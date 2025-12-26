River quiere resurgir de las cenizas luego de lo que fue un 2025 paupérrimo desde los resultados, pero también desde el rendimiento futbolístico. El mercado de pases comenzó de buena manera con las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno pero ahora Marcelo Gallardo recibió un duro revés que realmente no esperaba.
NO SE PUEDE CREER
El durísimo revés que sufrió River en medio del mercado de pases
River sigue metido en el mercado de pases y en las últimas horas recibió una pésima noticia que cambia los planes de Gallardo.
Con las llegadas de Vera y Moreno, River comenzó a enfocarse en la llegada de caras nuevas para el ataque. Marcelo Gallardo elaboró una lista de delanteros pretendidos para este mercado de pases donde el primero por el que empezó a negociar fue por Luciano Gondou, una opción que no logró avanzar de buena manera por las pretensiones económicas de Zenit que es el dueño de su ficha.
Ante esta situación River comenzó a buscar otras opciones de atacantes y pensando en la llegada de un delantero veloz que pueda jugar por bandas Gallardo apuntó de lleno a Santino Andino, joya de Godoy Cruz de Mendoza que además jugó en la Selección Argentina Sub20. Estaba todo dado para que el traspaso se haga pero de un momento a otro todo se derrumbó.
River ya tenía acordada la llegada de Santino Andino en un monto cercano a los 5 millones de dólares por el 80% de la ficha. Desde Godoy Cruz se mostraron totalmente predispuestos a sellar la operación y cuando estaba todo listo para la firma fue el propio jugador el que frenó todo producto de un cambio de representación totalmente inesperado.
Andino le dice que no a River
Santino Andino estaba bajo el ala de Hernán Berman, un representante muy afín a la dirigencia de River. El atacante decidió prescindir de los servicios del empresario para asociarse con una agencia extranjera que le prometió una salida directo a Europa. Fue así que el jugador desechó la oportunidad de vestir la camiseta de La Banda para enfocarse en la posibilidad de llegar al Viejo Continente.
Este fue un revés inesperado para River que ya tenía prácticamente cerrada la llegada de un delantero que Gallardo veía como una pieza importante para el futuro. El Millonario sigue sin poder reforzar el ataque y esto va en contra de los deseos del Muñeco, que quiere tener a todos los refuerzos antes del 2 de enero, fecha en la que el plantel viajará a San Martín de Los Andes para realizar la segunda parte de la pretemporada.
