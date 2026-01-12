Las ventas minoristas de los comercios pyme cayeron 5,2% en diciembre y de esta forma acumulan ocho meses consecutivos en baja, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, afirma que el acumulado de todo el 2025 cerró con un leve crecimiento del 2,5%.
Nueva caída: Con diciembre, las ventas minoristas acumulan ocho meses en baja
¿Cómo se explica esa suba pese a tantos meses en caída? Pues, siempre según la CAME, hay que remontarse a los primeros meses del año pasado para hallar la explicación. Esto es porque las ventas de los comercios minoristas tuvo subas en el arranque de 2025: 25,5% en enero, 24% en febrero, 10,5% en marzo y 3,7% en abril...
Seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos: Las contracciones más agudas se verificaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción a la regla fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve alza del 0,8%.
En cuanto a la situación actual de los negocios, el 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual. Por otro lado, el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre.
En este marco, y de cara al futuro, impera una cautela optimista:
