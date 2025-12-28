El rumor es que Inter Miami CF habría llegado a un acuerdo con Giovani Lo Celso, hoy mediocampista del Real Betis, a cambio de 6 millones de euros. En tanto, el club de la MLS que lidera Lionel Messi prepara una gira por Perú, Ecuador y Colombia.
GIRA DE ENERO
Inter Miami, quizás con Lo Celso, jugará en Perú, Colombia y Ecuador
El club Inter Miami una gira por Perú, Colombia y Ecuador, mientras contrata a Giovani Lo Celso pensando en Concachampions, su objetivo 2026.
Es un momento complejo para el Real Betis, en posición de jugar competencias europeas. El equipo que entrena Manuel Pellegrini acaba de sufrir la lesión de su volante Francisco Alarcón, 'Isco', que requiere una artroscopia para corregir la lesión intraarticular en el cartílago del tobillo derecho: 1 mes fuera del equipo. Hay que reemplazarlo.
Real Betis goleó al Getafe Club de Fútbol por 4-0 en el cierre de 2025 pero Giovani Lo Celso, alejado de su mejor nivel, jugó apenas 83 minutos en los recientes 4 partidos tras lesionarse en el Betis-Girona.
De acuerdo a El Correo de Andalucía, el club no vería mál ceder a Lo Celso por algo más de 5 millones de euros, cubriendo así la amortización pendiente de su fichaje desde el Tottenham la pasada temporada.
Además, libera más de 5 millones de euros al año de salario, permitiendo un margen de contrataciones que prefiere Manuel Pellegrini en la ventana de fichajes ('fair play financiero').
En Inter Miami dicen que el contrato que firmaría Lo Celso sería por 2 temporadas, con opción a una 3ra.
Para el Inter Miami es un reemplazo ante las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba.
Lo Celso, quien comenzó en Rosario Central, jugó 10 temporadas en Europa: Paris Saint Germain, Real Betis, Tottenham, Villarreal y Real Betis.
Inter Miami, campeón de la MLS, ambiciona ganar la Concachampions, lo que le daría un boleto a la Copa Intercontinental y al FIFA Mundial de Clubes 2029.
La gira
En tanto, en su pretemporada para un año complejo -2026 es Copa Mundial FIFA que en varios partidos se jugará en Miami, el equipo de los Mas Santos y David Beckham prepara una gira sudamericana para comenzar su regreso a los entrenamientos.
La gira ya tiene 3 partidos seguros y se llama Champions Tour.
'Las Garzas' que entrena Javier Mascherano se medirán con Alianza Lima de Perú, Atlético Nacional de Colombia y Barcelona de Ecuador, respectivamente.
El calendario, por ahora, es:
- Inter Miami CF vs. Club Alianza Lima / Sábado 24/01/2026 en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú.
- Inter Miami CF vs. Atlético Nacional / Sábado 31/01/2026 en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia.
- Inter Miami CF vs. Barcelona de Guayaquil / Sábado 07/02 en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador.
