En el día de los Reyes Magos, los niños esperan ansiosamente recibir un regalo. Sin embargo, a veces la economía no acompaña y los padres deben hacer un gran esfuerzo por contentar la ilusión de los más pequeños. Este año las ventas minoristas por Reyes subieron apenas 0,5% interanual a precios constantes.
CAME: Las ventas por Reyes Magos reflejaron "un consumo débil y fragmentado"
Según un reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME):
En un análisis global de la situación, CAME sostuvo:
Si bien predominaron las promociones agresivas –descuentos del 20% al 40%, 2x1 y financiamiento en cuotas– no lograron revertir la baja demanda. Las ventas fueron en su mayoría de moderadas a mínimas, con fuerte uso de tarjetas de crédito, casi nulo efectivo y menor valor por ticket, que tuvo caídas reales en todos los rubros analizados. En muchos rubros, la celebración de Reyes resultó irrelevante o inexistente, condicionada por ingresos ajustados, cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online.
La percepción de los vendedores
El informe basado en un relevamiento a lo largo de todo el país agrega:
El ticket promedio de las ventas
Las ventas por sector
Soolo tres rubros registraron aumentos en las ventas con respecto al año pasado, mientras dos sufrieron caídas: Indumentaria (-2,5%), y Calzado y marroquinería (-1,1%) cayeron, mientras que Librerías creció 5%; Equipos de audio y video, celulares y accesorios incrementaron un 1,1%, y Juguetería subió un 0,9%.
