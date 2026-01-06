River vs Racing y otro capítulo en un mercado de pases: Tiembla Gustavo Costas

River Plate y Racing Club ya comenzaron a moverse en el mercado de pases y ambos equipos sumaron refuerzos de jerarquía. En ese contexto, algunos rumores indican que el Millonario estaría interesado en futbolistas de la Academia, una situación que genera inquietud en Gustavo Costas y revive el recuerdo de lo ocurrido con Maximiliano Salas.
Si bien tanto River como Racing disputarán la Copa Sudamericana en 2026, las incorporaciones realizadas hasta el momento están a la altura de un equipo que podría competir en la Copa Libertadores. Aun así, en Núñez y en Avellaneda mantienen la intención de seguir reforzándose.
La gran novela del mercado de pases de invierno fue la transferencia de Maximiliano Salas a River Plate, una operación que deterioró la relación entre las comisiones directivas de Racing Club y el Millonario. Todo indica que, tras ese episodio, será complejo que otro futbolista pase directamente de Avellaneda a Núñez.
Aun así, periodistas partidarios de River señalaron que Marcelo Gallardo tendría en carpeta a algunos jugadores de la Academia.
Uno de los nombres mencionados es el del arquero Facundo Cambeses. El periodista Hernán Castillo aseguró: “Si se concreta la salida de Ledesma a Rosario Central, uno de los principales candidatos que busca River es Cambeses”. Finalmente, Ledesma se marchó al conjunto rosarino y, por el momento, el arquero del Millonario es Santiago Beltrán, debido a las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión.
El otro futbolista apuntado es Marco Di Cesare. “River realizó consultas por Marco Di Cesare, marcador central de Racing. Al mismo tiempo, Racing está interesado en Paulo Díaz, aunque el problema para la Academia es el salario del chileno”, afirmó el periodista Iván Alvarenga.
Lo concreto es que, si Paulo Díaz no ingresa en una eventual negociación, ambos jugadores solo podrían salir rumbo a River mediante la ejecución de sus cláusulas de rescisión: 12 millones de dólares por Cambeses y 15 millones por Di Cesare.
Un dato a tener en cuenta es que ambos futbolistas son representados por Juan Cruz Oller, integrante del Oller Group, y que los rumores sobre sus posibles pases comenzaron casi en simultáneo.
Mercado de pases de River y Racing
Por el momento, River Plate incorporó tres futbolistas con vistas a la temporada 2026, mientras que Racing Club sumó solo uno.
Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña llegaron al Millonario, mientras que Valentín Carboni es la única incorporación de la Academia hasta ahora.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará acelerar en las próximas horas por Santino Andino, mientras continúan abiertas las novelas por los colombianos Sebastián Villa y Jhohan Romaña.
Por el lado del conjunto que conduce Gustavo Costas, el nombre que está próximo a vestirse de albiceleste es Matko Miljevic, quien aún pertenece a Huracán pero ya tendría acordada su llegada a Avellaneda.
En cuanto al debut en el Torneo Apertura, River jugará el sábado 24 de enero, desde las 17:00, ante Barracas Central en condición de visitante. Ese mismo día, Racing visitará a Gimnasia en La Plata a partir de las 19:30.
