"Les compro un chancho": Lautaro Martínez y su divertida negativa a otro hijo

Lautaro Martínez está intratable. El delantero argentino, emblema del Inter, volvió a marcar un gol y a ser decisivo para la victoria de su equipo. El Toro convirtió el único tanto en el 1-0 de los Nerazurri ante Atalanta, por una nueva fecha de la Serie A.
Tras el triunfo, además de ser protagonista de la victoria del Inter, también fue protagonista en un divertido intercambio que se dio en redes sociales entre él y su pareja, Agustina Gandolfo.
La mendocina subió una historia a Instagram en donde mostraba a sus hijos y también un ida y vuelta de mensajes entre ella y Lautaro. Tras el comentario de Gandolfo, el futbolista se revolvió de risa y le devolvió una respuesta elocuente.
La mujer del Toro le envió una foto de Theo y Nina, sus hijos, acompañada de un mensaje: "Quieren un hermanito dicen". Y el Toro respondió: "Jajajajaja, les compro un chancho antes".
Lautaro Martínez es goleador indiscutido de la Serie A
Lautaro Martínez no solo convirtió el gol para el triunfo de su equipo ante Atalanta, sino que además se quedó con el liderazgo de la tabla de goleadores de la Serie A. El delantero del Inter lleva 9 gritos en lo que va del campeonato, más que cualquier otro futbolista del Calcio italiano.
Además, la victoria le permitió al Inter quedarse con la punta de la Serie A. Con 36 puntos, los Nerazurri lideran la tabla, superando a los 35 del Milan, los 34 del Napoli, los 32 de la Juventus, los 30 de la Roma y los 27 del Como 1907.
"Esta victoria es un maravilloso regalo de Navidad para todos los aficionados del Inter. Somos un equipo que aún quiere dar señales importantes, especialmente a nosotros mismos", expresó Lautaro Martínez post partido.
"Fue un choque directo: el Atalanta es un equipo fuerte, que ha tenido un gran desempeño en la liga y en Europa en los últimos años. Es un equipo duro y agresivo, que intenta hacerte jugar mal. Nos preparamos muy bien para el partido y lo encaramos a la perfección", dijo.
