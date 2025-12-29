MUCHA SARASA, POR AHORA
Día de venta de dólares y Banco Nación no consigue cumplir con la Inocencia Fiscal
La Ley de Inocencia Fiscal no tuvo un buen inicio el lunes 29/12: La 'línea' del Banco Nación exige normas y resoluciones obvias (y la UIF siempre está).
Estreno de la Inocencia Fiscal en un Estado urgido a acumular dólares por los vencimientos inminentes. Pero nadie toma decisiones por un posteo en redes sociales. La 'línea' del Banco Nación no necesitó ni explicárselo al directorio de la entidad. Los posteos de Javier Milei y Luis Caputo no son suficiente respaldo. Algo más para los interesados en la Inocencia Fiscal: su contenido no reemplaza ni condona ni rectifica todo lo referido a lavado de activos vigente en la UIF (Unidad de Investigación Financiera), que sigue normas GAFI.
Pero vayamos a un dato muy interesante del 'Topo' Rodríguez (Consenso Federal / PJ): "Aunque a @LuisCaputoAR le "rompa las pelotas", ningún banco se atreverá a realizar operaciones al margen de las normas del BCRA y de la UIF. Ni siquiera el @BancoNacion, a pesar de la apretada que están pegando el Ministro y el Presidente @JMilei".
Rodríguez se refería al siguiente posteo del ministro Caputo: "Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado. Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo."
Bueno, esto es lo que no ocurrió.
Veamos qué había posteado el presidente Milei:
Y éste fue el posteo del Banco de la Nación Argentina, el domingo 28/12/2025 a las 12:34:
Lo curioso es que el Banco Nación ha eliminado este posteo. ¿Que la Inocencia le valga?
Algo más grave de parte del Topo: "El ministro @LuisCaputoAR exige a los bancos que apliquen una ley que el Poder Ejecutivo no promulgó? ¿Y aprieta a los empleados del Banco Nación para que lo hagan? Sí, todo eso".
Ent9ncew Caputo presionó a los bamcos sin tener la ley implementada....
Los dólares
Al menos el lunes 29/12, los dólares no ingresaron sino que salieron. Algunos posteos muy ilustrativos:
Christian Buteler desde @cbuteler: A dos meses de las elecciones, que fueron ampliamente favorables para el gobierno, cada tanto el Tesoro sigue teniendo que vender fuerte dólares para evitar que el precio llegue al techo de la banda.
@GabCaamano: Ya empezaron con que faltan pesos y que por eso suben las tasas... Nop. Primero, ahora ya estamos saliendo del pico de la demanda transaccional de pesos, así que la demanda de pesos ya está aflojando, no subiendo. Segundo, la tasa sube porque tuviste una flexibilización del esquema de bandas que presupone una corrección en las expectativa de TCN y TCR para 2026. En la medida que esa corrección no se incorpora en la parte que corresponde al precio del FX hoy, va a tasa como premio por moneda de denominación, tanto en nominal como en CER.
Y Robin Brooks desde @robin_j_brooks (citando su trabajo que puede leerse completo aquí): Latinoamérica se encuentra en una crisis de crecimiento constante. Argentina es un caso aparte debido a su afán patológico por mantener el tipo de cambio fijo. El gran enigma son México y Brasil, donde el PIB real per cápita está estancado. No importa quién esté en el poder. Nunca hay crecimiento... (...) América Latina se encuentra en una crisis de crecimiento permanente. Esta crisis es más aguda en México y Brasil, que tienen tipos de cambio flexibles y, por lo tanto, no están cometiendo el tipo de harakiri de crecimiento que Argentina insiste en hacer. Tanto México como Brasil deberían estar mucho mejor.
Un posteo de yapa, volviendo a lo que ocurrió en la jornada.
-------------------
