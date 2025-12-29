Todo River Plate estalló por lo que se filtró sobre Paulo Díaz

Así como River Plate busca incorporar jugadores de cara a un 2026 mejor que 2025, también hay futbolistas que podrían abandonar el club. En las últimas horas se generó un fuerte revuelo por la particular situación del chileno Paulo Díaz, en la que aparece involucrado el Inter Miami CF de Lionel Messi.
Con el correr de los partidos, el defensor fue perdiendo terreno con Marcelo Gallardo y todo indica que no continuará en el Millonario, pese a tener contrato vigente. De todos modos, su actitud en este contexto también llamó la atención de algunos sectores.
¿Qué pasó con Paulo Díaz e Inter Miami CF?
Paulo Díaz llegó a River Plate a mediados de 2019 y desde ese momento tuvo altibajos en su rendimiento.
El defensor chileno atravesó etapas en las que fue ovacionado por todo el Monumental, pero también protagonizó errores que le terminaron costando caro al Millonario.
En los últimos partidos del segundo semestre de 2025, Marcelo Gallardo tomó la decisión de dejarlo fuera incluso del banco de suplentes —al igual que a Miguel Borja—, una señal clara de lo que sería su futuro. De hecho, el zaguero es uno de los siete futbolistas a los que el entrenador les comunicó, antes de las vacaciones del plantel, que no continuarían en River de cara a 2026.
En este contexto, el ex San Lorenzo espera ofertas de distintos clubes, mientras que en River crece el malestar con el defensor.
Según informó La Página Millonaria, Paulo Díaz rechazó una propuesta del Inter Miami CF, ya que no está dispuesto a resignar el salario que percibe en el club de Núñez.
Desde Chile aseguran que el futbolista aguarda ofertas del fútbol local, aunque allí difícilmente puedan pagarle lo que pretende.
Si bien aún resta tiempo para el cierre del mercado de pases, si la situación no se modifica, el chileno podría quedar “colgado”, cobrando su contrato, un escenario que enfurece a los hinchas riverplatenses.
Está claro que el 2025 de River no fue bueno y que el objetivo de su entrenador es cambiar la imagen de cara a 2026.
En ese sentido, el Millonario ya incorporó a dos futbolistas para reforzar la mitad de la cancha: Fausto Vera y Aníbal Moreno.
Según informó Gustavo Yarroch, Marcelo Gallardo considera que el principal déficit del plantel se encuentra en el mediocampo, motivo por el cual se movió con rapidez para sumar dos jugadores que puedan desempeñarse en esa zona.
Más allá de estas incorporaciones, las otras posiciones que River busca reforzar son: marcador central, lateral derecho, lateral izquierdo, volante creativo y delantero.
A priori, la prioridad para Gallardo sería el centro del ataque. Todo indica que el mayor esfuerzo económico se destinaría a esa posición, teniendo en cuenta el tope de gasto fijado por el presidente Stéfano Di Carlo.
Cabe recordar que River disputará la Copa Sudamericana en 2026, además de las competencias locales.
