari, mano derecha de Florentino Pérez y figura clave en las decisiones estructurales del club. Su creciente peso en la toma de decisiones deportivas y estratégicas lo coloca en el centro de la discusión, en un momento donde el proyecto empieza a mostrar fisuras que exceden a cualquier técnico de turno.

Un equipo frágil atrás y un problema que ya no se puede tapar

El reconocimiento del error no surge en el vacío. El último partido ante el Benfica dejó una imagen muy preocupante, especialmente en el fondo. El Real Madrid mostró fragilidad en toda la línea defensiva, sin un lateral derecho fijo y con Federico Valverde nuevamente improvisado en una posición que no es la suya. A su alrededor, los centrales y el lateral izquierdo tampoco respondieron: Raúl Asencio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras tuvieron una noche floja, con desajustes constantes, malas salidas y una sensación generalizada de desconexión.

Asencio mostró dudas en los cierres y perdió referencias, mientras que Huijsen estuvo lento en las coberturas y mal perfilado en acciones clave. Carreras, por su parte, sufrió en su banda y no logró sostener el retroceso. El diagnóstico que se repitió en redes fue contundente: los cuatro del fondo jugaron mal, dormidos, sin coordinación ni liderazgo.

En ese contexto, el señalamiento del hincha ya no se limita a un nombre propio. La crítica también alcanza a figuras ofensivas como Jude Bellingham o Franco Mastantuono, cuestionados más por actitud y compromiso que por talento. Para buena parte del madridismo, el problema dejó de ser individual: es colectivo, estructural y nace en un armado de plantel que no termina de equilibrarse.

Modric y Toni Kroos Toni Kroos y Luka Modric, la dupla que marcó una época y cuyo vacío el Real Madrid todavía no logra llenar.

El debate se amplía: sucesión, proyecto y posibles técnicos

En paralelo al debate sobre la planificación y al creciente peso de Anas Laghrari como posible heredero del modelo de poder de Florentino, empezó a abrirse otro frente inevitable: el de los nombres para el banco. Porque en el Real Madrid, cuando se reconoce un error estructural, la conversación nunca se queda solo en el diagnóstico.

Durante las últimas semanas volvió a circular con fuerza el nombre de Jürgen Klopp, una vieja obsesión del entorno blanco desde la salida de Ancelotti. El técnico alemán, identificado con liderazgo fuerte, equipos intensos y vestuarios comprometidos, fue señalado en su momento como el perfil ideal para una transición de época. Sin embargo, el propio Klopp se encargó de desmentir públicamente cualquier contacto reciente, enfriando una versión que había ganado volumen tras la caída de Xabi Alonso.

En ese mismo radar también reaparece, aunque con menor volumen, una figura conocida en Valdebebas: José Mourinho. El portugués, que hoy dirige al Benfica y viene de golpear al Madrid en Champions, siempre vuelve a escena cuando el club atraviesa momentos de crisis y búsqueda de autoridad. Su nombre no figura como prioridad, pero su peso simbólico sigue presente cada vez que el debate gira hacia el control del vestuario y el carácter competitivo.

En ese vacío empezó a crecer otro nombre, más silencioso pero cada vez más presente en los pasillos del fútbol europeo: Unai Emery. El actual entrenador del Aston Villa viene de llevar al club inglés a la Champions la temporada pasada y de sostenerlo competitivo en Europa, con un equipo intenso (y de pocos nombres importantes), ordenado y tácticamente trabajado. Su perfil gusta por varios motivos: experiencia internacional, manejo de vestuario, obsesión por el detalle y un carácter fuerte, algo que en el Madrid siempre se valora cuando el plantel está cargado de estrellas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ramon_AlvarezMM/status/2016784082529616314?s=20&partner=&hide_thread=false Si el Real Madrid decidiese un cambio de entrenador a final de temporada, Unai Emery sería el mejor colocado.



Ya habido conversaciones hace días para conocer su disponibilidad. Más detalles en el canal. pic.twitter.com/fuUfENrfuC — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) January 29, 2026

Por ahora no hay movimientos formales ni negociaciones abiertas, pero el solo hecho de que estos nombres empiecen a instalarse en el debate marca un punto clave: el foco ya no está únicamente en quién dirige hoy, sino en qué tipo de liderazgo necesita el Real Madrid para salir de una reconstrucción que, según el propio club, no salió como estaba planificada. Y en ese escenario, Anas Laghrari aparece cada vez menos como una figura del futuro lejano y cada vez más como un actor del presente.

