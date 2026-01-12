El Real Madrid comunicó oficialmente la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. Tras la derrota frente al FC Barcelona de Hansi Flick en la final de la Supercopa, el técnico tolosarra tomó la decisión “de mutuo acuerdo” con Florentino Pérez. El comunicado explotó en las redes oficiales del club blanco en cuestión de minutos.
ÚLTIMO MOMENTO
El Barça de Hansi Flick liquidó a Xabi Alonso: el Real Madrid echó al DT y asume Arbeloa
Tras perder la Supercopa ante Barcelona, el Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso. Álvaro Arbeloa será el DT interino mientras el club redefine el rumbo.
Lo que Urgente24 había anticipado hace un mes terminó por confirmarse. Este lunes 12 de enero, el Real Madrid hizo público el anuncio a través de todos sus canales oficiales, acompañando la decisión con un mensaje de agradecimiento y respaldo institucional al ahora exentrenador:
El ciclo, marcado por idas y vueltas en el vestuario, dificultades para consolidar un esquema de juego, tensiones internas y derrotas en partidos clave, llegó a su fin tras la caída en Arabia Saudita ante el conjunto culé. Los números no son negativos, pero la exigencia del Real Madrid (la más alta del fútbol mundial) volvió a imponerse sobre cualquier contexto. De manera inmediata, el club anunció que Álvaro Arbeloa asumirá como entrenador interino del primer equipo.
Los números del ciclo Xabi Alonso
El ciclo de Xabi Alonso se cierra con números sólidos pero sensaciones irregulares. En la temporada 2025/26, el entrenador dirigió 28 partidos oficiales, con un balance de 20 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. En LaLiga, el Real Madrid marcha segundo con 45 puntos, producto de 14 victorias, 3 empates y 2 caídas, a cuatro unidades del líder Barcelona. En Champions League, el equipo ganó 4 de sus 6 encuentros; en la Supercopa de España sumó una victoria y una derrota (la final ante el Barça); y en la Copa del Rey avanzó tras imponerse en su único partido. Sin embargo, hay un dato que terminó de inclinar la balanza: de los últimos seis clásicos oficiales en todas las competiciones, el Real Madrid solo ganó uno.
Más allá de las estadísticas, el proyecto nunca terminó de consolidarse desde el juego. El esquema 3-4-2-1 (con variantes puntuales hacia un 3-4-3 y laterales muy proyectados en campo rival), pensado como sello identitario del ciclo, no logró asentarse de forma sostenida y expuso desajustes tanto colectivos como individuales. Hubo tensiones internas en el vestuario, con debates abiertos sobre roles y funciones, especialmente en torno a la utilización de Federico Valverde, una situación que el propio Alonso debió desmentir públicamente. A eso se sumó el foco permanente sobre Vinicius Jr., entre polémicas, cruces recurrentes y un futuro contractual aún sin resolver.
El contexto tampoco ayudó desde la planificación. Este mercado de invierno no trajo refuerzos, una decisión que, según Marca, ya estaba tomada en los despachos y dejó al entrenador sin margen de maniobra en un tramo decisivo de la temporada. Franco Mastantuono no pudo ser utilizado, Endrick salió a préstamo y la falta de variantes ofensivas terminó por condicionar el funcionamiento del equipo en los partidos de máxima exigencia.
En ese escenario, las derrotas en noches clave aceleraron una decisión que el club venía evaluando puertas adentro. El Real Madrid confirmó que Arbeloa asumirá de manera interina mientras se redefinen los próximos pasos del proyecto deportivo. En el Bernabéu, una vez más, los números no alcanzaron: el peso del clásico, el juego y las sensaciones volvieron a marcar el límite.
¿A quién busca el Real Madrid ahora?
La salida de Xabi Alonso sorprende también por el contexto del mercado. A esta altura de la temporada, con el calendario en plena competencia y sin ventanas abiertas, prácticamente no hay entrenadores disponibles que encajen de inmediato en el perfil del Real Madrid. Hoy, los únicos nombres libres con recorrido europeo y proyección real son Rúben Amorim y Enzo Maresca, dos perfiles muy distintos entre sí y, al mismo tiempo, alejados del ADN histórico del club para una solución inmediata.
Por eso llama la atención el momento de la decisión. No está claro si Alonso se cansó del desgaste interno o si fue el club el que terminó de bajar el pulgar tras la derrota ante el Barcelona. Tampoco encaja del todo con el estilo de Florentino Pérez, un dirigente históricamente frío, calculador y estratégico, acostumbrado a ejecutar los cambios con el menor ruido posible. En ese sentido, el movimiento rompe con una lógica que el propio Real Madrid suele respetar: esperar el final de los ciclos o, al menos, un escenario más controlado antes de tomar decisiones de fondo.
No es la primera vez que el club recurre a soluciones internas mientras gana tiempo. Años atrás, Zinedine Zidane era mirado con escepticismo cuando dirigía al Castilla y el experimento terminó siendo uno de los más exitosos de la era moderna. No ocurrió lo mismo con Santiago Solari, cuyo interinato no logró sostenerse en el tiempo. En ese contraste se mueve hoy el Real Madrid: entre antecedentes que invitan a creer y otros que funcionan como advertencia. Con un nuevo técnico al frente de manera interina y sin un plan claro a la vista, el club vuelve a apostar al tiempo como aliado. En el Bernabéu, como casi siempre, el margen será mínimo y la respuesta deberá ser inmediata.
