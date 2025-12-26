Para reducir su deuda, BP vendió el control de Castrol a Wakefield Oil

Castrol no nació en BP. La historia es más que centenaria: Wakefield Oil Company fue fundada en 1899 por Charles Wakefield en Cheapside, Londres. Él había trabajado en lubricantes para Vacuum Oil, de donde se llevó 8 empleados para lanzar su primer lubricante en 1906. En 1960 fue rebautizada Castrol Limited. En 1966 la compró Burmah Oil, y se llamó Burmah-Castrol. En 2000 BP Amoco se quedó con la empresa.
La historia de Stonepeak es más breve: una firma de inversión estadounidense que crearon Michael Dorrell y Trent Vichie como unidad de negocio en Blackstone Inc., y que se enfoca en inversiones en infraestructura urbana e inmuebles. Luego ocurrió el spin-off, y en la nueva etapa realizó una cartera de inmuebles.
BP plc es la exBritish Petroleum, que nació en 1908 con el nombre de Anglo-Persian Oil Company en Irán y alguna vez también se llamó BP Amoco.
Ahora, BP le vendió Castrol a Stonepeak.
El negocio
Charles Kennedy en Oilprice.com/ aclaró que BP no vendió todo sino una participación mayoritaria por US$ 10.000 millones, generando una ganancia de US$ 6.000 millones, incluyendo US$ 800 millones en pagos anticipados de dividendos acelerados.
El acuerdo valora el negocio y establece una nueva empresa conjunta: Stonepeak tendrá una participación del 65% y BP el 35%. Es un paso importante de BP hacia su objetivo de venta de US$ 20.000 millones.
BP aplicará la totalidad del importe a reducir deuda neta, que es de US$ 26.100 millones. La transacción también simplifica las operaciones downstream de BP y avanza en su estrategia de concentrar el capital en negocios integrados con mayor rentabilidad.
BP ya ha completado o anunciado más de la mitad de su programa de desinversión de US$ 20.000 millones, con unos ingresos acumulados de US$ 11.000 millones.
Castrol registró 9 trimestres consecutivos de crecimiento interanual de sus ganancias.
