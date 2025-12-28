Zelenski busca apoyo de Trump ante presión rusa y escándalos de corrupción

image Donald Trump y Zelensky en un encuentro previo; la reunión actual en Palm Beach definirá el futuro del apoyo militar y financiero para Kiev.

Retirada por la paz

Ucrania atraviesa sus "días diplomáticos más activos", según palabras del presidente Volodímir Zelenski. La reunión pactada para este domingo en Palm Beach con Donald Trump representa un punto de inflexión para el conflicto. Zelensky llegará a suelo estadounidense con un plan de paz de 20 puntos bajo el brazo, que incluye la creación de zonas desmilitarizadas y garantías de seguridad. Sin embargo, el panorama es sombrío: el propio mandatario reconoce que la decisión final depende de sus socios y no espera que Rusia acepte sus términos sin una presión directa de Washington.