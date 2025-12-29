Todo River Plate estalló por lo que se filtró sobre Paulo Díaz

En este contexto, el ex San Lorenzo espera ofertas de distintos clubes, mientras que en River crece el malestar con el defensor.

Según informó La Página Millonaria, Paulo Díaz rechazó una propuesta del Inter Miami CF, ya que no está dispuesto a resignar el salario que percibe en el club de Núñez.

Desde Chile aseguran que el futbolista aguarda ofertas del fútbol local, aunque allí difícilmente puedan pagarle lo que pretende.

Si bien aún resta tiempo para el cierre del mercado de pases, si la situación no se modifica, el chileno podría quedar “colgado”, cobrando su contrato, un escenario que enfurece a los hinchas riverplatenses.

Está claro que el 2025 de River no fue bueno y que el objetivo de su entrenador es cambiar la imagen de cara a 2026.

En ese sentido, el Millonario ya incorporó a dos futbolistas para reforzar la mitad de la cancha: Fausto Vera y Aníbal Moreno.

Según informó Gustavo Yarroch, Marcelo Gallardo considera que el principal déficit del plantel se encuentra en el mediocampo, motivo por el cual se movió con rapidez para sumar dos jugadores que puedan desempeñarse en esa zona.

Más allá de estas incorporaciones, las otras posiciones que River busca reforzar son: marcador central, lateral derecho, lateral izquierdo, volante creativo y delantero.

A priori, la prioridad para Gallardo sería el centro del ataque. Todo indica que el mayor esfuerzo económico se destinaría a esa posición, teniendo en cuenta el tope de gasto fijado por el presidente Stéfano Di Carlo.

Cabe recordar que River disputará la Copa Sudamericana en 2026, además de las competencias locales.

