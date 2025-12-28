"Perdés referencia": Edinson Cavani confesó por qué erró el gol vs. Alianza Lima

El devenir podría haber sido distinto si Boca hubiera jugador mejor. Adjudicarle la responsabilidad absoluta a Edinson Cavani sería demasiado injusto. Pero sí es cierto que la chance que tuvo el uruguayo al minuto 97´, solo, debajo del arco y con la única tarea de empujar la pelota, lo dejó demasiado expuesto.

Eran los últimos segundos del partido. Literalmente. Porque se habían adicionado 7 minutos y Cavani tuvo la ocasión clara de gol al minuto 97´.

Edinson Cavani explicó qué le pasó físicamente en el gol errado vs. Alianza Lima

A casi un año de aquel momento, el ex PSG, Manchester United y Napoli confesó que lo analizó "mil veces". El Matador explicó qué fue lo que le hizo errarle al disparo.

Bombazo: Edinson Cavani no juega el Superclásico Cavani, goleador nato, falló un disparo increíble ante Alianza Lima FOTO NA:DAMIAN DOPACIO

"Fue una situación donde a mí me toca primero picar al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer, girar y levantarme rápido. Y eso, muchas veces, cansado, con poco oxígeno, te quedás mareado. Tiré la patada por inercia. Y bueno, la tiré tarde".

"Toda esa jugada te deja mareado y perdés referencia. Son jugadas puntuales que quedan como ese gol que no pude hacer para entrar a la Copa", aseguró.

Edinson Cavani y el futuro en Boca

Edi palpitó el 2026: "Nos deseo lo mejor de lo mejor, va a ser un gran año si Dios quiere y le vamos a meter con todo".

Sobre su rol en el plantel, siendo uno de los más experimentado a sus 38 años, reflexionó: "Son muchos años y yo vengo de la vieja escuela, que quieras o no te ibas haciendo en base a estar y formar parte de grupos con experiencia, con gente que era más rústica para pasarte información, un consejo o un mensaje. Los tiempos han cambiado y uno trata de ir adaptándose".

Edinson-Cavani Cavani y Paredes, referentes

Y agregó: "Dentro de esa adaptación, tengo mucho o gran porcentaje de esa vieja escuela entonces es más difícil para mi estar con un joven en la misma sintonía cuando por ahí tenés una gran diferencia de edad y una formación más antigua. Después hay jóvenes que te quieren escuchar más, otros menos, pero lo más importante es poder volcar un poco la experiencia y ciertas pautas dentro de lo que puede ser un grupo".

