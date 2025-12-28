Edinson Cavani reflexionó sobre aquel fatídico gol errado en el partido de Boca vs. Alianza Lima, a principios de año, que podría haberle dado la clasificación al Xeneize a la Copa Libertadores. El pifie del uruguayo significó terminar el encuentro en empate y posterior tanda de penales, en donde el equipo peruano fue mejor.
"LO ANALICÉ MIL VECES"
"Perdés referencia": Edinson Cavani confesó por qué erró el gol vs. Alianza Lima
A casi un año de la eliminación de Boca en la Libertadores, Edinson Cavani explicó qué le pasó físicamente en el minuto 97. El recuerdo de una jugada fatídica.
A casi un año de ese partido, que se jugó en febrero de 2025, Edinson Cavani repasó la jugada en diálogo con DGO Stream. Desde Punta del Este, donde la señal emite su programa on demand, el delantero conversó con Sergio Goycochea y Sol Rivas acerca de esa jugada que duró apenas unos milisegundos en la cancha, pero muchos meses en la memoria del hincha de Boca.
Gago, Alianza Lima y un Boca golpeado en el comienzo de su 2025
Era 25-02, y el Xeneize tenía que jugar la fase de repechaje para clasificar a la Copa Libertadores, luego de no haber cosechado los puntos suficientes a lo largo de 2024 para acceder directamente a la competencia.
Era, también, el primer gran desafío de Fernando Gago como entrenador. El ex futbolista de Boca llegaba "a casa" para comenzar un proceso que, se auguraba, sería bueno. Sus pergaminos en Racing le daban crédito, al menos, para ganarse un lugar en el banco de suplentes.
Lo que parecía una instancia "sencilla", cuanto menos accesible, terminó en una eliminación vergonzosa por penales. Boca se volvió 0-1 de Perú por el partido de ida, y en la vuelta no logró pasar del 2-1 a favor, por lo que debió llevar el cotejo a los penales. Con la Bombonera como jugador 12, no pudo imponerse desde los 12 pasos y quedó afuera.
El devenir podría haber sido distinto si Boca hubiera jugador mejor. Adjudicarle la responsabilidad absoluta a Edinson Cavani sería demasiado injusto. Pero sí es cierto que la chance que tuvo el uruguayo al minuto 97´, solo, debajo del arco y con la única tarea de empujar la pelota, lo dejó demasiado expuesto.
Eran los últimos segundos del partido. Literalmente. Porque se habían adicionado 7 minutos y Cavani tuvo la ocasión clara de gol al minuto 97´.
Edinson Cavani explicó qué le pasó físicamente en el gol errado vs. Alianza Lima
A casi un año de aquel momento, el ex PSG, Manchester United y Napoli confesó que lo analizó "mil veces". El Matador explicó qué fue lo que le hizo errarle al disparo.
"Fue una situación donde a mí me toca primero picar al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer, girar y levantarme rápido. Y eso, muchas veces, cansado, con poco oxígeno, te quedás mareado. Tiré la patada por inercia. Y bueno, la tiré tarde".
"Toda esa jugada te deja mareado y perdés referencia. Son jugadas puntuales que quedan como ese gol que no pude hacer para entrar a la Copa", aseguró.
Edinson Cavani y el futuro en Boca
Edi palpitó el 2026: "Nos deseo lo mejor de lo mejor, va a ser un gran año si Dios quiere y le vamos a meter con todo".
Sobre su rol en el plantel, siendo uno de los más experimentado a sus 38 años, reflexionó: "Son muchos años y yo vengo de la vieja escuela, que quieras o no te ibas haciendo en base a estar y formar parte de grupos con experiencia, con gente que era más rústica para pasarte información, un consejo o un mensaje. Los tiempos han cambiado y uno trata de ir adaptándose".
Y agregó: "Dentro de esa adaptación, tengo mucho o gran porcentaje de esa vieja escuela entonces es más difícil para mi estar con un joven en la misma sintonía cuando por ahí tenés una gran diferencia de edad y una formación más antigua. Después hay jóvenes que te quieren escuchar más, otros menos, pero lo más importante es poder volcar un poco la experiencia y ciertas pautas dentro de lo que puede ser un grupo".
+ de Golazo24
"Les compro un chancho": Lautaro Martínez y su divertida negativa a tener otro hijo
Lo querían ceder pero Xabi Alonso frenó todo: qué pasa con Franco Mastantuono
Inter Miami, quizás con Lo Celso, jugará en Perú, Colombia y Ecuador
Lionel Messi: 5 grandes logros en 2025 y 5 importantes desafíos para el 2026