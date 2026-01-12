Barracas Central le arrebata un jugador a Boca y genera polémica

Por otro lado, Barracas Central también pretende a otros futbolistas cuyo pase pertenece a Boca, como Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Beto Briasco, aunque hasta el momento ninguno aceptó las condiciones económicas ofrecidas por el Guapo.

El 2026 no será un año más para Barracas Central, ya que el Guapo disputará la Copa Sudamericana tras un muy buen 2025 en cuanto a resultados.

Por el lado de Boca Juniors, el Xeneize, con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, volverá a jugar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, algo que no sucedía desde 2023. Con el objetivo de ser competitivo en la máxima competencia de la Conmebol, el club de la Ribera ya incorporó a Marino Hinestroza y continúa trabajando sobre otros nombres.

En ese contexto, Alexis Cuello y “Chimi” Ávila siguen en carpeta como posibles refuerzos para el plantel de 2026, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

En cuanto al Torneo Apertura, tanto Boca como Barracas Central ya conocen cuáles serán sus primeros compromisos oficiales.

Las primeras tres fechas de Boca

Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18.30

Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22.15

Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Domingo 1 de febrero, 19.15

Las primeras tres fechas de Barracas Central

Fecha 1: Barracas Central vs. River – Sábado 24 de enero, 17.00

Fecha 2: Aldosivi vs. Barracas Central – Miércoles 28 de enero, 17.00

Fecha 3: Barracas Central vs. Deportivo Riestra – Domingo 1 de febrero, 17.00

