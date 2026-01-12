El Barça de Hansi Flick liquidó a Xabi Alonso: el Real Madrid echó al DT y asume Arbeloa

La millonada que ganó Barcelona por ser campeón de la Supercopa de España 2026 Lamine Yamal y Raphinha celebrando uno de los goles del Barcelona ante el Real Madrid, en la noche que marcó el final del ciclo de Xabi Alonso. FOTO NA: @FCBarcelona

Más allá de las estadísticas, el proyecto nunca terminó de consolidarse desde el juego. El esquema 3-4-2-1 (con variantes puntuales hacia un 3-4-3 y laterales muy proyectados en campo rival), pensado como sello identitario del ciclo, no logró asentarse de forma sostenida y expuso desajustes tanto colectivos como individuales. Hubo tensiones internas en el vestuario, con debates abiertos sobre roles y funciones, especialmente en torno a la utilización de Federico Valverde, una situación que el propio Alonso debió desmentir públicamente. A eso se sumó el foco permanente sobre Vinicius Jr., entre polémicas, cruces recurrentes y un futuro contractual aún sin resolver.

El contexto tampoco ayudó desde la planificación. Este mercado de invierno no trajo refuerzos, una decisión que, según Marca, ya estaba tomada en los despachos y dejó al entrenador sin margen de maniobra en un tramo decisivo de la temporada. Franco Mastantuono no pudo ser utilizado, Endrick salió a préstamo y la falta de variantes ofensivas terminó por condicionar el funcionamiento del equipo en los partidos de máxima exigencia.

En ese escenario, las derrotas en noches clave aceleraron una decisión que el club venía evaluando puertas adentro. El Real Madrid confirmó que Arbeloa asumirá de manera interina mientras se redefinen los próximos pasos del proyecto deportivo. En el Bernabéu, una vez más, los números no alcanzaron: el peso del clásico, el juego y las sensaciones volvieron a marcar el límite.

Embed - Real Madrid C.F. on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. - Real Madrid C. F. wishes to announce that, by mutual agreement between the club and Xabi Alonso, it has been decided to bring his time as first team coach to an end. Xabi Alonso will always carry the affection and admiration of all Madridistas because he is a Real Madrid legend and has always represented the values of our club. Real Madrid will always be his home. We would like to thank Xabi Alonso and all his coaching staff for their hard work and dedication throughout this time, and wish them the best of luck in this new stage of their lives. #RealMadrid" View this post on Instagram

¿A quién busca el Real Madrid ahora?

La salida de Xabi Alonso sorprende también por el contexto del mercado. A esta altura de la temporada, con el calendario en plena competencia y sin ventanas abiertas, prácticamente no hay entrenadores disponibles que encajen de inmediato en el perfil del Real Madrid. Hoy, los únicos nombres libres con recorrido europeo y proyección real son Rúben Amorim y Enzo Maresca, dos perfiles muy distintos entre sí y, al mismo tiempo, alejados del ADN histórico del club para una solución inmediata.

Por eso llama la atención el momento de la decisión. No está claro si Alonso se cansó del desgaste interno o si fue el club el que terminó de bajar el pulgar tras la derrota ante el Barcelona. Tampoco encaja del todo con el estilo de Florentino Pérez, un dirigente históricamente frío, calculador y estratégico, acostumbrado a ejecutar los cambios con el menor ruido posible. En ese sentido, el movimiento rompe con una lógica que el propio Real Madrid suele respetar: esperar el final de los ciclos o, al menos, un escenario más controlado antes de tomar decisiones de fondo.

No es la primera vez que el club recurre a soluciones internas mientras gana tiempo. Años atrás, Zinedine Zidane era mirado con escepticismo cuando dirigía al Castilla y el experimento terminó siendo uno de los más exitosos de la era moderna. No ocurrió lo mismo con Santiago Solari, cuyo interinato no logró sostenerse en el tiempo. En ese contraste se mueve hoy el Real Madrid: entre antecedentes que invitan a creer y otros que funcionan como advertencia. Con un nuevo técnico al frente de manera interina y sin un plan claro a la vista, el club vuelve a apostar al tiempo como aliado. En el Bernabéu, como casi siempre, el margen será mínimo y la respuesta deberá ser inmediata.

