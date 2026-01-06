Tiembla Real Madrid: El equipo que podría quedarse con Vinicius

El contrato del futbolista con la Casa Blanca se extiende hasta junio de 2027 y, por el momento, no parecería haber negociaciones avanzadas para una renovación en el corto plazo.

Además, de acuerdo al mismo medio, Vinícius no estaría del todo conforme con su relación actual con Xabi Alonso, una situación que podría facilitar una eventual salida rumbo al fútbol inglés.

El brasilero en el Real Madrid: ¿qué pasa con Xabi Alonso?

El pasado domingo 4 de enero, Real Madrid goleó 5-1 a Real Betis, aunque el partido dejó una situación particular que tuvo como protagonista a Vinícius Júnior.

El brasileño fue titular, pero se retiró silbado por un sector del Santiago Bernabéu, un gesto que no le cayó nada bien. En la previa de la Supercopa, que se disputará de manera inmediata, Xabi Alonso buscó respaldarlo públicamente: “Vini es y ha sido fundamental en el Real Madrid. Ahora nos vamos a Arabia, después volveremos al Bernabéu y seguro que lo va a aplaudir el Bernabéu. No tengo ninguna duda”.

Sin embargo, el programa El Día Después, de Movistar, mostró imágenes en las que Vinícius expresa su descontento hacia el cuerpo técnico durante un tramo del encuentro. Tras recibir silbidos desde la grada, el extremo se dirigió hacia el banco para manifestar su frustración.

Según la lectura de labios realizada por el programa, el brasileño reclamó: “Así es imposible, tienen que pasar el balón. Aquí todos quieren regatear y luego me pitan. Dile que tiene que dar alguna. Siempre no, pero una”.

El ex Flamengo apuntaba directamente a la forma de jugar de Gonzalo, autor de tres de los cinco goles ante el Betis, a quien le reprochaba individualismo en algunas acciones.

Este tipo de episodios internos no hacen más que alimentar los rumores y refuerzan la posibilidad de que una eventual venta al Chelsea gane fuerza en los próximos meses.

