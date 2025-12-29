Dólares del colchón: La omisión que puede entorpecer los planes de Caputo

Es el caso de Sebastían Dominguez, de SDC Asesores Tributarios, que apuntó a esa zona gris de la ley. Recordó que aún no está vigente porque no se publicó en el Boletín Oficial ni el Poder Ejecutivo no la reglamentó, ni ARCA bajó las directivas internas a sus inspectores.

Domínguez apuntó entonces a lo que la ley no dice.

"Hoy los bancos tienen que cumplir con las reglamentaciones antilavado de la UIF y las normas dicen que hay que hacer un control reforzado para los que depositan efectivo por 40 salarios mínimos o más. Es menos de US$10 mil", señaló. Y en ese sentido advirtió que"si alguien va y deposita US$100 mil o US$1 millón, el banco va a pedir la información del origen de esos fondos".

Para el tributaristas "no parece razonable" que el banco acepte como "justificación del origen" la mera inscripción del particular en el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias que pone la ley como condición. "Eso es formal. Cualquier puede adherir al régimen y tener el dinero que se quiere lavar", dijo y agregó que "no parece que eso vaya a suceder, tampoco con el Nación" porque las entidades "no pueden no aplicar las normas".

Omisión

Luego estableció otro escenario, en el que el banco no hace el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), pero aparece la limitación de la propia ley.

"La ley dice que si se detecta una discrepancia significativa, del 15%, en el impuesto declarado, entonces cae el beneficio. La ley no puede tomar para ese 15% la presunción de incremento patrimonial no justiticado, es decir, si le encuentran un inmueble que compró con dinero en negro, no puede tomar ese inmueble. Pero no dice nada de la presunción de depósitos bancarios. Si alguien quiere comprar un inmueble de US$60 mil, va, deposita, el banco no le hace problema por el origen, pero automáticamente el banco le va a informar a ARCA, porque supera los $50 millones por mes, que esa persona depositó el equivalente en pesos. Arca tiene en sus sistemas ese dato y cuando se presente la declaración jurada simplificada, tiene un depósito que puede investigar y le puede hacer caer el beneficio".

En conclusión, Domínguez consideró que "si alguien quiere usar dólares del colchón y confía en este sistema, justamente lo que no tiene que hacer es depositar fondos en el banco". "Tiene que ir y pagar en efectivo", explicitó.

Consultado en Ahora Play sobre si se podrá hacer esa corrección sobre los depósitos mediante la reglamentación, el tributarista remarcó que "no estuvo previsto en la ley" y que no podría incorporarse por esa vía porque "sería un exceso". "Si lo hacen, sería cuestionable", agregó.

También advirtió que podría ocurrir algo similar para la compra de Obligaciones Negociables (bonos de empresas) dado que los Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) "también deben informar los instrumentos a ARCA".

"La recomendación sería comprar el inmueble en efectivo. El escribano ya lo informa y ARCA no recibe ninguna información, pero no depositar US$100 mil en el banco", concluyó.

