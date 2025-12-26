Ucrania celebra la próxima reunión con Trump y Putin aumenta el IVA para no depender de nadie

En la misma jornada en que Ucrania anunció la reunión bilateral del fin de semana con Trump, Rusia condenó a un exempleado del Ministerio de Asuntos Exteriores a 12 años de prisión, acusado de revelar secretos a los servicios de inteligencia de EE. UU. Además, el Ministerio de Finanzas ruso anunció un aumento de los impuestos en 2026, incluyendo un aumento del IVA al 22%, para garantizar la financiación de la máquina de guerra rusa, que le cuesta al Estado unos puntos del PIB, con dinero de los contribuyentes.

Este viernes, un tribunal de Moscú condenó a 12 años de prisión al exempleado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Arseniy Konovalov, a quien se le acusó de revelar secretos de Estado de Rusia a la CIA, según informó la agencia de noticias Interfax, citando al Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Konovalov, durante una misión de larga duración en Estados Unidos..., transmitió información secreta de la que tuvo conocimiento en el ejercicio de sus funciones a cambio de una recompensa económica de la inteligencia estadounidense Konovalov, durante una misión de larga duración en Estados Unidos..., transmitió información secreta de la que tuvo conocimiento en el ejercicio de sus funciones a cambio de una recompensa económica de la inteligencia estadounidense

image Putin y Trump

Por su parte, el Ministerio de Finanzas ruso también anunció este viernes que se verá obligado a aumentar el IVA para destinar ese dinero de los contribuyentes a continuar financiando la campaña militar en Ucrania.

"La prioridad estratégica es garantizar la financiación de las necesidades de seguridad y defensa del país, así como el apoyo social a las familias que participan en la operación militar especial (guerra en Ucrania)", reza la nota publicada por el Ministerio de Finanzas ruso que da a conocer la subida del IVA del 20% al 22% para el próximo año.

