El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó este viernes que se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, el próximo domingo 28 de diciembre para negociar las garantías de seguridad en la posguerra, presentar formalmente una propuesta de paz alternativa y debatir sobre el plan estadounidense de paz que Europa y Kiev califican de prorruso. Simultáneamente, Rusia parece estar dispuesta a continuar en pie de guerra, ya que ha decidido aumentar el IVA en el presupuesto de 2026 para seguir financiando su máquina de guerra con dinero de los contribuyentes.
DUELO GEOPOLÍTICO
Rusia sube el IVA para la guerra y Ucrania discute la contrapropuesta con Donald Trump
Zelensky anuncia que se reunirá este domingo con Donald Trump para debatir la contrapropuesta de Ucrania al plan de paz estadounidense, calificado de "prorruso", mientras Rusia comunica que aumentará el IVA al 22% para garantizar la financiación de la guerra. ¿Y la paz?
Zelensky anticipó que se reunirá este domingo cara a cara con Trump en la residencia de Mar-a-Lago, donde, según dijo, ambos discutirán sobre asuntos sensibles y aún no resueltos de la contrapropuesta de paz elaborada por Ucrania y Europa.
“Tenemos un orden del día amplio. Será el fin de semana. Creo que será el domingo en Florida. Tendremos una reunión con el presidente Trump”, afirmó en un encuentro con la prensa en Kiev, según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.
“El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90 %. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100 %”, declaró con respecto a la propuesta de paz.
El plan alternativo de paz consta de 20 puntos e incluye cuestiones relacionadas con los territorios ucranianos y la central nuclear de Zaporizhia. Esta contrapropuesta se opone al plan de paz estadounidense, considerado 'prorruso', que contempla una cesión territorial a Rusia de Donetsk y Lugansk (autoproclamadas como repúblicas de la Federación Rusa) y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas a Rusia en 2022).
Ucrania celebra la próxima reunión con Trump y Putin aumenta el IVA para no depender de nadie
En la misma jornada en que Ucrania anunció la reunión bilateral del fin de semana con Trump, Rusia condenó a un exempleado del Ministerio de Asuntos Exteriores a 12 años de prisión, acusado de revelar secretos a los servicios de inteligencia de EE. UU. Además, el Ministerio de Finanzas ruso anunció un aumento de los impuestos en 2026, incluyendo un aumento del IVA al 22%, para garantizar la financiación de la máquina de guerra rusa, que le cuesta al Estado unos puntos del PIB, con dinero de los contribuyentes.
Este viernes, un tribunal de Moscú condenó a 12 años de prisión al exempleado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Arseniy Konovalov, a quien se le acusó de revelar secretos de Estado de Rusia a la CIA, según informó la agencia de noticias Interfax, citando al Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).
Por su parte, el Ministerio de Finanzas ruso también anunció este viernes que se verá obligado a aumentar el IVA para destinar ese dinero de los contribuyentes a continuar financiando la campaña militar en Ucrania.
"La prioridad estratégica es garantizar la financiación de las necesidades de seguridad y defensa del país, así como el apoyo social a las familias que participan en la operación militar especial (guerra en Ucrania)", reza la nota publicada por el Ministerio de Finanzas ruso que da a conocer la subida del IVA del 20% al 22% para el próximo año.
