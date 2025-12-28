Fiebre por startups: Silicon Valley levanta US$150.000 millones previo a un 2026 frío

Un patrón nuevo para el financiamiento de las startups

El patrón contrasta con la dinámica histórica del venture capital. Tradicionalmente, las startups levantaban capital cada dos o tres años, pero las compañías líderes en IA hoy lo hacen en cuestión de meses. Esto ocurre incluso mientras muchas startups más pequeñas enfrentan un entorno de financiación mucho más restrictivo.

Los inversores están concentrando sus apuestas en un grupo reducido de empresas consideradas “ganadoras”, especialmente en etapas avanzadas, donde el riesgo es menor.

Otro factor clave es la velocidad de crecimiento. Algunas startups de IA están escalando ingresos y valuaciones a un ritmo nunca visto en la industria tecnológica. Anysphere, creadora de la herramienta de programación Cursor, multiplicó por diez su valoración en menos de un año, mientras que sus ingresos recurrentes crecieron de forma exponencial. Este tipo de métricas refuerza el apetito de los fondos, incluso en un contexto de advertencias sobre posibles burbujas.

El miedo a una burbuja está presente

Sin embargo, el boom no está exento de tensiones. Las empresas que desarrollan modelos de IA de frontera enfrentan costos operativos altísimos y, en muchos casos, pérdidas multimillonarias. OpenAI, por ejemplo, genera ingresos significativos pero sigue gastando miles de millones al año en desarrollo e infraestructura. Las rondas de financiación también cumplen un rol estratégico: posicionan a las startups frente a clientes y les permiten competir por talento en un mercado laboral extremadamente disputado.

El frenesí inversor también está presionando a las propias firmas de capital riesgo, muchas de las cuales agotaron su capital más rápido de lo previsto y ya iniciaron procesos para levantar nuevos fondos. Aun así, los grandes jugadores del sector confían en que el acceso a capital continuará en 2026, al menos para las startups mejor posicionadas.

De cara al futuro, varios inversores anticipan que estas empresas, con balances reforzados, podrían aprovechar un eventual giro del mercado para salir de compras y consolidar el sector. Si llega un sobresalto financiero, advierten, la ola de adquisiciones podría ser tan intensa como el actual auge de la inteligencia artificial.

