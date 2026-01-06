CAME: Las ventas por Reyes Magos reflejaron "un consumo débil y fragmentado"

La percepción de los vendedores

El informe basado en un relevamiento a lo largo de todo el país agrega:

Para el 82,2% de los comercios el resultado fue peor o igual a lo esperado, aunque un 17,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto. Para el 82,2% de los comercios el resultado fue peor o igual a lo esperado, aunque un 17,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto.

image Percepción de vendedores. Fuente: CAME.

El ticket promedio de las ventas

El ticket promedio de este año fue de $ 36.656. Al compararlo con el ticket promedio de 2025 ($ 48.081) y ajustar por la inflación interanual, el resultado muestra una caída real del 41,9%. Este comportamiento evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra. En términos prácticos, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos en relación con el año anterior. El ticket promedio de este año fue de $ 36.656. Al compararlo con el ticket promedio de 2025 ($ 48.081) y ajustar por la inflación interanual, el resultado muestra una caída real del 41,9%. Este comportamiento evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra. En términos prácticos, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos en relación con el año anterior.

image Ticket promedio de ventas por sector. Fuente: CAME.

Las ventas por sector

Soolo tres rubros registraron aumentos en las ventas con respecto al año pasado, mientras dos sufrieron caídas: Indumentaria (-2,5%), y Calzado y marroquinería (-1,1%) cayeron, mientras que Librerías creció 5%; Equipos de audio y video, celulares y accesorios incrementaron un 1,1%, y Juguetería subió un 0,9%.

image Variación interanual de ventas por rubro. Fuente: CAME.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"

Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos