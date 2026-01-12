Nueva caída: Con diciembre, las ventas minoristas acumulan ocho meses en baja

En cuanto a la situación actual de los negocios, el 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual. Por otro lado, el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre.

En este marco, y de cara al futuro, impera una cautela optimista:

Aunque la mayoría proyecta una mejora económica para 2026, la inversión sigue frenada por los altos costos y la baja rentabilidad actual. El desafío del sector será transformar este 'respiro' estacional en una reactivación genuina y sostenida de la demanda

