River vs Racing y otro capítulo en un mercado de pases: Tiembla Gustavo Costas

El otro futbolista apuntado es Marco Di Cesare. “River realizó consultas por Marco Di Cesare, marcador central de Racing. Al mismo tiempo, Racing está interesado en Paulo Díaz, aunque el problema para la Academia es el salario del chileno”, afirmó el periodista Iván Alvarenga.

Lo concreto es que, si Paulo Díaz no ingresa en una eventual negociación, ambos jugadores solo podrían salir rumbo a River mediante la ejecución de sus cláusulas de rescisión: 12 millones de dólares por Cambeses y 15 millones por Di Cesare.

Un dato a tener en cuenta es que ambos futbolistas son representados por Juan Cruz Oller, integrante del Oller Group, y que los rumores sobre sus posibles pases comenzaron casi en simultáneo.

Mercado de pases de River y Racing

Por el momento, River Plate incorporó tres futbolistas con vistas a la temporada 2026, mientras que Racing Club sumó solo uno.

Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña llegaron al Millonario, mientras que Valentín Carboni es la única incorporación de la Academia hasta ahora.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará acelerar en las próximas horas por Santino Andino, mientras continúan abiertas las novelas por los colombianos Sebastián Villa y Jhohan Romaña.

Por el lado del conjunto que conduce Gustavo Costas, el nombre que está próximo a vestirse de albiceleste es Matko Miljevic, quien aún pertenece a Huracán pero ya tendría acordada su llegada a Avellaneda.

En cuanto al debut en el Torneo Apertura, River jugará el sábado 24 de enero, desde las 17:00, ante Barracas Central en condición de visitante. Ese mismo día, Racing visitará a Gimnasia en La Plata a partir de las 19:30.

