Inter Miami, quizás con Lo Celso, jugará en Perú, Colombia y Ecuador

En Inter Miami dicen que el contrato que firmaría Lo Celso sería por 2 temporadas, con opción a una 3ra.

Para el Inter Miami es un reemplazo ante las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Lo Celso, quien comenzó en Rosario Central, jugó 10 temporadas en Europa: Paris Saint Germain, Real Betis, Tottenham, Villarreal y Real Betis.

Inter Miami, campeón de la MLS, ambiciona ganar la Concachampions, lo que le daría un boleto a la Copa Intercontinental y al FIFA Mundial de Clubes 2029.

La gira

En tanto, en su pretemporada para un año complejo -2026 es Copa Mundial FIFA que en varios partidos se jugará en Miami, el equipo de los Mas Santos y David Beckham prepara una gira sudamericana para comenzar su regreso a los entrenamientos.

La gira ya tiene 3 partidos seguros y se llama Champions Tour.

'Las Garzas' que entrena Javier Mascherano se medirán con Alianza Lima de Perú, Atlético Nacional de Colombia y Barcelona de Ecuador, respectivamente.

El calendario, por ahora, es:

Inter Miami CF vs. Club Alianza Lima / Sábado 24/01/2026 en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú.

Inter Miami CF vs. Atlético Nacional / Sábado 31/01/2026 en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia.

Inter Miami CF vs. Barcelona de Guayaquil / Sábado 07/02 en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador.

