Más allá de los rumores, Atlas Ocean Voyages ya vende expediciones desde Malvinas 2027

La participación electoral fue de 81% en Stanley y 90% en Camp.

La Asamblea eligió los 3 integrantes del Consejo Ejecutivo para el 1er. año de gestión:

Jack Ford por la jurisdicción Campo,

Lewis Clifton en representación de la capital (Stanley) y

en representación de la capital (Stanley) y Cheryl Roberts por ambas jurisdicciones.

También reeligió como presidente o 'speaker' a Keith Biles; y Nadia Knight es su alterna.

Malvinas / Falkland tienen una población diversa: británicos, chilenos, gente de Santa Elena, uruguayos, peruanos y expertos en desactivación de minas de Zimbabue: el español es un idioma cada vez más común, y fomenta una cultura multicultural.

ORGULLO NACIONAL: El cortometraje argentino sobre la guerra de Malvinas financiado completamente por el sector privado, "Animals", es el único corto argentino en consideración para competir por una nominación a los Premios Óscar de 2026.

Atlas Ocean Voyages

En tanto, en su 5ta. temporada en la Antártida / Atlantico Sur, World Navigator / World Traveller operará 23 salidas, según su presidente y CEO James Rodríguez.

El tope por salida es de 200 pasajeros a bordo.

La oferta a los huéspedes que reserven antes del 30/06/2026 recibirán un ascenso de categoría de camarote o suite de cortesía y ahorrarán hasta US$ 10.400, con descuentos adicionales de hasta el 20% por camarote.

La temporada 2026/2027 de Atlas Ocean Voyages en la Antártida incluye 6 opciones:

# 1 salida "Descubrimiento Antártico", de 9 noches desde Ushuaia (Tierra del Fuego) incluye hasta 4 días de inmersión en la Península Antártica, con múltiples desembarcos y safaris en Zodiac cuando las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan.

# 2 salidas "Aventura Antártica y Malvinas", de 16 noches de Ciudad de Buenos Aires a Ushuaia, aventuras guiadas, kayak, desembarcos en tierra, safaris en zodiac, etc.

# 2 salidas "Explorando el Último Continente", de 11 noches, desde Ushuaia: no se mencionan desembarcos sino avistajes de "pingüinos anidando y ballenas alimentándose".

# 1 salida "Drake Express", de 9 noches, desde Punta Arenas a la Isla Rey Jorge, con exploración completa de la Antártida, sobrevolando el Pasaje de Drake al inicio y al final de la expedición. También se navega el Pasaje de Drake (solo ida) y un vuelo chárter privado de regreso a Punta Arenas.

# 1 salida "Cruzando el Círculo Polar Antártico", 11 noches, desde Ushuaia y con 6 días en la Península Antártica, incluyendo múltiples desembarcos "a elección del capitán y safaris en zodiac".

# 1 salida "Gran Antártida y Más Allá", 18 noches desde Ushuaia a la Antártida, Georgias del Sur e Islas Malvinas. Es el nivel 'premium' de la serie.

El servicios es 'All Inclusive' e incluyen las propinas para el personal de a bordo, los desembarques en tierra y los safaris turísticos.

Atlas Ocean Voyages utiliza yates Water's Edge, con cubierta abierta a solo 9 metros sobre la superficie del mar, para avistar de verdad.

Para quienes buscan la experiencia definitiva, acampar es una opción en la Antártida cuando las condiciones lo permiten.

Atlas-World-Explorer-Top-View-1536x863 Atlas Ocean Voyages en el Atlántico Sur.

"Autodeterminación"

El mensaje del 1er. ministro británico Starmer completo:

"Quiero desearles a todas las Islas Malvinas una muy Feliz Navidad.

Es una época especial del año que une a toda la gran familia británica en una celebración compartida.

Estoy sumamente agradecido por la cálida bienvenida que le han brindado a su nuevo Gobernador, Colin Martin-Reynolds.

Estoy orgulloso del vínculo que compartimos como una gran familia británica.

Y estoy orgulloso del fuerte sentido de comunidad que nos une a todos. Sé que eso es una gran parte de quienes son ustedes en las Falkland Islands.

Embed Fantastic to see so many Falklands veterans parading on Remembrance Sunday.



We remain hugely grateful to all Falklands veterans for their service and sacrifice during the liberation of our Islands in 1982. pic.twitter.com/1ZHOA3pSNv — FalklandsinUK (@FalklandsinUK) November 12, 2025

Traducción: Es fantástico ver a tantos veteranos de las Malvinas desfilando el Domingo del Recuerdo. Seguimos enormemente agradecidos a todos los veteranos de las Malvinas por su servicio y sacrificio durante la liberación de nuestras islas en 1982.

He escuchado sobre quienes participaron en los Juegos de las Islas Orcadas este año; en los Juegos de las Malvinas en noviembre; el primer Partido de Prueba de las Tres Naciones en Esquila y Manejo de Lana con equipos de Gales, Chile y las Malvinas; y el lanzamiento de los nuevos Billetes de las Islas Malvinas, que recaudaron miles de libras para organizaciones benéficas locales.

Más aún, sé que hay miles de actos de bondad, consideración y espíritu comunitario que conforman la vida en las Malvinas.

Por eso, esta Navidad, brindo por todos los defensores de la comunidad de las Malvinas y prometo mi profundo y perdurable compromiso con su derecho a la autodeterminación y sus derechos democráticos, tal como se ejercieron en las elecciones de este año.

Estos son derechos por los que luchó mi propio tío cuando sirvió a bordo del HMS Antelope, en 1982.

Así pues, a todos los habitantes de las Islas Malvinas y a las Fuerzas Británicas estacionadas allí, les deseo una Feliz Navidad y un próspero y pacífico Año Nuevo."

Embed Falkland Islands (Islas Malvinas)



A pair of @RoyalAirForce () Eurofighter Typhoons had a short flight stint yesterday, doing some patrols around the eastern island out of RAF Mount Pleasant. pic.twitter.com/DXWPdNRyyy — SA Defensa (@SA_Defensa) December 11, 2025

Traducción: Un par de Eurofighter Typhoon @RoyalAirForce ( ) realizaron ayer un breve vuelo, realizando algunas patrullas alrededor de la isla oriental desde la RAF Mount Pleasant.

