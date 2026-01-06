urgente24
CAME: Las ventas por Reyes Magos reflejaron "un consumo débil y fragmentado"

En una fecha en la que el comercio fue peor que en Navidad, las ventas minoristas por Reyes Magos aumentaron 0,5% interanual con un ticket muy bajo.

06 de enero de 2026 - 20:15
Las ventas por Reyes Magos reflejaron "un consumo débil y fragmentado".

En el día de los Reyes Magos, los niños esperan ansiosamente recibir un regalo. Sin embargo, a veces la economía no acompaña y los padres deben hacer un gran esfuerzo por contentar la ilusión de los más pequeños. Este año las ventas minoristas por Reyes subieron apenas 0,5% interanual a precios constantes.

Según un reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME):

Reflejó un consumo débil y fragmentado, con escaso movimiento generalizado y resultados inferiores a la Navidad.

En un análisis global de la situación, CAME sostuvo:

Si bien predominaron las promociones agresivas –descuentos del 20% al 40%, 2x1 y financiamiento en cuotas– no lograron revertir la baja demanda. Las ventas fueron en su mayoría de moderadas a mínimas, con fuerte uso de tarjetas de crédito, casi nulo efectivo y menor valor por ticket, que tuvo caídas reales en todos los rubros analizados. En muchos rubros, la celebración de Reyes resultó irrelevante o inexistente, condicionada por ingresos ajustados, cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online.

La percepción de los vendedores

El informe basado en un relevamiento a lo largo de todo el país agrega:

Para el 82,2% de los comercios el resultado fue peor o igual a lo esperado, aunque un 17,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto.

image
Percepci&oacute;n de vendedores. Fuente: CAME.

Percepción de vendedores. Fuente: CAME.

El ticket promedio de las ventas

El ticket promedio de este año fue de $ 36.656. Al compararlo con el ticket promedio de 2025 ($ 48.081) y ajustar por la inflación interanual, el resultado muestra una caída real del 41,9%. Este comportamiento evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra. En términos prácticos, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos en relación con el año anterior. El ticket promedio de este año fue de $ 36.656. Al compararlo con el ticket promedio de 2025 ($ 48.081) y ajustar por la inflación interanual, el resultado muestra una caída real del 41,9%. Este comportamiento evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra. En términos prácticos, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos en relación con el año anterior.

image
Ticket promedio de ventas por sector. Fuente: CAME.

Ticket promedio de ventas por sector. Fuente: CAME.

Las ventas por sector

Soolo tres rubros registraron aumentos en las ventas con respecto al año pasado, mientras dos sufrieron caídas: Indumentaria (-2,5%), y Calzado y marroquinería (-1,1%) cayeron, mientras que Librerías creció 5%; Equipos de audio y video, celulares y accesorios incrementaron un 1,1%, y Juguetería subió un 0,9%.

image
Variaci&oacute;n interanual de ventas por rubro. Fuente: CAME.

Variación interanual de ventas por rubro. Fuente: CAME.

