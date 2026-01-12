Algunos de los jugadores que llegan a Barracas Central suelen ser mirados de reojo, y esta vez no es la excepción. Un futbolista que tenía todo encaminado para jugar en Boca finalmente lo hará en el Guapo, lo que despertó miradas sobre la decisión de Juan Román Riquelme y la dirigencia del Xeneize.
Barracas Central le arrebata un jugador a Boca y genera polémica
Un jugador que iba a jugar en Boca Juniors finalmente jugará en Barracas Central y generó bastante sorpresa.
El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa jugará Copa Sudamericana en 2026 mientras que los dirigidos por el ratificado Claudio Úbeda, disputará la Copa Libertadores desde fase de grupos.
Barracas Central le sacó un jugador a Boca
Barracas Central es un club que suele nutrir su plantel con futbolistas que llegan al Guapo a préstamo. En ese contexto, equipos grandes como Boca, San Lorenzo o Independiente suelen ceder jugadores, y en esta oportunidad el acuerdo se dio con el Xeneize.
Según confirmó el periodista Augusto César, Gonzalo Morales renovó su préstamo con Barracas Central por un año, sin cargo y con opción de compra. Durante la temporada 2025, el delantero disputó 26 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó una asistencia.
Todo indica que el atacante de 22 años no tendría lugar en Boca, pese a que una de las posiciones que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme busca reforzar es justamente la del centrodelantero. Además, llamó la atención que la cesión se haya concretado sin costo alguno.
Por otro lado, Barracas Central también pretende a otros futbolistas cuyo pase pertenece a Boca, como Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Beto Briasco, aunque hasta el momento ninguno aceptó las condiciones económicas ofrecidas por el Guapo.
El 2026 no será un año más para Barracas Central, ya que el Guapo disputará la Copa Sudamericana tras un muy buen 2025 en cuanto a resultados.
Por el lado de Boca Juniors, el Xeneize, con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, volverá a jugar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, algo que no sucedía desde 2023. Con el objetivo de ser competitivo en la máxima competencia de la Conmebol, el club de la Ribera ya incorporó a Marino Hinestroza y continúa trabajando sobre otros nombres.
En ese contexto, Alexis Cuello y “Chimi” Ávila siguen en carpeta como posibles refuerzos para el plantel de 2026, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.
En cuanto al Torneo Apertura, tanto Boca como Barracas Central ya conocen cuáles serán sus primeros compromisos oficiales.
Las primeras tres fechas de Boca
- Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18.30
- Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22.15
- Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Domingo 1 de febrero, 19.15
Las primeras tres fechas de Barracas Central
- Fecha 1: Barracas Central vs. River – Sábado 24 de enero, 17.00
- Fecha 2: Aldosivi vs. Barracas Central – Miércoles 28 de enero, 17.00
- Fecha 3: Barracas Central vs. Deportivo Riestra – Domingo 1 de febrero, 17.00
