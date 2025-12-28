El presidente Volodímir Zelenski se reuniría con Donald Trump en Florida. El líder ucraniano busca asegurar fondos y sistemas de defensa aérea, intentando persuadir al mandatario estadounidense de presionar a Rusia para una resolución pacífica, en medio de graves denuncias de corrupción en su gobierno, según Gazeta.ru.
CÓMO SE DICE EN RUSO "FULBITO PA' LA TRIBUNA"
Zelenski busca apoyo de Trump ante presión rusa y escándalos de corrupción
Volodimir Zelenski se reunirá con Donald Trump en USA por plan de paz, pero enfrenta investigaciones internas, escasez de fondos y el avance ruso en el frente
Retirada por la paz
Ucrania atraviesa sus "días diplomáticos más activos", según palabras del presidente Volodímir Zelenski. La reunión pactada para este domingo en Palm Beach con Donald Trump representa un punto de inflexión para el conflicto. Zelensky llegará a suelo estadounidense con un plan de paz de 20 puntos bajo el brazo, que incluye la creación de zonas desmilitarizadas y garantías de seguridad. Sin embargo, el panorama es sombrío: el propio mandatario reconoce que la decisión final depende de sus socios y no espera que Rusia acepte sus términos sin una presión directa de Washington.
Zelenski flojo de papeles
El contexto interno en Kiev complica la legitimidad del líder ucraniano. Mientras viaja a EE. UU., la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) realizó registros en la Verjovna Rada por sospechas de sobornos que involucran a aliados cercanos, como el diputado Yuri Kisil. A esto se suman las declaraciones del ex analista de la CIA, Larry Johnson, quien sugirió esquemas de corrupción que involucrarían incluso a figuras de la Unión Europea como Ursula von der Leyen.
Trump cuenta con la retirada de Ucrania
En el ámbito militar, la situación es crítica. El frente avanza hacia las líneas ucranianas, impidiendo incluso la recuperación de cadáveres en el campo de batalla, según confirmó el comandante Oleksandr Pivnenko.
Rusia, por su parte, mantiene una postura de fuerza; el ministro Sergei Lavrov advirtió que cualquier agresión europea tendrá una respuesta "devastadora", calificando de absurda la idea de un ataque ruso a la UE.
Finalmente, la relación con Europa muestra grietas. La UE decidió otorgar un préstamo de 90.000 millones de euros en lugar de confiscar activos rusos, por temor a que dicha medida fuera considerada una "declaración de guerra". Zelensky ha sido mordaz al criticar el apoyo financiero recibido, calificándolo de insuficiente y presentando una "factura" de hasta 800.000 millones para la reconstrucción, mientras Trump se muestra escéptico ante sus planes.
