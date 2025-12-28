"Les compro un chancho": Lautaro Martínez y su divertida negativa a otro hijo

G9SynD3WMAAWIMy Martínez, goleador @Inter

Además, la victoria le permitió al Inter quedarse con la punta de la Serie A. Con 36 puntos, los Nerazurri lideran la tabla, superando a los 35 del Milan, los 34 del Napoli, los 32 de la Juventus, los 30 de la Roma y los 27 del Como 1907.

"Esta victoria es un maravilloso regalo de Navidad para todos los aficionados del Inter. Somos un equipo que aún quiere dar señales importantes, especialmente a nosotros mismos", expresó Lautaro Martínez post partido.

"Fue un choque directo: el Atalanta es un equipo fuerte, que ha tenido un gran desempeño en la liga y en Europa en los últimos años. Es un equipo duro y agresivo, que intenta hacerte jugar mal. Nos preparamos muy bien para el partido y lo encaramos a la perfección", dijo.

