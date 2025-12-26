El durísimo revés que sufrió River en medio del mercado de pases

Este fue un revés inesperado para River que ya tenía prácticamente cerrada la llegada de un delantero que Gallardo veía como una pieza importante para el futuro. El Millonario sigue sin poder reforzar el ataque y esto va en contra de los deseos del Muñeco, que quiere tener a todos los refuerzos antes del 2 de enero, fecha en la que el plantel viajará a San Martín de Los Andes para realizar la segunda parte de la pretemporada.

Más en GOLAZO 24

Se fue mal de Boca y empezó un plan para jugar en River

Era titular en Racing y confirmó que se va para jugar en México

Sorpresa absoluta por la decisión que tomó Enzo Pérez en su carrera

Boca Juniors busca sacudir el mercado y va por una figura de Racing Club