Para reducir su deuda, BP vendió el control de Castrol a Wakefield Oil

El acuerdo valora el negocio y establece una nueva empresa conjunta: Stonepeak tendrá una participación del 65% y BP el 35%. Es un paso importante de BP hacia su objetivo de venta de US$ 20.000 millones.

BP aplicará la totalidad del importe a reducir deuda neta, que es de US$ 26.100 millones. La transacción también simplifica las operaciones downstream de BP y avanza en su estrategia de concentrar el capital en negocios integrados con mayor rentabilidad.

BP ya ha completado o anunciado más de la mitad de su programa de desinversión de US$ 20.000 millones, con unos ingresos acumulados de US$ 11.000 millones.

Castrol registró 9 trimestres consecutivos de crecimiento interanual de sus ganancias.

---------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Un aeropuerto vuelve a abrir sus puertas y apuesta a seguir ampliando la oferta de destinos

Los 10 países low cost para viajar en 2025, de Albania a Marruecos

El parque acuático lleno de juegos que todos visitan en Buenos Aires

La playa escondida de Buenos Aires que te va a enamorar este verano