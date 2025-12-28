Ícono global de los Baby Boomers, Brigitte Bardot se fue a los 91 ('Y Dios creó a la mujer')

Embed

Brigitte Anne-Marie Bardot nació en París, el 28/09/1934 y, si bien confesó haber sido tímida, con gafas, desde su adolescencia tuvo repercusión pública.

A los 15 años apareció en la portada de la revista Elle, iniciando una carrera como modelo que pronto la llevó al cine.

Su atractivo trascendió con creces el cine francés. Se dice que por entonces Bob Dylan escribió una canción sobre ella, la inédita 'Canción para Brigitte', mientras que Andy Warhol pintó su retrato.

La capacidad de Bardot para subvertir los roles de género tradicionales la convirtió no sólo en un símbolo sexual, sino en un ícono de la cultura pop y una piedra de toque para cambiar las actitudes sociales.

Su vida personal estuvo marcada por 4 matrimonios, romances muy difundidos y luchas bien documentadas contra la depresión.

En su cumpleaños 26, la encontraron inconsciente en una casa de la Riviera Francesa tras intentar suicidarse.

Años después, surgieron rumores de otro intento de suicidio cuando canceló misteriosamente una fiesta de su cumpleaños 49, y apareció en el hospital.

brigitte_bardot5_AFP Brigitte Bardot posa con un loro durante la 9ba. edición del Festival de Cine de Cannes, el 25/04/1956. FOTO: AFP

Breviario

En 1952 participó de la película 'Le trou normand'. Aquel año ella se casó con el director de cine Roger Vadim, y en 1956 ella fue famosa junto Jean-Louis Trintignant.

En el Festival de Cine de Cannes de 1956, ella eclipsó a Sophia Loren y Gina Lollobrigida, las mejores estrellas de la época y su atractivo sexual conmovió a La Croisette.

Desde antes fue una de las escasas actrices europeas que recibió la atención de los medios de comunicación estadounidenses pese a que no hablaba inglés.

En 1954 'Un acte d'amour', coprotagonizada por Kirk Douglas.

Luego de su éxito de 1956 con Vadim, ella protagonizó 'Le Mépris', dirigida por Jean-Luc Godard.

Por su papel en la película Viva Maria! (1965), dirigida por Louis Malle, fue nominada en los Premios BAFTA como Mejor Actriz extranjera.

Actuó en 47 películas, también en varios musicales y grabó más de 60 canciones.

Sus colaboraciones con el cantautor Serge Gainsbourg, incluyendo la erótica "Je t'aime... moi non plus" ("Te amo... yo tampoco"), generaron tanto elogios como controversia.

Fue galardonada con la Legión de Honor en 1985, pero se negó a aceptarlo.

brigitte bardot1_AFP Brigitte Bardot da una conferencia de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood (Los Angeles, USA) para la película "Viva María", dirigida por Louis Malle (al fondo). FOTO: AFP

'Bichette'

Su padre era dueño de una empresa llamada Usines Bardot (propiedad de Air Liquide); y Brigitte y su hermana menor, Marie-Jeanne, 'Mijanou', recibieron una educación estricta.

Bardot sufría ambliopía, una disminución visual provocada porque el cerebro no interpreta bien las señales que recibe de ese ojo.

Apodada 'Bichette', fue una niña apasionada por el ballet y la danza clásica, estudiando en la escuela de danza de madame Bougart.

'Bichette' es una palabra francesa que significa literalmente 'cierva pequeña' y se usa como un apodo cariñoso 'para una niña, similar a 'cielo'.

En 1947, fue admitida en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza. Durante 3 años asistió a las clases de ballet de Jeanne Schwartz y más tarde a las del coreógrafo ruso Boris Knyazev. Knyazev era un tirano: golpeaba a los estudiantes negligentes con un látigo.

Entonces, ella estudió con Leslie Caron.

Su encuentro con Vadim la alejó de ese mundo.

El divorcio con Roger Vadim fue en 1957. La razón declarada fueron los asuntos de Bardot con otros 2 hombres: Jean-Louis Trintignant, quien estaba casado con la actriz Stéphane Audran; y el músico Gilbert Bécaud.

Luego comenzó una aventura con el actor Jacques Charrier. Ella quedó embarazada de su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, quien creció en la familia Charrier y tuvo poco contacto con su madre biológica hasta su edad adulta.

Su 3er. matrimonio fue con el millonario alemán Gunter Sachs, pero 1 año antes ella comenzó a salir con Patrick Gilles, con quien luego coprotagonizó 'El oso y la muñeca' (1970).

Más tarde Bardot salió con:

el barman e instructor de esquí Christian Kalt,

el propietario de un club nocturno, Luigi Rizzi;

el músico y productor Bob Zagury;

el cantante Serge Gainsbourg;

el escritor John Gilmore;

el actor Warren Beatty;

el actor Laurent Vergez;

el escultor Miroslav Brozek;

el productor de televisión +Allain Bougrain-duBourg.

El 28/09/1983, cuando cumplió 49 años, ingirió una sobredosis de somníferos o sedantes con vino tinto. Tuvieron que llevarla de urgencia al hospital, donde le salvaron la vida después de usar una bomba estomacal para evacuar las píldoras de su cuerpo.

Su 4to. esposo fue Bernard d'Ormale, exasesor de Jean-Marie Le Pen y exlíder del partido de ultraderecha Frente Nacional.

Ella fue una superviviente del cáncer de mama.

Brigitte Bardot2_AFP Brigitte Bardot juega con un perro al llegar a la perrera de Cabries (sur de Francia) el 17/01/1989 para promover la adopción de mascotas abandonadas. FOTO: AFP

Cantante

En la película 'Estrellas del Futuro' (1955) apareció cantando por primera vez en pantalla.

A finales de aquella década, en España, Bardot compró una guitarra y aprendió 3 acordes.

A principios de la década de 1960, sus amigos, los artistas Jean-Max Rivière y Claude Bolling la aconsejaron grabar varias canciones.

Eddie Barclay, propietario de un gran estudio de grabación en Francia, donde Bardot estuvo grabando en varias ocasiones, dijo acerca de sus habilidades: "Ella no cantó tanto sino que contó una canción. Su voz es más bien débil. Pero Dios le dio a su rara habilidad de traer una canción para el oyente y fue suficiente".

En 1960, lanzó el álbum pop 'Behind Brigitte Bardot'. Posteriormente, publicó 'Brigitte Bardot Sings' (1963), 'B.B' en (1964) y 'Special Bardot' (1968).

Bardot cantó en francés, inglés y español. Después de unas vacaciones en Brasil con Bob Zaguri, regresó a París, grabó la canción 'Maria Nimguem' en portugués.

Ella cantó canciones en '¡Viva, María!', 'Roma Boulevard', 'Doctor en el mar', 'Futuras estrellas' y otras.

En 1967, Bob Zaguri fue su productor para 'Unique Bardot' ('Bardot Especial'), 17 videoclips de canciones interpretadas por ella misma, cada una de las cuales contó su historia corta.

Entre ellas, 'Harley Davidson', escrita por Serge Gainsbourg, quien luego le escribió algunas canciones más.

'Y Dios creó a la mujer'

Roger Vadim y Raoul Levy escribieron un guion titulado 'Y Dios creó la mujer'. Después de no haberla filmado por falta de dinero, la película se filmó en Saint-Tropez.

El papel de Bardot fue 'Juliette Hardy', frente a Curd Jürgens, Christian Marquand y Jean-Louis Trintignant.

Vadim: "Yo quería, a través de Brigitte, restaurar el clima de una era. Juliette es una chica de su tiempo, que se ha liberado de todos los sentimientos de culpa, de todos los tabúes impuestos por la sociedad y cuya sexualidad es completamente gratuita. En la literatura y las películas de antes de la guerra, ella habría sido comparada con una prostituta. Es en esta película una mujer muy joven, generosa, a veces sesgada y en definitiva difícil de alcanzar, sin otra excusa de su generosidad. Las escenas están censuradas, especialmente la de un cunnilingus".

Cuando se estrenó en Francia, la película fue recibida con cierta reserva por los críticos y despertó la hostilidad de los círculos conservadores.

Raoul Levy y Roger Vadim decidieron la distribución en el extranjero y triunfó en USA, donde inventaron el término 'bardolâtrie' para describir el entusiasmo que llegó a generar.

Entonces se distribuyó en Francia y Cinemonde escribió: "El atractivo sexual es Marlene Dietrich, el glamour es Ava Gardner, Brigitte Bardot mezcla todos estos ingredientes explosivos, agrega un toque de fantasía personal".

Brigitte bardot3_AFP Brigitte Bardot inaugura la exposición "100 fotos de Brigitte Bardot" en París (Francia), el 06/12/1971. FOTO: AFP

Activista

Se retiró de la industria cinematográfica en 1973. Bardot sentía que la vida como celebridad la aislaba. A menudo hablaba de sentirse prisionera de su propia fama, incapaz de disfrutar de los placeres sencillos de la vida.

"Nadie puede imaginar lo horrible que fue, semejante calvario", reflexionó décadas después. "No podía seguir viviendo así".

Sin embargo, en 1974, celebrando su cumpleaños 40, apareció en una sesión de fotos desnuda en la revista Playboy.

Durante 3 años consecutivos, con su propio dinero, fue portavoz de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPA, Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales) y financió proyectos para los perros abandonados en las calles. Posteriormente se alió con Allain Bougrain-Dubourg.

A comienzos de 1976, se unió con Brian Davis, de la International Fund for Animal Welfare (IFAW), y creó una campaña para denunciar la caza de focas: ella condenaba los métodos empleados por los cazadores, quienes generalmente atacaban crías de pocos días de vida, y las despojaban de sus pieles estando todavía conscientes en algunos casos.

El 15/03/1977, el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing prohibió la importación de pieles de foca en Francia.

Entonces, Bardot fue a Canadá, un famoso viaje de 5 días:

"Si estoy aquí, no es para hacer turismo o para ser fotografiada como en el Festival de Cannes (…) Estamos aquí para encontrar una solución al problema a nivel mundial y rogamos (…) que el gobierno de Canadá encuentre una solución a este problema. De todos modos, pase lo que pase, la foca está en peligro de extinción (…) Hay que decir que, aunque la caza de focas se ha efectuado durante alrededor de 300 años, las tradiciones están cambiando y sólo los tontos no cambian de opinión."

En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot para la protección de los animales en peligro.

Durante la década de 2000, generó controversia al criticar la inmigración y el islam en Francia y fue multada 5 veces por incitar al odio racial.

En 2010 el partido Alianza Ecologista Independiente le ofreció presentarse como candidata a la Presidencia de Francia.

En enero de 2013 anunció que pediría la nacionalidad rusa tal como lo hizo Gérard Depardieu si las autoridades de su país sacrificaban a 2 elefantes enfermos.

Durante la pandemia de COVID-19, apoyó al movimiento antivacunas y se opuso a la política sanitaria de Emmanuel Macron.

