Día de venta de dólares y Banco Nación no consigue cumplir con la Inocencia Fiscal

Bueno, esto es lo que no ocurrió.

Veamos qué había posteado el presidente Milei:

milei bna

Y éste fue el posteo del Banco de la Nación Argentina, el domingo 28/12/2025 a las 12:34:

bna

Lo curioso es que el Banco Nación ha eliminado este posteo. ¿Que la Inocencia le valga?

Algo más grave de parte del Topo: "El ministro @LuisCaputoAR exige a los bancos que apliquen una ley que el Poder Ejecutivo no promulgó? ¿Y aprieta a los empleados del Banco Nación para que lo hagan? Sí, todo eso".

Ent9ncew Caputo presionó a los bamcos sin tener la ley implementada....

Los dólares

Al menos el lunes 29/12, los dólares no ingresaron sino que salieron. Algunos posteos muy ilustrativos:

Christian Buteler desde @cbuteler: A dos meses de las elecciones, que fueron ampliamente favorables para el gobierno, cada tanto el Tesoro sigue teniendo que vender fuerte dólares para evitar que el precio llegue al techo de la banda.

Embed En los 5 meses siguientes a está frase, las personas compraron en forma neta u$s 17.378 millones.- pic.twitter.com/2RHLz9NDWb — Christian Buteler (@cbuteler) December 29, 2025

@GabCaamano: Ya empezaron con que faltan pesos y que por eso suben las tasas... Nop. Primero, ahora ya estamos saliendo del pico de la demanda transaccional de pesos, así que la demanda de pesos ya está aflojando, no subiendo. Segundo, la tasa sube porque tuviste una flexibilización del esquema de bandas que presupone una corrección en las expectativa de TCN y TCR para 2026. En la medida que esa corrección no se incorpora en la parte que corresponde al precio del FX hoy, va a tasa como premio por moneda de denominación, tanto en nominal como en CER.

Y Robin Brooks desde @robin_j_brooks (citando su trabajo que puede leerse completo aquí): Latinoamérica se encuentra en una crisis de crecimiento constante. Argentina es un caso aparte debido a su afán patológico por mantener el tipo de cambio fijo. El gran enigma son México y Brasil, donde el PIB real per cápita está estancado. No importa quién esté en el poder. Nunca hay crecimiento... (...) América Latina se encuentra en una crisis de crecimiento permanente. Esta crisis es más aguda en México y Brasil, que tienen tipos de cambio flexibles y, por lo tanto, no están cometiendo el tipo de harakiri de crecimiento que Argentina insiste en hacer. Tanto México como Brasil deberían estar mucho mejor.

argentina Argentina tremenda.

Un posteo de yapa, volviendo a lo que ocurrió en la jornada.

Embed Jornada con mucho volumen en el USD mayorista: operó 902MM, con mucha venta del Tesoro que logró que no supere la zona de 1457. Mep opera sin cambios, en 1485. Tasas cortas siguen muy firmes: tanto Caución como Repo operan por encima de Tamar, en 35%. BCRA, al momento, no… pic.twitter.com/FR3N4lWyfe — Target (@TargetDeMercado) December 29, 2025

